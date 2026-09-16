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Juegos Suramericanos: la agenda del quinto día promete emociones y rosarinos en acción

En la sede Rosario de los Juegos Suramericanos habrá actividad en siete especialidades y con buena presencia de atletas de la ciudad

Pablo Mihal

Por Pablo Mihal

16 de septiembre 2026 · 22:43hs
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Juegos Suramericanos. En Santa Fe tendrán lugar las finales de remo. En cuatro remos largos sin timonel correrá Elena Cerrudo.

Juegos Suramericanos. En Santa Fe tendrán lugar las finales de remo. En cuatro remos largos sin timonel correrá Elena Cerrudo.

La actividad en el quinto día de competencia promete ser tan intensa y cargada como en las jornadas que la precedieron. Así habrá continuidad en las acciones en las sedes donde se disputan los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

En Rosario, habrá acción en siete disciplinas y en ellas habrá presencia rosarina. Una de ellas será la esgrima, en el estadio Salvador Bonilla.

En ese escenario, por la mañana, tendrá lugar el enfrentamiento entre Argentina y Brasil por los cuartos de final de espada equipos femenino, como así también los cuartos de final en florete equipos masculino entre Argentina y Venezuela, donde participará el rosarino Franco Marchetti.

Muy cerca de allí, en el Gimnasio 5, desde las 10 de la mañana se disputarán las finales en levantamiento de pesas en 110 kilos masculino total, 86 kilos femenino total, +110 kilos masculino total y +86 kilos femenino total.

>>Leer más: Juegos Suramericanos: Argentina sumó 24 medallas y continúa en el segundo puesto

El Picadero de La Rural de Rosario

En el Picadero de La Rural tendrán lugar los partidos de vóley playa por el tercer puesto femenino y masculino (desde las 14, donde jugarán los hermanos Capogrosso) como así también las finales en ambas ramas programadas en principio para las 16 y 17 horas respectivamente.

Desde las 10, por el séptimo puesto de la clasificación, la dupla argentina Morena Abdala-Agostina Ghigliazza enfrentará a la ecuatoriana integrada por Ariana Vilela y Valeska Cherrez.

En el estadio cubierto del club Newell’s Old Boys, Argentina enfrentará a Venezuela desde las 15 en la tercera participación nacional en vóleibol. La rosarina Martina Bednarek será de la partida. En el Coloso Marcelo Bielsa, en tanto, Argentina enfrentará a Paraguay desde las 10 en fútbol masculino.

El golf de los Juegos Suramericanos

A las 9 de la mañana, en los links del Rosario Golf Club comenzará la tercera ronda tanto en individual masculino y femenino, como en equipos mixtos.

En el estadio Jorge Newbery, tendrán lugar las finales de Relevo Femenino Laser Run desde las 12.30 y de Relevo Masculino Laser Run a las 17:25.

En Santa Fe tendrán lugar las finales de remo. A las 9 la de doble par remos cortos femenino; a las 9.20 la de dos remos largos sin timonel masculino; a las 9.40, la de doble peso ligero masculino; a las 10, la de individual peso ligero femenino; a las 10.20, la de cuatro remos largos sin timonel femenino (donde correrá la remera de Regatas Elena Cerrudo) y a las 10.40 la de ocho remos largos con timonel masculino, con la presencia de Emiliano Calderón, Ignacio Pacheco y Máximo Pacheco.

>>Leer más: Juegos Suramericanos: Santino Basaldella se vistió de emperador, llegó, vio y venció

Más deportes

En el Invencible de Santa Fe, en el certamen de balonmano, Argentina enfrentará a Chile cerrando una jornada en la que además se medirán Perú v. Paraguay y Colombia v. Uruguay.

En la Estación Belgrano, también de la capital provincial, se disputarán las finales de bochas en volo individual masculino entre el argentino Lucas Hecker y el chileno Franco Barbano Arenas.

Santa Fe

En el Club de Niños Manuel Belgrano de la Ciudad de Santa Fe se desarrollarán las regatas de vela.

En Rafaela, tendrá lugar la pelea entre la argentina Melaine Martínez y la colombiana Kely Benítez en la categoría hasta 57 kilos. En la divisional hasta 75 kilos se enfrentarán Lorena Balbuena con la brasileña Adriele Nascimento, buscando un lugar en la final.

Por el lado masculino, Mateo Tavarone se medirá con el púgil venezolano Edinson Alvarado en una de las semifinales de la categoría hasta 70 kilos.

En Recreo, en el Invencible Centro Internacional de Tiro Deportivo desde las 11.15 se disputará la final en 10m Rifle de Aire Femenino.

En Paraná tendrá lugar una nueva jornada de sóftbol donde Bolivia enfrentará a Brasil, Colombia a Venezuela y Argentina a Perú.

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