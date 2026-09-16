El tiempo en Rosario: jueves primaveral con sol y calorcito

La temperatura máxima treparía hasta los 24º y seguiría en ascenso al menos hasta el domingo, para cuando se espera que alcance los 28º

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este jueves 17 de septiembre en Rosario cielo despejado con algunas nubes en la tarde y la temperatura máxima trepando hasta los 24º, que seguiría en ascenso al menos hasta el domingo, para cuando se espera que alcance los 28º.

La madrugada del jueves llega con vientos leves del noreste, un registro de 13º y cielo despejado que se mantendría hacia la mañana, cuando los termómetros marcarían 12º y el viento sería moderado del norte. Por la tarde estaría ligeramente nublado con una máxima de 24º bajando a 21º en la noche.

El viernes estaría parcialmente nublado, con 25º de máxima y 11º de mínima.

El sábado seguirían los registros en aumento, con una máxima que llegaría a 26º y una mínima que no bajaría de 13º. El cielo estaría mayormente nublado.

Para el domingo se anuncian posibles tormentas aisladas desde la tarde, con temperaturas entre 28º y 15º.

El lunes estaría mayormente nublado y tendría una baja en la máxima, que no pasaría los 23º, y la mínima tendría un leve aumento hasta los 16º. Para la tarde se esperan fuertes ráfagas de viento.

El martes tendría 25º de máxima, 13º de mínima y cielo mayormente nublado.