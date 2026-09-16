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Juegos Suramericanos: ganó la medalla de oro pero asegura que necesita tres trabajos para poder competir

El esgrimista argentino Augusto Servello cuestionó la falta de apoyo del gobierno nacional a los deportes amateurs

16 de septiembre 2026 · 19:28hs
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Augusto Servello contó el esfuerzo que debe hacer para competir. Aún así

Augusto Servello contó el esfuerzo que debe hacer para competir. Aún así, en los Juegos Suramericanos conquistó el oro en su especialidad.

El esgrimista argentino Augusto Servello, campeón de esgrima en la categoría de florete individual en los Juegos Suramericanos 2026, aseguró que necesita tres trabajos para poder sostener su actividad deportiva debido a una gran reducción de respaldo por parte del gobierno nacional.

El bicampeón suramericano aseguró que el actual rendimiento de la delegación argentina se da por la "calidad de los deportistas y no por la inversión", además de afirmar que Chile y Colombia les "sacan ventaja".

Servello se quedó con el oro en esgrima en la categoría de florete individual luego de imponerse por 15-10 a su compatriota Andrea Nogosanti, en la que fue la tercera medalla de oro para Argentina en la disciplina, tras los triunfos sumados por los hermanos Pascual e Isabel Di Tella, en sable y espada.

Poco después de obtener la segunda medalla de oro de su carrera en los Juegos Suramericanos, Servello fue crítico con el gobierno nacional por la falta de apoyo que brinda a las disciplinas amateurs del deporte argentino.

Leer más: Juegos Suramericanos: el rosarino Santino Basaldella logró su segunda medalla de oro en SUP

Críticas al gobierno de Javier Milei

A pesar de afirmar que " entiende" la ideología del gobierno de Javier Milei, el atleta cuestionó que "se redujo mucho" el respaldo económico recibido y lo mismo se nota mucho en cada viaje y entrenamiento, comparando que antes realizaban giras por Europa y llegaban en mejor forma a torneos de este calibre.

Además, aseguró que necesita tres trabajos para sostener su carrera deportiva, que entrena sólo y necesita "hacer malabares" para llegar a las competencias en buen nivel, y que en esta temporada apenas pudo participar en tres de los 10 torneos internacionales, por lo que rendir al más alto nivel es "muy difícil".

"Los resultados se ven a corto plazo cuando hacés inversión", aseguró el esgrimista.

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