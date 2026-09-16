La reserva de Central volvió a la senda del triunfo y es escolta de River

Derrotó como visitante a su similar de Atlético Tucumán por la mínima diferencia, con el gol del lateral Ayrton Muñoz

La reserva de Central se impuso 1 a 0 en Tucumán.

Recuperó terreno. La reserva de Rosario Central derrotó como visitante a su similar de Atlético Tucumán. El triunfo fue por la mínima diferencia, 1 a 0, y le permitió a los auriazules reponerse de la caída sufrida hace una semana en Arroyo Seco, donde habían sido goleados por Godoy Cruz (3 a 0).

Además, con los tres puntos cosechados, los dirigidos por Mario Pobersnik suman 16 puntos sobre 27 posibles, y se instalaron en el segundo lugar del grupo, que lidera River con 17 unidades, apenas una más que los canallas. El lateral Ayrton Muñoz fue el autor del único gol del encuentro.

En el primer tiempo, fue Central quien impuso condiciones de juego y, a partir de ello, consiguió las ocasiones más propicias para abrir el marcador. Y aunque demoró en hacerlo, lo consiguió. Fue a los 35 minutos, cuando Ayrton Muñoz aprovechó un rebote que dio el arquero Albornoz, tras un disparo de Ignacio Moreno. El lateral derecho capturó el balón, se sacó un par de rivales de encima y, desde el borde del área, remató con precisión para marcar el gol auriazul.

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Central lo ganó con justicia

Para el complemento, Central cedió la iniciativa al rival. Se plantó a defender en campo propio, tratando de no retroceder demasiado en el terreno, y buscó lastimar de contragolpe. Y si bien no consiguió generar jugadas claras como para ampliar la diferencia, tampoco sufrió complicaciones en defensa que pusieran en riesgo un resultado que, por lo hecho por ambos, terminó siendo justo.

Los elegidos para arrancar como titulares por Pobersnik fueron: Damián Fernández; Muñoz (ST 37m Ulises Ciccioli), Álvaro Güich, Luca Raffin (ST 22m Asael Oviedo) y Felipe Carnicero; Joaquín Espina y Paulo Bustos; Hernán López, Santiago Segovia (ST 37m Ciro Armoa) y Marcelo Cabrera (ST 16m Santiago Enrique); Moreno (ST 16m Thiago Ponce).

Mientras que los que se quedaron sin ingresar fueron: Ezequiel Zapata, Marco Vicente, Valentín Becerra, e Ilan González.