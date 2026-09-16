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Cortes y un amplio operativo en Funes por una fuga de gas

Litoral Gas trabajaba en la zona y recién concluiría los trabajos en la madrugada del jueves

16 de septiembre 2026 · 23:06hs
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Cortes y un amplio operativo en Funes por una fuga de gas

Una fuga de gas en Funes llevó a interrumpir en la zona el tránsito de peatones, vehicular y ferroviario, que se mantenía en la noche de este miércoles y estaba previsto que continuara en la madrugada, hasta que Litoral Gas resolviera el problema.

Personal de bomberos, Protección Civil, Policía y Litoral Gas trabajaban en Catamarca y Tomás de la Torre, donde minutos después de las 16 una retroexcavadora que hacía la limpieza de una zanja perforó una tubería de gas de media presión.

En la zona, donde se interrumpió la circulación de vecinos, vehículos y trenes, se percibía un fuerte olor a gas, mientras que desde la zanja se advertía que salía una "nube" de agua, debido a la presión del gas.

Litoral Gas realizó "un bypass por encima de la vía para que no se produzca una baja de presión en toda la zona", según explicó el jefe de Mantenimiento de Redes de Litoral Gas, Agustín Cuccioletta.

Aseguró que los usuarios mantenían el suministro de gas y confirmó que "la rotura la produjo una retroexcavadora haciendo una limpieza de zanja".

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