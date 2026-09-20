Las infracciones graves de tránsito cayeron un 72% en los últimos tres años en Rosario

El Sistema de Alerta Temprana endurece los controles en Rosario. Quienes acumulan cinco faltas graves en dos meses sufren la suspensión inmediata de la licencia de conducir

Sirenas, tumulto y espanto. Los siniestros viales rasgan el escenario móvil que teje y desteje el tránsito en la ciudad. La condena a 16 años de prisión efectiva e inhabilitación por 10 años para conducir al conductor que, un año atrás y a más de 120 kilómetros por hora (el doble de los 60 permitidos), diezmó a una familia cordobesa en la costa central de Rosario, sumado a un informe revelador del Sistema de Alerta Temprana , movieron la agenda de la semana. Esta herramienta, que surgió a partir de ese trágico hecho, suspende la licencia de conducir por faltas acumuladas en dos meses. El dato que alienta el trabajo de la Municipalidad es la baja del 72% en las acciones viales graves durante los últimos tres años .

“Se vienen desplomando”, aseguran las autoridades, informe en mano, sobre la evolución de las infracciones por velocidad. Sea por una conciencia en alza o por el dolor en el bolsillo, las faltas más severas vienen en baja, incluyendo el primer semestre de 2026. Las cifras ilustran este optimismo: las actas pasaron de más de 4.000 en 2023 a 1.188 en 2025 . La relación surge de las actas labradas según se infrinja en un 25%, 50% o más de un 50% los límites permitidos.

Para el informe, la tendencia a la baja es clara y sostenida. El sistema de videocontrol y las políticas de fiscalización muestran un resultado significativo sobre las conductas de mayor riesgo vial (picadas, excesos severos, conducción temeraria y cruce de semáforos en rojo). Este segmento se busca reducir mediante los avisos enviados a la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV) , en el circuito virtuoso que puso en marcha el Sistema de Alerta Temprana.

Sin embargo, hay un dato llamativo: la naturalización de las infracciones que suelen percibirse como "leves" (exceder hasta un 25% la velocidad permitida). Para las autoridades, este es el desafío pendiente.

A modo de ejemplo, se trata de conducir a 48 km/h donde el límite es 40, o a 67 km/h en zonas de 60. Si bien es la categoría de menor riesgo relativo, es la que muestra la menor variación interanual, por lo que amerita continuar reforzando la prevención y los controles.

Control, prevención e innovación

"Abríamos el diario y la noticia de tapa era de jóvenes fallecidos en accidentes o conduciendo alcoholizados; esas notas ya no están apareciendo”, señala el director de Educación, Prevención y Seguridad Vial de la Municipalidad, Gustavo Adda. El funcionario destaca el impacto de las cámaras del Sistema de Video Control, que vigilan la ciudad a tiempo completo. En el primer semestre de 2026, estas tecnologías registraron apenas 536 infracciones por exceso grave de velocidad, una caída rotunda frente a los picos de años anteriores.

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“También bajaron en la ciudad los lesionados y fallecidos en siniestros viales atendidos en los efectores municipales, pasando de 92 casos anuales a 24 en el año 2025”, explica Adda. Asimismo, insiste en que duplicar la velocidad permitida es el principal factor de riesgo. "Velocidad, alcohol y celular potencian un combo altamente lesivo", describe.

Además, el funcionario recuerda una regla de oro del tránsito: en la calle, la prioridad siempre la tiene el peatón. Esta norma suele entrar en crisis cuando el semáforo da luz verde simultánea para el peatón y para el giro de un vehículo, una situación que históricamente convirtió a los caminantes en víctimas.

Respecto a las sanciones, Adda se refiere a las medidas resarcitorias como las tareas comunitarias que se realizan mediante un convenio con el Movimiento Solidario Rosario y que son una opción frente a la multa o la inhabilitación. “Las infracciones lesionan el derecho de todos los usuarios al espacio público. El rosarino bueno respeta la norma no por la sanción, sino porque comprende que hace a la necesidad de convivencia”, enfatiza.

Cómo funciona el Sistema de Alerta Temprana

Puesto en marcha en abril de 2025 por la Municipalidad y la APSV, el Sistema de Alerta Temprana de Infracciones de Tránsito cambió radicalmente la relación entre la falta y la sanción, haciendo foco en el peligro potencial de acumular conductas peligrosas.

Cruzar semáforos en rojo, exceder la velocidad en más de un 50%, organizar o disputar "picadas", la conducción temeraria o bajo los efectos del alcohol/estupefacientes, y la evasión de controles forman el catálogo de faltas graves. Acumular cinco de estas infracciones en un período de dos meses deriva en la suspensión de la licencia de conducir, bajo el marco normativo del Decreto N.° 652/2025. Una vez detectadas por las cámaras de videocontrol, la Municipalidad informa a la APSV y el Tribunal de Faltas notifica a los titulares. Si vencen los plazos de comparecencia, el caso se resuelve en rebeldía y se aplica la inhabilitación.

“El Sistema de Alerta Temprana surgió precisamente cuando ocurrió el siniestro en el que murieron la mamá y su hija de la familia cordobesa, a la salida del túnel sobre la avenida Illia”, detalla a La Capital el secretario de la APSV, Carlos Torres. “Fue un caso que nos afectó mucho y nos interpeló a actuar antes de que ocurra el final anunciado de un siniestro de tránsito. Todos los meses la Municipalidad nos envía la lista de infractores y nosotros evaluamos la suspensión de las licencias”.

Resultados y juzgamiento

Desde su implementación, el sistema ya juzgó a 67 titulares de autos y motos: 47 fueron inhabilitados por seis meses más el pago de la multa, mientras que 20 personas sin licencia recibieron sanciones económicas. La mayoría fue juzgada en rebeldía por no presentarse ante el Tribunal. El 83% de los vehículos afectados fueron motos, en sintonía con el perfil de siniestralidad vial y las remisiones al corralón por irregularidades con las patentes.

Por su parte, el director del Tribunal de Faltas, Gastón Laville, pondera la agilidad del nuevo esquema preventivo: “Estamos viendo avances en el respeto hacia el otro, algo fundamental que ya se empieza a reflejar en los números que van mejorando”.

Tótems en acción

Para complementar esta estructura de control, Rosario cuenta con 5 tótems de lectura de velocidad y patentes distribuidos en accesos clave. Estos dispositivos funcionan como herramientas de concientización en tiempo real, informando a los conductores su velocidad actual mediante pantallas LED y registrando los flujos vehiculares para detectar de forma temprana conductas temerarias antes de que se transformen en tragedias.