Juegos Suramericanos: doce disciplinas animan el domingo en Rosario

Habrá competencias de fútbol, judo, rugby, gimnasia, lucha y deportes ecuestres, entre otras disciplinas, distribuidas en distintos escenarios de la ciudad desde las 8 y hasta la noche

Los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 continúan este domingo 20 con una nutrida programación en Rosario. De acuerdo con el cronograma difundido por la Municipalidad, 12 disciplinas tendrán actividad durante la jornada , con competencias que comenzarán a primera hora de la mañana y se extenderán hasta las 21.

El judo será el encargado de abrir la actividad. La competencia comenzará a las 8 en Invencible Rosario y tendrá otro turno desde las 12.30. También durante la mañana habrá frontón y frontball , desde las 9.30 en el Monumento a la Bandera, mientras que la lucha se desarrollará entre las 10 y las 18 en la Nave B del Predio Ferial.

El fútbol tendrá una presencia importante durante la jornada. El torneo masculino se disputará en la cancha de Newell's , con partidos a las 10 y a las 15 , mientras que el femenino tendrá encuentros en la Asociación Rosarina de Fútbol , también a las 10 y a las 15.

A las 11 , el Jockey Club recibirá la competencia de concurso completo ecuestre , y media hora después, a las 11.30, será el turno de la natación artística en el Centro Acuático de Invencible.

Rugby y gimnasia, protagonistas de la tarde

La actividad continuará durante toda la tarde. Desde las 14 habrá gimnasia rítmica en Invencible Arena, mientras que el rugby tendrá una extensa programación en el Óvalo del Hipódromo, entre las 14.30 y las 21.

También en Invencible Arena se desarrollará la competencia de gimnasia trampolín, con actividad a las 15 y a las 17.10. Por su parte, desde las 17, Gimnasia y Esgrima será escenario de las pruebas de pelota goma en trinquete.

Así, los Juegos volverán a desplegarse este domingo por distintos puntos de Rosario, desde el Monumento a la Bandera hasta el Parque Independencia y otros escenarios deportivos, en una jornada con 12 disciplinas y más de diez horas de competencias.

Fan Fest, entre el circo y la cumbia

La actividad del Fan Fest del bulevar Oroño comenzará desde las 10, cuando Circo Lumiere abra la programación en CapiPlaza. A esa misma hora, el escenario Independencia 2 tendrá la propuesta Rosario La Ciudad, que se extenderá hasta las 12.30.

Por la tarde, el programa se multiplicará entre Parque Independencia y el Museo del Deporte. Habrá DJs, nuevas funciones de Circo Lumiere, Circo Beat y la presentación de La Mirada.

El tramo central de la jornada tendrá una fuerte presencia de música tropical. Desde las 17, La Capital reunirá a La Nueva Luna, La Contra, Azul Saita e invitados, una propuesta que tendrá distintas intervenciones hasta las 20, cuando llegará Nuestro Romance. En el Museo del Deporte, además, estarán Cumbión del Río, a las 18, y Matías López, a las 20.