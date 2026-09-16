Juegos Suramericanos: ganó la medalla de oro pero asegura que necesita tres trabajos para poder competir

El esgrimista argentino Augusto Servello cuestionó la falta de apoyo del gobierno nacional a los deportes amateurs

Augusto Servello contó el esfuerzo que debe hacer para competir. Aún así, en los Juegos Suramericanos conquistó el oro en su especialidad.

El esgrimista argentino Augusto Servello , campeón de esgrima en la categoría de florete individual en los Juegos Suramericanos 2026 , aseguró que necesita tres trabajos para poder sostener su actividad deportiva debido a una gran reducción de respaldo por parte del gobierno nacional.

El bicampeón suramericano aseguró que el actual rendimiento de la delegación argentina se da por la "calidad de los deportistas y no por la inversión" , además de afirmar que Chile y Colombia les "sacan ventaja".

Servello se quedó con el oro en esgrima en la categoría de florete individual luego de imponerse por 15-10 a su compatriota Andrea Nogosanti , en la que fue la tercera medalla de oro para Argentina en la disciplina , tras los triunfos sumados por los hermanos Pascual e Isabel Di Tella , en sable y espada.

Poco después de obtener la segunda medalla de oro de su carrera en los Juegos Suramericanos, Servello fue crítico con el gobierno nacional por la falta de apoyo que brinda a las disciplinas amateurs del deporte argentino.

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Críticas al gobierno de Javier Milei

A pesar de afirmar que " entiende" la ideología del gobierno de Javier Milei, el atleta cuestionó que "se redujo mucho" el respaldo económico recibido y lo mismo se nota mucho en cada viaje y entrenamiento, comparando que antes realizaban giras por Europa y llegaban en mejor forma a torneos de este calibre.

Además, aseguró que necesita tres trabajos para sostener su carrera deportiva, que entrena sólo y necesita "hacer malabares" para llegar a las competencias en buen nivel, y que en esta temporada apenas pudo participar en tres de los 10 torneos internacionales, por lo que rendir al más alto nivel es "muy difícil".

"Los resultados se ven a corto plazo cuando hacés inversión", aseguró el esgrimista.