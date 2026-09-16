Rosario se movilizó para conmemorar el 50º aniversario de la Noche de los Lápices

La marcha conectó la plaza San Martín con el Parque Nacional a la Bandera, donde tuvo lugar un festival artístico y musical

Centenares de rosarinos se movilizaron este miércoles para conmemorar el 50º aniversario de la Noche de los Lápices, la trágica serie de secuestros y desapariciones de estudiantes secundarios ocurrida durante la última dictadura militar en la Argentina.

El recuerdo incluyó la marcha, un festival político-cultural y una muestra artística en el Concejo Municipal. La movida fue organizada por la Federación de Estudiantes Secundarios de Rosario (Feser) bajo consignas históricas y actuales.

La concentración comenzó a las 15.30 en la plaza San Martín (Dorrego y Santa Fe), desde donde columnas de jóvenes, organizaciones sociales y de derechos humanos iniciaron una marcha con destino al Parque Nacional a la Bandera.

Al finalizar el recorrido se realizó la tradicional lectura de un documento conjunto que, además de recordar a los jóvenes desaparecidos en septiembre de 1976, planteó las demandas actuales del sector: mayor presupuesto educativo, salarios dignos para los docentes, el efectivo cumplimiento del boleto estudiantil gratuito y la ampliación de becas de estudio.

Tras el acto, la jornada culminó con un festival musical y artístico junto a Puerto Joven (Avenida Belgrano al 950), que contó con las actuaciones en vivo de las bandas locales Santi Bautista y Garage.

Las actividades oficiales por el cincuentenario continuarán este jueves con la inauguración de la muestra de arte urbano y memoria “La Noche de los Lápices. Ayer y hoy”.

La agenda de inauguración comenzará a las 17, acompañando la tradicional Ronda de las Madres de Plaza 25 de Mayo en la plaza homónima, para luego trasladarse, a las 18.30, al hall del Concejo, donde se realizará el corte de cinta oficial.

Medio siglo atrás, grupos de tareas de la Policía Bonaerense y del Batallón 601 del Ejército ejecutaron un violento operativo en La Plata, donde secuestraron de sus casas a diez estudiantes de entre 16 y 18 años. Cuatro sobrevivieron y seis continúan desaparecidos. La fecha, por una ley de 2014, quedó institucionalizada como Día de los Derechos de los Estudiantes Secundarios.

Las víctimas eran militantes de la Unión de Estudiantes Secundarios (UES) y de la Juventud Guevarista.

Meses antes habían encabezado activamente los reclamos y movilizaciones estudiantiles para conseguir el boleto estudiantil secundario, un beneficio que aliviaba el costo del transporte público para los jóvenes.