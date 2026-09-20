Juegos Suramericanos: por las condiciones climáticas se suspenden competencias y las actividades del Fan Fest

En Rosario se reprograman los torneos de rugby y fútbol para mañana. Quienes tenían tickets de ingreso podrán utilizarlos sin necesidad de ninguna gestión

Debido a las alertas meteorológicas vigentes se definió la suspensión de todas las actividades previstas para este domingo en los Fan Fest de las tres ciudades sedes de los XIII Juegos Suramericanos , tanto en el de Santa Fe como en Rafaela y Rosario. La medida alcanza también, en Rosario, a las competencias de Rugby 7 y Fútbol que se reprogramarán para mañana . Las competencias que se desarrollan en estadios cubiertos continúan de acuerdo a la programación prevista.

El calendario de este domingo de las competencias incluía partidos de rugby 7, en el Hipódromo de Rosario; fútbol masculino, en el Estadio Marcelo Bielsa de Newell's Old Boys; y fútbol femenino, en el predio de la Asociación Rosarina de Fútbol. Quienes hayan adquirido tickets para esas competencias podrán utilizarlos mañana –cuando se confirmen los nuevos horarios– sin necesidad de hacer ningún trámite.

Y, si bien los entrenamientos oficiales se suspendieron, las competencia en los estadios cubiertos continuarán de acuerdo al cronograma previsto. De todas maneras, el único ingreso habilitado para los espacios deportivos del Parque Independencia es en 27 de Febrero y bulevar Oroño .

En todos los casos se recomienda a las personas que asistan a los eventos deportivos extremar los cuidados a la hora de circular hacia y desde los estadios. Y seguir las indicaciones del personal de seguridad en cada uno de los escenarios deportivos.

Cuáles son los pronósticos climáticos

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió que durante la tarde de este domingo podrían registrarse fenómenos localmente severos, con abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica, granizo y fuertes ráfagas de viento.

La jornada comenzó con condiciones más tranquilas y sin precipitaciones. De acuerdo con el pronóstico del organismo nacional, la temperatura se moverá entre los 16 y los 28 grados, con viento del norte durante las primeras horas. Sin embargo, las condiciones comenzarán a desmejorar hacia la tarde, cuando se espera la llegada de las tormentas.

Para ese período, el SMN mantiene un alerta naranja para Rosario y los departamentos Constitución, Iriondo y San Lorenzo. Las tormentas podrían estar acompañadas por intensas ráfagas de viento y abundante precipitación en poco tiempo.

Hacia la noche, el nivel de advertencia desciende a amarillo, aunque continuará la posibilidad de tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes.

Ante estas condiciones, la Municipalidad recomendó evitar circular durante las tormentas salvo que sea necesario, retirar de balcones y terrazas los objetos que puedan ser desplazados por el viento y mantener limpios desagües y canaletas. También pidió especial precaución con los vehículos estacionados cerca de árboles y recordó que, ante situaciones de emergencia, está disponible la línea 103 de Protección Civil.