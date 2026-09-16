Juegos Suramericanos: Argentina sumó 24 medallas y continúa en el segundo puesto

En el cuarto día de competencia, tras una jornada con una amplia programación, los albicelestes dieron pelea en los podios

La alegría no es solo brasileña. El equipo argentino de sable festeja el oro.

Los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 volvieron a tener este miércoles en todas sus sedes, una jornada cargada de actividad deportiva con finales, semifinales y nuevas instancias en distintas disciplinas, con una amplia programación en Rosario, la Ciudad del Deporte. Argentina ganó 24 medallas en el cuarto día de competencia y conservó el segundo lugar en el medallero.

En e l estadio Salvador Bonilla del Club Atlético Provincial, la esgrima ofreció una de ellas, la de oro, la que ganó el equipo masculino en la final de sable. Argentina 45-29 Brasil, final en sable por la medalla de oro por equipos masculino. Pascual Di Tella, Juan Bacha, Santino Pérez y Tomás Alitisz se impusieron a Brasil.

En el Patinódromo, en tanto, en la prueba de patinaje de velocidad, Ken Kuwada cosechó la medalla de plata, mientras que Benjamín Gader se quedó con el quinto puesto de la final masculino de 10.000 metros eliminación.

El pentatlón moderno tuvo sus finales femeninas en el Estadio Municipal Jorge Newbery. Allí Catalina Serio ganó la medalla de oro y Nerea Luna la de bronce.

El eSport también aportó su medalla. Argentina le ganó a Chile por 2-1 (13-11, 9-13 y 13-11) y consiguió la medalla dorada en Valorant.

En gimnasia artística, Julieta Lucas, fue medalla de oro en la final femenina de suelo y la medalla de plata en la viga de equilibrio femenina, donde Fila Dalinger se quedó con la de bronce.

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En el Invencible

En el Invencible Centro Acuático Provincial, en las pruebas de natación, Malena Santillán cosechó la medalla de plata y Delfina Dini, el cuarto puesto, en la final femenina de 400m estilo libre; a la par que Santiago Grassi, se adjudicó la de bronce en la final masculina de 50m estilo libre. En tanto, en la final mixta de 4x100m combinados Argentina, con Cecilia Dieleke, Macarena Ceballos, Santiago Grassi y Matías Chaillou, cosechó otra medalla de plata. Cabe destacar que Dieleke, de solo 16 años aportó 7 medallas para la delegación argentina.

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En el Coloso

En fútbol masculino, en el Coloso Marcelo Bielsa, Colombia venció a Perú 2-0 y Chile a Panamá 4-1. En fútbol femenino, en el predio de la Asociación Rosarina, Venezuela superó a Paraguay 2-0, mientras que Uruguay cayó ante Chile 3-1. En Rafaela, el boxeo aportó tres bronces. La de Tatiana Flores tras caer 3-2 con la colombiana Yerlin Quiñones en semifinales de hasta 51 kg; la de Santiago Tulian, después de perder 5-0 con el ecuatoriano Billy Arias en semifinlaes de hasta 55 kg y la de Enzo Gallardo tras caer 3-2 con el ecuatoriano Gerlon Congo en la semifinal masculina de más de 90 kg.

En Recreo, en tiro deportivo, Mara Kucharski se quedó con el oro en la final skeet femenino y Federico Gil con la plata en la final masculina.

En Santa Fe, en hockey, Los Leones derrotaron a Brasil 4-1.