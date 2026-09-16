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Fallo por la tragedia de la costanera: cómo se aplica la inhabilitación de conducir

La fiscal del caso aclara los alcances de la resolución en la que Agustín López Cagliasso fue condenado a 16 años de prisión y a 10 de inhabilitación para conducir

16 de septiembre 2026 · 10:03hs
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Tragedia en la costanera sucedió el 21 de enero de 2025. En el fallo conocido ayer

Tragedia en la costanera sucedió el 21 de enero de 2025. En el fallo conocido ayer, el conductor del auto fue condenado a 16 años de prisión

El joven Agustín López Cagliasso fue condenado a 16 años de cárcel y fue inhabilitado para conducir por diez años por la tragedia de la costanera. El tribunal lo declaró ayer culpable de doble homicidio simple con dolo eventual por las muertes de una Tania Gandolfi y su hija Agustina García, ambas turistas cordobesas, a las que atropelló en la costanera central.

El fallo se constituyó en la pena más alta aplicada en la provincia y la segunda en el país por un crimen vial. Pero la duda que surgió tras conocerse el veredicto tenía que ver con la entrada vigencia de la inhabilitación de conducir para López Gagliasso.

Tras la difusión del fallo, la cuestión no quedaba clara, porque López Cagliasso cumpliría los años de suspensión para manejar estando en privado de la libertad. ¿Desde qué momento comienza a regir la prohibición para conducir?.

Qué dijo la fiscal sobre la licencia de conducir

En declaraciones a LT8, la fiscal Piazza Iglesias aclaró esta mañana que López Cagliasso comenzará a cumplir con la inhabilitación para conducir por 10 años “a partir de que recupere la libertad. Ahora, estando López detenido, la inhabilitación se suspende. Cuando quede en libertad, empieza a correr la prohibición para conducir".

>> Leer más: Tragedia en la costanera: el fallo que confirma a Rosario como pionera en castigar con dureza los crímenes viales

"Cuándo López Cagliasso cumpla con la pena de inhabilitación, serán las autoridades administrativas (la Municipalidad) decidir o no si le otorgan en carné de conducir", expresó la funcionaria del Ministerio Público de la Acusación.

La fiscal agregó que la Municipalidad puede negar la licencia a cualquier persona que no supere el examen psicofísico.

Educación vial en las escuelas

En otro orden, Piazza Iglesias contó que estuvo contacto permanente con Diego García, esposo de Tania y padre de Agustina, y adelantó su disposición para colaborar con un proyecto que la adolescente había impulsado hace un tiempo para que se imparta educación vial en las escuelas de Córdoba, provincia de donde eran oriundas las víctimas.

>> Leer más: Tragedia en la costanera: López Gagliasso fue condenado a 16 años de prisión

"Tengo permanente contacto con Diego. Me dijo que con este juicio cerró un capítulo de su vida y que tiene que luchar por su hija más chica (también sobreviviente de la tragedia). Agustina antes de fallecer había hecho proyecto vial para que se de educación vial en los colegios. En Córdoba se impulsó la iniciativa y se aprobó. Ahora vamos a tratar de replicarlo en Santa Fe y voy a ayudarlo a Diego para eso", concluyó.

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