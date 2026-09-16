El tiempo en Rosario: jueves primaveral con sol y calorcito

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Farías impulsa en el Congreso un alivio fiscal para las pymes
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Piden perpetua para Dibu Gómez, que era uno de los prófugos más buscados
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Femicidio en Santa Fe: imputaron a la pareja de una joven prendida fuego
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El embajador dijo que los argentinos "deberían poder ingresar a EEUU sin visa"
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Los gremios pusieron cifra al salario mínimo para cubrir necesidades: $3,1 millones
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Fallo por la tragedia de la costanera: cómo se aplica la inhabilitación de conducir
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Universidades públicas cuestionan el presupuesto de Nación para el sector
Política
Desliz opositor: denunció desvío en Iapos pero era una reasignación de partidas
La Ciudad
Rescataron decenas de gallos de riña y otras aves en Nuevo Alberdi
Economía
El gobierno de Santa Fe cerró el primer semestre con superávit económico
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Marcos Peyrano sobre la hidrovía: "Santa Fe debería ser como Dubai"
Policiales
Drogas y balas en Fray Luis Beltrán: asesinaron a una mujer de 32 años
Juegos Suramericanos
La Capital Day en los Juegos Suramericanos: música en vivo y premios en sorteos
Ovación
F1: confirman el calendario 2027, con cambios de circuitos y récord de sprint
La Ciudad
Charla sobre violencia digital en Tecnoteca sobre las leyes Olimpia y Ema