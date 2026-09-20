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El nuevo oro rosarino también llegó desde el agua en los Juegos Suramericanos

Tobías Giorgis conquista la medalla dorada en salto de esquía acuático con su hermano Francisco con la de bronce. Tercer oro para Rosario en los Juegos Suramericanos

20 de septiembre 2026 · 16:41hs
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El salto tremendo de Tobías Giorgis

El salto tremendo de Tobías Giorgis, que en su primer intento logró el oro en esquí náutico en los Juegos Suramericanos.
Francisco Giorgis peleó con Tobías en salto y no pudo

Francisco Giorgis peleó con Tobías en salto y no pudo, pero en figuras logró la medalla de bronce.

Rosario obtuvo su tercera medalla de oro en los Juegos Suramericanos y todas fueron en el agua. En la primera semana logró dos Santino Basaldella en SUP y este domingo le tocó a Tobías Giorgis en salto de esquí náutico. Su hermano Francisco Giorgis obtuvo la de bronce, como también en figura.

El sábado fue un gran día para los Giorgis, que residen en Roldán, con la plata de Tobías Giorgis en overall y la de bronce de Francisco. Pero fueron por más y tuvieron su recompensa.

Fue el último salto, la última actividad del día del esquí náutico y Tobías saltó 58,1 metros por la rampa, tomado a la lancha conducida por su hermano Ignacio. Y superó por 0,1 al chileno Emile Ritter, quedando Francisco cuarto.

No había regresado a la orilla, cuando Giorgis se enteró del tiempo que le daba el oro y el primero que se le tiró encima fue Francisco, para celebrar en el Lago del Parque Sur.

>>Leer más: Juegos Suramericanos: por las condiciones climáticas se suspenden competencias y las actividades del Fan Fest

Qué dijo un emocionado Tobías Giorgis

"Había mucha presión. Emile había saltado muy bien y tenía que hacer un buen salto. Se dio en el primer salto, estaba toda mi familia ahí, así que fue increíble", dijo Tobías.

"Es la presión que te queda cuando salís último. No lo quería saber tan justo pero por suerte fue un poquito mejor que el salto de Emile", detalló el de Roldán.

"Muy agradecido con toda la gente que nos vino a apoyar, nos encanta que bnos apoyen y es obvio que fue por Argentina, así que estamos todos juntos".

En tanto, Francisco estaba tercero cuando iba a saltar su hermano y quedó sin medalla. "Lo más importante era el oro. Tengo sensaciones encontradas. Sabía que estaba tercero y salía a saltar, no sabía que quería, pero el oro por arriba del bronce, siempre". Lo bueno fue que antes sacó una medalla de bronce.

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