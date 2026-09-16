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Pity Álvarez faltó a la audiencia del juicio en su contra porque "no quería salir de la habitación"

"Está muy complicado manejarlo", sostuvo la defensa del músico tras la novena audiencia del juicio por el crimen de Cristian Maximiliano Díaz

16 de septiembre 2026 · 20:00hs
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Pity Álvarez faltó a la audiencia del juicio en su contra porque no quería salir de la habitación

Cristian "Pity" Álvarez se ausentó este miércoles de la novena audiencia en el marco del juicio por el crimen de Cristian Maximiliano Díaz, asesinado de cuatro disparos el 12 de julio de 2018 en el complejo habitacional Cardenal Samoré de Villa Lugano, porque el músico "no quería salir de la habitación".

"Está muy complicado manejarlo", sostuvo Sebastián Queijeiro, defensor del cantante, mientras su colega Javier Ignacio Baños señaló que el exlíder de Viejas Locas e Intoxicados "se descompensó".

>> Leer más: Juicio a Pity Álvarez: rechazaron el pedido de nulidad y el proceso sigue en marcha

En este sentido, Baños, exfiscal del Departamento Judicial de Morón, criticó nuevamente a los miembros del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº 29 de la Ciudad de Buenos Aires, los jueces Gustavo Goerner, Juan Ramos Padilla y Hugo Navarro, quienes le hicieron un "llamado de atención" en medio del debate.

"Me hicieron un llamado de atención por ejercer el derecho a la defensa. Si el precio de la libertad del Pity es un llamado de la atención, bien vale la pena ese llamado de atención", sostuvo, y acusó a los magistrados de cometer "una arbitrariedad tras otra".

El fiscal Sandro Abraldes citó este miércoles a dos policías, una psicóloga y un perito. Los otros testigos convocados fueron el agente Walter Guayta, quien recibió a Pity en la comisaría cuando se entregó a las autoridades; la licenciada Adela Beatriz Ahuad, psicóloga del Cuerpo Médico Forense (CMF); y el perito Esteban Toro Martínez.

Acusado de homicidio simple

El cantante está acusado por el delito de homicidio simple con dolo eventual, por lo que la pena establecida, si el tribunal encuentra culpable al intérprete, ronda entre los 8 y 25 años de cárcel.

Según la acusación, Álvarez sacó una pistola que llevaba en el bolsillo derecho de su campera y disparó en la cabeza a Díaz, quien cayó al piso, y el músico le disparó otras tres veces. Tras el hecho huyó del lugar, descartó el revólver y a las pocas horas fue detenido.

El cantante declaró ante la prensa: "Lo maté porque era él o yo, y creo que cualquier animal haría lo mismo".

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