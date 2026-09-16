Juegos Suramericanos: Santino Basaldella se vistió de emperador, llegó, vio y venció

El rosarino cosechó su segunda medalla de oro en stand up paddle tras imponerse en la prueba técnica. Máximo Pacheco se quedó con la de bronce en cuatro remos largos sin timonel

Santino encara tras realizar un giro en una competencia muy peleada donde tuvo que exhibir su estrategia, paciencia y precisión.

Santino Basaldella bien puede ponerse en lugar el emperador romano Julio César y decir "veni, vidi, vici". En la Costanera Este de la capital provincial, el rosarino referente del stand up paddle volvió a ganar, esta vez en técnico masculino, cosechando la segunda medalla de oro en su producción personal en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

A diferencia de la competencia del martes, la prueba técnica, que se extendió durante casi 20 minutos, le exigió estrategia, paciencia y precisión en cada giro . Fueron tres kilómetros donde alternó los primeros lugares para pasar al frente en el tramo final de la competencia y quedarse con la victoria . El triunfo trajo, como un pan bajo el brazo, un premio extra ya que con el primer lugar Santino aseguró su lugar en los próximos Juegos Panamericanos .

El objetivo en la previa era de competir por los primeros lugares y cumplida su tarea se vuelve de Santa Fe con una cosecha perfecta: dos pruebas disputadas, dos medallas de oro y de yapa la clasificación a Lima 2027 . “ Estoy contentísimo. Nos llevamos todo lo que vinimos a buscar” , resumió el rosarino quien en la capital provincial completó una semana inolvidable en su carrera. Basaldella completó el recorrido en 18m 43,37s y se quedó con la medalla de oro, por delante del peruano Itzel Delgado; mientras que el villense Ignacio Arias completó el podio con la medalla de bronce.

En la prueba femenina

En la prueba femenina, Juliette Duhaime fue primera, Alma Coletta segunda y la brasileña Jessika Matos completó el podio. De esta manera, Argentina sumó dos oros, una plata y un bronce en las pruebas técnicas de SUP.

La otra medalla con sello rosarino cosechada este miércoles también llegó por el agua. En la Costanera Este, Máximo Pacheco cosechó, en el cuatro remos largos sin timonel masculino, la medalla de bronce.

La tripulación argentina estuvo integrada por Martín Mansilla, Pacheco, Joaquín Riveros y Joel Romero, que completó el recorrido en 5m54s66 y terminó tercera, detrás de Uruguay, ganador de la competencia, y Chile, que obtuvo la medalla de plata.

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Vuelve a correr

Máximo volverá a correr este jueves con el ocho, junto a su hermano Ignacio y Emiliano Calderón, todos remeros de Regatas Rosario.

En el Picadero de La Rural se vivieron dos semifinales vibrantes en la que a los argentinos y en especial a los rosarinos les dejó un sabor amargo tras la derrota de los hermanos Nicolás y Tomás Capogrosso. La dupla de la Cuna de la Bandera cayó ante los brasileños Arthur Lanci y Evandro Junior en el tie break, con parciales de 14-21, 21-16 y 17-15, en vóley playa.

Fue una semifinal con clima de final, muy pareja y definida en los últimos puntos. Vale destacar la experiencia de los ganadores, que hoy por hoy son la tercera mejor pareja del mundo: Lanci tiene dos Juegos Olímpicos encima (Río 2016, donde fue medalla de bronce, y París 2024), mientras que Evandro Junior participó en los Juegos Olímpicos de Río 2016, fue campeón mundial en 2017 y medallista de bronce en el Mundial de 2015.

La derrota dolió, pero la dupla argentina todavía tiene una última oportunidad de subirse al podio. Tras este traspié, los rosarinos buscarán la medalla de bronce ante la pareja chilena integrada por los primos Esteban y Marco Grimalt. Por el oro jugarán Brasil y Venezuela.

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Del otro lado

Por el lado femenino la pareja integrada por Morena Abdala y Agostina Ghigliazza cayó ante su par connacional Brenda Churin y Belén Enriquez también en el tie break, con parciales de 21-17, 21-23 y 15-11 por lo que pelearán este jueves por el séptimo puesto, ante las ecuatorianas Ariana Vilela y Valeska Cherrez. Paraguay y Brasil jugarán por la medalla de oro.

En el estadio Salvador Bonilla del Club Atlético Provincial, el equipo argentino femenino de florete, con la presencia de la rosarina Valentina Cassanello, Micaela Silvia, Daniela Espinoza y Sofía Espinoza, arañó el podio.

Quedó en el cuarto lugar tras caer por la medalla de bronce ante Venezuela por 43-41. El oro fue para Chile (verdugo de Argentina en las semifinales), que tras vencer a Brasil 45-33 logró el bicampeonato.

En el estadio cubierto Claudio Newell, en su segunda presentación en el torneo, Argentina cayó ante Chile 3-1, con parciales de 25-17, 29-27, 25-22 y 25-19. La rosarina Martina Bednarek aportó 8 puntos.

Este jueves, desde las 15, el seleccionado nacional enfrentará a su par de Venezuela.

En el Arena

En el Invencible Arena, el gimnasta de Provincial Luca Alfieri terminó en el sexto lugar en la final de barra fija con 11.600 puntos.

El bonaerense Nahuel Pardo, el otro argentino que compitió en la especialidad, finalizó en la octava posición con 10.850 puntos.

El colombiano Ángel Barajas se llevó el oro en esta especialidad, mientras que el brasileño Diogo Brajao y el chileno Luciano Letelier completaron el podio.

En tanto, el tucumano Ivo Chiapponi sumó 12,950 puntos y finalizó tercero en la prueba de barras paralelas, donde Barajas y Brajao también se llevaron el oro y la plata respectivamente.