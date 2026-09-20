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Resumen del día 8 de los Juegos Suramericanos: oro y bronce rosarino, y otras medallas para Argentina

El esquí náutico y el judo le dieron medallas a Rosario, pero también otros deportistas argentinos sumaron para la cosecha. El resumen del domingo

20 de septiembre 2026 · 22:41hs
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El equipo mixto argentino de judo

Guillermo Buelga

El equipo mixto argentino de judo, con la presencia de tres rosarinos que conquistaron la medalla de bronce en los Juegos Suramericanos.
Resumen del día 8 de los Juegos Suramericanos: oro y bronce rosarino, y otras medallas para Argentina

El primer día de la segunda semana de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, ofreció una jornada lluviosa que en Rosario obligó a la postergación de las actividades al aire libre. Es por eso que tanto el rugby como el fútbol, los dos en ambas ramas, fueron reprogramados para el lunes, mientras que el Fan Fest y los entrenamientos de la jornada fueron directamente suspendidos. En Santa Fe, la suspensión solamente alcanzó a las actividades previstas en el Fan Fest y a los entrenamientos de la jornada, mientras que en Rafaela la situación fue similar. Y hubo medallas rosarinas: oro en esquí náutico y bronce en judo.

Lo más destacado para el deporte de la ciudad fue sin dudas la medalla de oro de Tobías Giorgis en Santa Fe en el salto de esquí náutico, como la de bronce de su hermano Francisco en figuras, más las otras medallas argentinas de la actividad.

El esquí náutico siguió acumulando medallas para Argentina el domingo. A las de los rosarinos se les sumaron las de slalom de Violeta Mociulsky (bronce), Antonio Collazo (plata) y Bautista Ahumada (bronce). En wakeboard, el argentino Ulf Ditsch se consagró campeón y su hermano Kai Ditsch se quedó con la presea plateada. Eugenia de Armas, en tanto, fue medalla de oro y Victoria de Armas bronce.

>>Leer más: Ivo Dargoltz, la nueva medalla del judo rosarino en los Juegos Suramericanos

El rugby pasó para este lunes

Con respecto al rugby, restaba disputarse un partido de la fase regular que quedó suspendido por el temporal. Por eso, este lunes, se jugarán directamente las finales de la disciplina en sus dos ramas: Las Yaguaretés se medirán ante Colombia desde las 19.42, mientras que Los Pumas Sevens (con el rosarino Pedro De Haro, de Plaza Jewell), que ya tienen una medalla asegurada, buscarán el título ante Chile desde las 20.12.

En todas las sedes las actividades indoor se desarrollaron con normalidad. Y hubo medallas. Como la de bronce que consiguió el judo con su equipo mixto. En ese conjunto hubo tres rosarinos, Ivo Dargoltz, Agustina De Lucía y Nicole Piscina quienes fueron protagonistas de una jornada en la que Argentina derrotó 4-3 a Colombia y se subió al último escalón del podio.

Los tres ya habían vivido la emoción del podio en las competencias individuales. Pero compartir ahora un equipo y hacerlo en Rosario le dio a la jornada un significado todavía más especial.

>>Leer más: Juegos Suramericanos: por las condiciones climáticas se suspenden competencias y las actividades del Fan Fest

En el Invencible Arena y el Jockey

En el Invencible Arena, el equipo argentino de gimnasia artística, integrado por Milva Aimetta, María Romagnoli, Morena Basso, Milena Bonucci, Tiziana Bonucci, Mercedes Romero, Valentina Ramírez, María Carasatorre, Iara Palacios y María Rivero, finalizó en el quinto lugar.

En las instalaciones del Jockey Club Rosario, en tanto, se llevaron a cabo las pruebas de equitación en las que el equipo argentino de Adiestramiento logró la medalla de bronce en Gran Prix Especial y repitió el podio de Asunción 2022. Juan Benítez Gallardo logró la medalla de plata para Argentina en la prueba individual de salto y en la misma prueba por equipos, Juan Benítez Gallardo, Luciano Brunello y Marcelo Rawson consiguieron la medalla de plata.

En Provincial y el Monumento

La jornada del domingo en el Gimnasio 5 del Club Provincial correspondió exclusivamente a las categorías femeninas de lucha libre, donde Camila Amarilla conquistó la medalla de bronce en libre -57 kg tras vencer 4-1 frente a la peruana Martha Olivares.

En la cancha enclavada en el Monumento Nacional a la Bandera y en las instalaciones de GER (que estuvieron repletas de bote a bote), los pelotaris de pelota vasca abrieron la competencia. El debut de la pelota vasca en estas competencias fue acompañado por un prólogo de danza clásica vasca, que aportó un aire de tradición y riqueza cultural a la jornada.

>>Leer más: El Coloso vibró con el triunfo de Argentina que lo puso en carrera en los Juegos Suramericanos

En el Club de Niños Manuel Belgrano se llevó a cabo el último día de la competencia de vela. Allí Lucía Falasca se impuso en la competencia de ILCA 6 y de yapa se clasificó a los Juegos Panamericanos de Lima 2027. Luciano Pesci y Florencia Galimberti, en tanto, obtuvieron la medalla de plata en snipe mixta, mientras que el rufinense Francisco Guaragna cosechó la medalla de bronce en ILCA 7. Martín Alsogaray, en tanto, logró la medalla de bronce en Sunfish.

La Garra fue de oro

En el Invencible Santa Fe, la selección argentina femenina de handball, conocida como La Garra, empató 25-25 frente a Paraguay y se consagró campeona de los Juegos Suramericanos. Con este primer puesto, además de subirse a lo más alto del podio, el seleccionado nacional aseguró su clasificación directa a los Panamericanos de Lima 2027.

En el estadio de la Asociación Santafesina de Hockey, Las Leonas, con campeonas mundiales en sus filas, y Los Leones, volvieron a dar la nota. Con un récord perfecto, apabullando y goleando a cada uno de los rivales que les tocaron, llegaron a la batalla por la medalla de oro. Pero antes de pensar en eso, se encargaron de los últimos escollos que se les presentaron: el seleccionado femenino batió a Perú por 19-1, mientras que el masculino venció a Uruguay por 7-0.

En las subsedes también hubo actividad. En el Centro Internacional de Tiro de Recreo hubo otro 1-2 argentino. Alexis Eberhardt consiguió la medalla de oro y récord suramericano; y Marcelo Zoccali la de plata en rifle 50m 3 posiciones.

Las imágenes de gimnasia en el Invencible

Pese al mal tiempo, el Invencible Arena estuvo repleto para ver las destrezas de las gimnastas en sus distintas modalidades. Este es el resumen de las imágenes de Marcelo Bustamante.

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