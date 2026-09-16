La Capital | Juegos Suramericanos | Juegos Suramericanos

Juegos Suramericanos: Argentina sumó 24 medallas y continúa en el segundo puesto

En el cuarto día de competencia, tras una jornada con una amplia programación, los albicelestes dieron pelea en los podios

Pablo Mihal

Por Pablo Mihal

16 de septiembre 2026 · 22:06hs
Google Seguir a La Capital en Google
La alegría no es solo brasileña. El equipo argentino de sable festeja el oro.

Foto: Marcelo Bustamante / La Capital

La alegría no es solo brasileña. El equipo argentino de sable festeja el oro.

Los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 volvieron a tener este miércoles en todas sus sedes, una jornada cargada de actividad deportiva con finales, semifinales y nuevas instancias en distintas disciplinas, con una amplia programación en Rosario, la Ciudad del Deporte. Argentina ganó 24 medallas en el cuarto día de competencia y conservó el segundo lugar en el medallero.

En el estadio Salvador Bonilla del Club Atlético Provincial, la esgrima ofreció una de ellas, la de oro, la que ganó el equipo masculino en la final de sable. Argentina 45-29 Brasil, final en sable por la medalla de oro por equipos masculino. Pascual Di Tella, Juan Bacha, Santino Pérez y Tomás Alitisz se impusieron a Brasil.

>>Leer más: Juegos Suramericanos: Santino Basaldella se vistió de emperador, llegó, vio y venció

En el Patinódromo

En el Patinódromo, en tanto, en la prueba de patinaje de velocidad, Ken Kuwada cosechó la medalla de plata, mientras que Benjamín Gader se quedó con el quinto puesto de la final masculino de 10.000 metros eliminación.

El pentatlón moderno tuvo sus finales femeninas en el Estadio Municipal Jorge Newbery. Allí Catalina Serio ganó la medalla de oro y Nerea Luna la de bronce.

El eSport también aportó su medalla. Argentina le ganó a Chile por 2-1 (13-11, 9-13 y 13-11) y consiguió la medalla dorada en Valorant.

En gimnasia artística, Julieta Lucas, fue medalla de oro en la final femenina de suelo y la medalla de plata en la viga de equilibrio femenina, donde Fila Dalinger se quedó con la de bronce.

>>Leer más: Juegos Suramericanos: ganó la medalla de oro pero asegura que necesita tres trabajos para poder competir

En el Invencible

En el Invencible Centro Acuático Provincial, en las pruebas de natación, Malena Santillán cosechó la medalla de plata y Delfina Dini, el cuarto puesto, en la final femenina de 400m estilo libre; a la par que Santiago Grassi, se adjudicó la de bronce en la final masculina de 50m estilo libre. En tanto, en la final mixta de 4x100m combinados Argentina, con Cecilia Dieleke, Macarena Ceballos, Santiago Grassi y Matías Chaillou, cosechó otra medalla de plata. Cabe destacar que Dieleke, de solo 16 años aportó 7 medallas para la delegación argentina.

>>Leer más: Los Juegos Suramericanos traerán a Rosario a la mejor jugadora del mundo en un deporte poco conocido

En el Coloso

En fútbol masculino, en el Coloso Marcelo Bielsa, Colombia venció a Perú 2-0 y Chile a Panamá 4-1. En fútbol femenino, en el predio de la Asociación Rosarina, Venezuela superó a Paraguay 2-0, mientras que Uruguay cayó ante Chile 3-1. En Rafaela, el boxeo aportó tres bronces. La de Tatiana Flores tras caer 3-2 con la colombiana Yerlin Quiñones en semifinales de hasta 51 kg; la de Santiago Tulian, después de perder 5-0 con el ecuatoriano Billy Arias en semifinlaes de hasta 55 kg y la de Enzo Gallardo tras caer 3-2 con el ecuatoriano Gerlon Congo en la semifinal masculina de más de 90 kg.

En Recreo, en tiro deportivo, Mara Kucharski se quedó con el oro en la final skeet femenino y Federico Gil con la plata en la final masculina.

En Santa Fe, en hockey, Los Leones derrotaron a Brasil 4-1.

Noticias relacionadas
Augusto Servello contó el esfuerzo que debe hacer para competir. Aún así, en los Juegos Suramericanos conquistó el oro en su especialidad.

Juegos Suramericanos: ganó la medalla de oro pero asegura que necesita tres trabajos para poder competir

En las últimas vueltas se escucha el griterío, le pude ganar a dos campeonas del mundo el lunes y uno dice no estoy tan mal, contó Naiara Sagasti, que ganó una medalla de bronce.

Bronce rosarino: "La medalla y el capibara quedarán guardados para siempre", dijo Naiara Sagasti

El inglés Alec Brooke comenzó a defender la camiseta argentina en estos Juegos Suramericanos 2026.

Quién es el esgrimista inglés que eligió representar a Argentina gracias a Messi

María José Vargas y Natalia Mendez comandan la selección argentina de ráquetbol en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026

Los Juegos Suramericanos traerán a Rosario a la mejor jugadora del mundo en un deporte poco conocido

Ver comentarios

Las más leídas

El Quini 6 dejó dos nuevos megamillonarios, que se reparten $2.749 millones

El Quini 6 dejó dos nuevos megamillonarios, que se reparten $2.749 millones

Giro en el femicidio de la rosarina en San Juan: estaba embarazada y desmintieron al acusado

Giro en el femicidio de la rosarina en San Juan: estaba embarazada y desmintieron al acusado

Aeropuerto de Rosario: salto en vuelos al exterior y caída en las rutas de cabotaje

Aeropuerto de Rosario: salto en vuelos al exterior y caída en las rutas de cabotaje

Piden perpetua para Dibu Gómez, que era uno de los prófugos más buscados

Piden perpetua para Dibu Gómez, que era uno de los prófugos más buscados

Lo último

Día del Psicopedagogo: 40 años de una ley que consolidó nuestra profesión en Santa Fe.

Día del Psicopedagogo: 40 años de una ley que consolidó nuestra profesión en Santa Fe.

Lionel Messi y el Kily González celebraron su primer título juntos en Inter Miami

Lionel Messi y el Kily González celebraron su primer título juntos en Inter Miami

El tiempo en Rosario: jueves primaveral con sol y calorcito

El tiempo en Rosario: jueves primaveral con sol y calorcito

Giro en el femicidio de la rosarina en San Juan: estaba embarazada y desmintieron al acusado

Así lo reveló la autopsia sobre el cuerpo de la joven de 26 años asesinada este domingo. Su novio quedó detenido en prisión preventiva
Giro en el femicidio de la rosarina en San Juan: estaba embarazada y desmintieron al acusado
Aeropuerto de Rosario: salto en vuelos al exterior y caída en las rutas de cabotaje
La Ciudad

Aeropuerto de Rosario: salto en vuelos al exterior y caída en las rutas de cabotaje

El Quini 6 dejó dos nuevos megamillonarios, que se reparten $2.749 millones
Información General

El Quini 6 dejó dos nuevos megamillonarios, que se reparten $2.749 millones

Rosario se movilizó para recordar la Noche de los Lápices
La Ciudad

Rosario se movilizó para recordar la Noche de los Lápices

Cortes de tránsito y amplio operativo en Funes debido a una pérdida de gas
La Región

Cortes de tránsito y amplio operativo en Funes debido a una pérdida de gas

La Nación incluyó cinco obras para Santa Fe en el presupuesto 2027: cuáles son
La Región

La Nación incluyó cinco obras para Santa Fe en el presupuesto 2027: cuáles son

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El Quini 6 dejó dos nuevos megamillonarios, que se reparten $2.749 millones

El Quini 6 dejó dos nuevos megamillonarios, que se reparten $2.749 millones

Giro en el femicidio de la rosarina en San Juan: estaba embarazada y desmintieron al acusado

Giro en el femicidio de la rosarina en San Juan: estaba embarazada y desmintieron al acusado

Aeropuerto de Rosario: salto en vuelos al exterior y caída en las rutas de cabotaje

Aeropuerto de Rosario: salto en vuelos al exterior y caída en las rutas de cabotaje

La Libertad Avanza activa en Santa Fe y amaga con un candidato

La Libertad Avanza activa en Santa Fe y amaga con un candidato

Fuerte polémica por marines de EEUU que entrenan en Tierra del Fuego

Fuerte polémica por marines de EEUU que entrenan en Tierra del Fuego

Ovación
Un jugador base de Newells del año anterior empieza a tomar rodaje tras una grave lesión

Por Aníbal Fucaraccio
Ovación

Un jugador base de Newell's del año anterior empieza a tomar rodaje tras una grave lesión

Un jugador base de Newells del año anterior empieza a tomar rodaje tras una grave lesión

Un jugador base de Newell's del año anterior empieza a tomar rodaje tras una grave lesión

Juegos Suramericanos: ganó la medalla de oro pero asegura que necesita tres trabajos para poder competir

Juegos Suramericanos: ganó la medalla de oro pero asegura que necesita tres trabajos para poder competir

La reserva de Central volvió a la senda del triunfo y es escolta de River

La reserva de Central volvió a la senda del triunfo y es escolta de River

Policiales
Pity Álvarez faltó a la audiencia porque no quería salir de la habitación
Policiales

Pity Álvarez faltó a la audiencia porque "no quería salir de la habitación"

Giro en el femicidio de la rosarina en San Juan: estaba embarazada y desmintieron al acusado

Giro en el femicidio de la rosarina en San Juan: estaba embarazada y desmintieron al acusado

Condenan a Peco Almada, el gerente de una banda criminal que fue a juicio

Condenan a Peco Almada, el "gerente" de una banda criminal que fue a juicio

Femicidio en Santa Fe: imputaron a la pareja de una joven prendida fuego

Femicidio en Santa Fe: imputaron a la pareja de una joven prendida fuego

La Ciudad
El tiempo en Rosario: jueves primaveral con sol y calorcito
La Ciudad

El tiempo en Rosario: jueves primaveral con sol y calorcito

Rosario se movilizó para recordar la Noche de los Lápices

Rosario se movilizó para recordar la Noche de los Lápices

Alumnos de escuela técnica reparan y reciclan notebooks y PC sin cobrar mano de obra

Alumnos de escuela técnica reparan y reciclan notebooks y PC sin cobrar mano de obra

Rosario conmemora el Día Mundial del Alzheimer con actividades en Calle Recreativa

Rosario conmemora el Día Mundial del Alzheimer con actividades en Calle Recreativa

Farías impulsa en el Congreso un alivio fiscal para las pymes
Política

Farías impulsa en el Congreso un alivio fiscal para las pymes

Piden perpetua para Dibu Gómez, que era uno de los prófugos más buscados
Policiales

Piden perpetua para Dibu Gómez, que era uno de los prófugos más buscados

Femicidio en Santa Fe: imputaron a la pareja de una joven prendida fuego
Policiales

Femicidio en Santa Fe: imputaron a la pareja de una joven prendida fuego

El embajador dijo que los argentinos deberían poder ingresar a EEUU sin visa
Información General

El embajador dijo que los argentinos "deberían poder ingresar a EEUU sin visa"

Los gremios pusieron cifra al salario mínimo para cubrir necesidades: $3,1 millones
Economía

Los gremios pusieron cifra al salario mínimo para cubrir necesidades: $3,1 millones

Fallo por la tragedia de la costanera: cómo se aplica la inhabilitación de conducir
Policiales

Fallo por la tragedia de la costanera: cómo se aplica la inhabilitación de conducir

Universidades públicas cuestionan el presupuesto de Nación para el sector
Información general

Universidades públicas cuestionan el presupuesto de Nación para el sector

Desliz opositor: denunció desvío en Iapos pero era una reasignación de partidas
Política

Desliz opositor: denunció desvío en Iapos pero era una reasignación de partidas

Rescataron decenas de gallos de riña y otras aves en Nuevo Alberdi
La Ciudad

Rescataron decenas de gallos de riña y otras aves en Nuevo Alberdi

El gobierno de Santa Fe cerró el primer semestre con superávit económico
Economía

El gobierno de Santa Fe cerró el primer semestre con superávit económico

Marcos Peyrano sobre la hidrovía: Santa Fe debería ser como Dubai
Economía

Marcos Peyrano sobre la hidrovía: "Santa Fe debería ser como Dubai"

Drogas y balas en Fray Luis Beltrán: asesinaron a una mujer de 32 años
Policiales

Drogas y balas en Fray Luis Beltrán: asesinaron a una mujer de 32 años

La Capital Day en los Juegos Suramericanos: música en vivo y premios en sorteos
Juegos Suramericanos

La Capital Day en los Juegos Suramericanos: música en vivo y premios en sorteos

F1: confirman el calendario 2027, con cambios de circuitos y récord de sprint
Ovación

F1: confirman el calendario 2027, con cambios de circuitos y récord de sprint

Charla sobre violencia digital en Tecnoteca sobre las leyes Olimpia y Ema
La Ciudad

Charla sobre violencia digital en Tecnoteca sobre las leyes Olimpia y Ema