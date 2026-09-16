Juegos Suramericanos: la historia del mejor esgrimista inglés que eligió representar a Argentina

Una camiseta de Lionel Messi torció el destino de Alec Brooke, número 1 en su categoría en el Reino Unido que decidió competir con la delegación albiceleste

A medida que avanzan los Juegos Suramericanos 2026 , las historias de los deportistas amateurs del continente van sumando color en paralelo a la competencia. En medio de los combates de esgrima , se conoció el caso de Alec Brooke , el mejor esgrimista inglés que decidió representar a Argentina . La decisión se originó gracias a una camiseta de Lionel Messi .

Todo surgió durante una competencia internacional en la que, luego de un combate, Brooke se apoyó contra una baranda para tomar aire. Tras sacarse la chaqueta que usan los esgrimistas para competir, dejó al descubierto una camiseta de Lionel Messi.

En ese momento, en el recinto también se encontraba José Domínguez , un referente histórico de la esgrima argentina . Sin dudarlo, se acercó a Brooke y hizo varias preguntas : si le gustaba Messi y si tenía algún vínculo con Argentina, relató el medio TyC Sports.

En el intercambio, el esgrimista inglés le dijo a Domínguez que Messi era su ídolo , que tiene cerca de diez camisetas del rosarino y, además, que su madre es argentina .

Brooke nació en Londres hace 21 años y es hijo de una argentina, Marissa, que emigró a Estados Unidos para estudiar, y del inglés Stephen Brooke. La pareja decidió radicarse en Inglaterra y allí fue donde tuvieron a sus tres hijos, entre ellos Alec.

Con el dato de la línea materna habilitada para intentar convencerlo, Domínguez no dudó. "¿No querés competir para Argentina?", le preguntó el referente nacional a Brooke, quien decidió aceptar la propuesta.

El referente de la esgrima argentina buscó convencerlo por los pergaminos que presenta Brooke: oro individual y por equipos en el Campeonato de la Commonwealth de Esgrima 2022, plata individual y por equipos en el Campeonato Europeo 2022, y oro en el Campeonato Europeo de Budapest 2021, entre otros títulos. Además, llegó al 7º lugar del ranking mundial junior y a la 1ª posición del ranking mundial cadete en su especialidad.

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También obtuvo el subcampeonato mundial junior de 2024 y la medalla de oro por equipos del Campeonato Europeo Junior 2025. En el plano Senior, participó de la Copa del Mundo del mismo año, celebrada en París, en la que finalizó en el 25º lugar.

En los Suramericanos 2026, Brooke participa tanto en la modalidad individual como por equipos de espada masculina. Debutó oficialmente con la camiseta argentina este martes 15 de septiembre, disputando seis combates: ante Hernando Roa (Colombia, 4-5), Nicolas Deguchi (Brasil, 2-5), Victor Leguizamón (Paraguay, 3-5), Isaac Dorati (Panamá, 1-5), Jorge Valderrama (Chile, 5-1) y nuevamente Deguchi en la Tabla de 16 (11-15).