Marcela Silvi: la mujer que tomó las riendas de Erca para liderar en la maquinaria agrícola

La gerenta general de Erca dio una entrevista al programa Negocios de La Capital + , donde habló sobre la historia familiar de la empresa y los desafíos que sortearon para poder crecer

Marcela Silvi, empresaria y referente del agro argentino, comparte su experiencia y el día a día de su gestión al frente de ERCA.

Marcela Silvi , gerenta general de Erca , empresa líder en maquinaria agrícola, compartió su inspiradora trayectoria en el programa Negocios de La Capital + , conducido por María Laura Neffen . La referenta del agro, quien comenzó a trabajar en el negocio familiar a los 15 años, motivada por el deseo de pagarse ella misma sus propios gastos, rememoró la profunda pasión de su padre por el proyecto, un sentimiento que ella misma adoptó desde temprana edad. "Quer quería ser parte de esto, ya desde muy chiquita", sostuvo la empresaria.

Esa convicción que tuvo en su etapa más temprana y que rememoró durante la entrevista, fue el mismo sentimiento que llevó a Juan Carlos Silvi, su padre, a sentar los pasos iniciales en el sector. Al principio, según contó Marcela, él trabajaba junto a un grupo de personas en la fabricación de cinceles y rastras de discos, elementos que fueron evolucionando hasta la creación de la primera sembradora Erca , el producto insignia de la empresa.

Silvi también explicó que, tanto la incorporación de tecnología como la eficiencia, son clave en el campo, con máquinas que han pasado de tachitos individuales a monotolvas enormes y siembra con fertilización eléctrica línea por línea, lo que permite una precisión "muy a la vanguardia".

La empresa se distingue por su enfoque personalizado, creando máquinas "a medida". "De la fábrica no sale una sembradora igual", precisó la directiva, quien aclaró que por este mismo motivo no trabajan con stock en las máquinas. Este nivel de personalización es impulsado por los propios clientes, quienes con sus exigencias "todo el tiempo" desafían a Erca a innovar.

Liderazgo femenino y resiliencia ante la adversidad

El camino de Marcela Silvi en el sector agrícola, tradicionalmente masculino, marcó un hito en Erca, donde al inicio "no había una mujer en la empresa". Su padre, a quien calificó de "adelantado", la apoyó desde siempre para que pudiera asumir el liderazgo de la industria familiar.

Con el tiempo, la directiva supo ganarse su lugar, especialmente en el área de ventas, donde inicialmente sintió que los clientes pensaban que con ella tenían que hablar solamente de números. Sin embargo, su profundo conocimiento técnico le permitió "meter ese bocado" estratégico y "establecer confianza", convencida de que en el trabajo no hay cuestiones de género, sino capacidad y conocimiento para desenvolverse en cada ámbito..

Hoy la empresa cuenta con numerosas mujeres en áreas clave de la planta, incluyendo ingenieras y responsables de producción. Su conducción también se forjó en medio de un momento financiero complejo, luego de asumir un gran compromiso económico que no fue sencillo de afrontar.

En 2011, Silvi y su familia decidieron comprar la participación de uno de los socios de la compañía. La operación implicó asumir un compromiso financiero importante y, poco después, el contexto económico comenzó a complicarse, con un año de baja comercialización de trigo, dificultades para el sector y, en 2013, la aparición del dólar blue, que terminó volviendo más exigente un contrato que habían firmado en dólares. Sin embargo, lograron sortear las dificultades y cumplir con el compromiso asumido.

Un contexto adverso pero lleno de oportunidades

En el plano económico actual, Silvi describió un sector "muy golpeado" por la apertura de importaciones y la competencia. Si bien Erca tiene "el año casi vendido", los negocios son "muy peleados" y los márgenes se achicaron. La gerenta general expresó su preocupación por la falta de diálogo entre el gobierno y los sectores productivos antes de implementar medidas, sugiriendo una "apertura gradual" para no "lastimar tanto a la industria nacional".

También subrayó el impacto de las industrias en ciudades pequeñas, como Armstrong, donde se genera un drama muy grande cuando una empresa se cae. A su vez, enfatizó la necesidad de abordar la presión impositiva y la competencia desleal de empresas globales con diferentes políticas industriales.

La visión de Marcela Silvi para Erca no se centra en un crecimiento desmedido, sino en la eficiencia y el disfrute del trabajo. "A mí me gusta Erca como es, yo no sueño una Erca distinta", afirmó, destacando el valor de un equipo incondicional y la importancia de que el cliente "se sienta especial".

En la actualidad, desde la empresa se enfocan, más que nunca, en cómo ser más eficientes, optimizando costos sin sacrificar la calidad o el servicio al cliente, ofreciendo un soporte posventa que prioriza el "sentido común" por encima de los manuales de garantía. Aunque reconoció vivir "desbalanceada" entre su vida personal y profesional, Silvi valoró el apoyo de su marido y la profunda responsabilidad que siente por las familias que dependen de Erca, a quienes considera parte esencial de su vida.

La entrevista completa a Marcela Silvi puede verse en el canal de La Capital + en Youtube.