La Capital | Juegos Suramericanos | Juegos Suramericanos

Juegos Suramericanos: hay entradas anticipadas a la venta

El ingreso a las competencias será gratuito hasta completar la capacidad de cada escenario

3 de septiembre 2026 · 06:00hs
Google Seguir a La Capital en Google
Juegos Suramericanos: hay entradas anticipadas a la venta

Los espectadores que quieran acompañar de manera presencial los Juegos Suramericanos 2026 ya pueden asegurarse su lugar en las competencias que se disputarán durante septiembre en Santa Fe, Rosario y Rafaela. Para hacerlo, deberán ingresar a santafe2026.ar, seleccionar el partido o competencia de su interés y completar la compra, con un valor de $10.000 por entrada y diferentes medios de pago disponibles.

La modalidad busca garantizar que todos puedan ser parte del evento. No es necesario comprar una entrada para asistir a las competencias: el ingreso continuará siendo libre y gratuito hasta completar la capacidad de cada escenario. La alternativa de adquirirla previamente está pensada para quienes quieran tener asegurado el acceso a una competencia determinada.

Una compra que también ayuda   

El sistema de entradas incorpora además un componente solidario. La totalidad de lo recaudado será donada a Cáritas, la Federación Santafesina de Asociaciones de Bomberos Voluntarios y Cilsa, tres instituciones que llevan adelante distintas acciones de acompañamiento y trabajo con la comunidad.

De esta manera, quienes opten por garantizar su lugar con anticipación estarán contribuyendo también a una iniciativa que busca extender el impacto de los Juegos más allá de la competencia deportiva.

La propuesta para el público se completa con los Fan Fest, que funcionarán en distintos puntos de la provincia para acompañar el desarrollo del evento. Serán cinco en total: dos en Rafaela, dos en Rosario y uno en Santa Fe.

El acceso será gratuito, aunque por cuestiones de capacidad será necesario contar con un QR previamente descargado. Ese código estará disponible en santafe2026.ar, el mismo sitio donde se podrán adquirir las entradas para las competencias.

La web oficial del evento concentra así las distintas alternativas para participar de los Juegos: consultar la programación, asegurarse el ingreso a una competencia o descargar el QR necesario para disfrutar de los Fan Fest.

Con entrada gratuita hasta completar la capacidad de los escenarios, la posibilidad de reservar un lugar por anticipado y espacios abiertos para celebrar el evento en las tres sedes, los Juegos Suramericanos 2026 invitan a la comunidad a ser parte de una experiencia deportiva que tendrá a Santa Fe como protagonista y reunirá a delegaciones de todo el continente.

Noticias relacionadas
Personal provincial descarga en el ex-Predio Rural los materiales sanitarios para los Juegos Suramericanos. 

Juegos Suramericanos 2026: la provincia distribuye insumos para el operativo sanitario

Más de cien artistas serán parte de la ceremonia de apertura de los Juegos Panamericanos: el proceso de armado desde adentro

Todo sobre la apertura de los Suramericanos: "Es un evento de los más grandes que se ha hecho en el país"

La nadadora de 18 años quiere esquivar el riesgo de lesiones abdominales.

Juegos Suramericanos 2026: Argentina pierde a una de sus principales figuras en Rosario

Una muestra de lo que serán las competencias, con los espectadores de fondo. Rosario será sede de un evento muy esperado como los Juegos Suramericanos y el Centro Acuático Provincial es una realidad.

Rosario inauguró el Centro Acuático Provincial para los Juegos Suramericanos

Ver comentarios

Las más leídas

Entró en erupción Krakatoa, uno de los volcanes más peligrosos de la historia

Entró en erupción Krakatoa, uno de los volcanes más peligrosos de la historia

Quini 6: dos santafesinos entre los millonarios ganadores del Siempre Sale

Quini 6: dos santafesinos entre los millonarios ganadores del Siempre Sale

Emboscada en zona sur: lo hicieron parar con clavos miguelitos y le robaron $ 97 millones

Emboscada en zona sur: lo hicieron parar con clavos "miguelitos" y le robaron $ 97 millones

Clásico sin fútbol: Newells no ganó pero se alivió y en Central perdió Almirón

Clásico sin fútbol: Newell's no ganó pero se alivió y en Central perdió Almirón

Lo último

A los 90 años, murió el historiador y ensayista Norberto Galasso

A los 90 años, murió el historiador y ensayista Norberto Galasso

Alan Rodríguez y su debut de local como titular: Quisiera jugar un clásico todas las semanas

Alan Rodríguez y su debut de local como titular: "Quisiera jugar un clásico todas las semanas"

Ángel Di María y un especial regalo para la familia de vendedores asaltados por hinchas de Newells

Ángel Di María y un especial regalo para la familia de vendedores asaltados por hinchas de Newell's

Acusan al exfiscal Mariano Ríos Artacho: más de $400 millones desviados de fondos judiciales

Lo imputaron como presunto jefe de una asociación ilícita que desvió fondos provenientes de fianzas, cauciones y dinero secuestrado en distintas causas

Acusan al exfiscal Mariano Ríos Artacho: más de $400 millones desviados de fondos judiciales
Ángel Di María y un especial regalo para la familia de vendedores asaltados por hinchas de Newells

Ángel Di María y un especial regalo para la familia de vendedores asaltados por hinchas de Newell's

Trasladan a más de 100 presos de comisarías rosarinas a distintas cárceles de la provincia
Policiales

Trasladan a más de 100 presos de comisarías rosarinas a distintas cárceles de la provincia

Misterio en zona oeste: hallaron restos óseos humanos en el arroyo Ludueña
Policiales

Misterio en zona oeste: hallaron restos óseos humanos en el arroyo Ludueña

El Estado gasta por mes más de $200 millones en 11 jubilaciones de privilegio: quiénes las reciben
Política

El Estado gasta por mes más de $200 millones en 11 jubilaciones de privilegio: quiénes las reciben

Emboscada en zona sur: lo hicieron parar con clavos miguelitos y le robaron $ 97 millones
Policiales

Emboscada en zona sur: lo hicieron parar con clavos "miguelitos" y le robaron $ 97 millones

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Entró en erupción Krakatoa, uno de los volcanes más peligrosos de la historia

Entró en erupción Krakatoa, uno de los volcanes más peligrosos de la historia

Quini 6: dos santafesinos entre los millonarios ganadores del Siempre Sale

Quini 6: dos santafesinos entre los millonarios ganadores del Siempre Sale

Emboscada en zona sur: lo hicieron parar con clavos miguelitos y le robaron $ 97 millones

Emboscada en zona sur: lo hicieron parar con clavos "miguelitos" y le robaron $ 97 millones

Clásico sin fútbol: Newells no ganó pero se alivió y en Central perdió Almirón

Clásico sin fútbol: Newell's no ganó pero se alivió y en Central perdió Almirón

Tragedia en la costanera: juzgan a un joven por las muertes de una mujer y su hija

Tragedia en la costanera: juzgan a un joven por las muertes de una mujer y su hija

Ovación
Un ex-Newells anotó un triplete y es la figura de la revelación de La Liga de España
Ovación

Un ex-Newell's anotó un triplete y es la figura de la revelación de La Liga de España

Un ex-Newells anotó un triplete y es la figura de la revelación de La Liga de España

Un ex-Newell's anotó un triplete y es la figura de la revelación de La Liga de España

El fuerte apoyo de Alpine a Colapinto, que lamentó su despiste entre lágrimas

El fuerte apoyo de Alpine a Colapinto, que lamentó su despiste entre lágrimas

Desde aplausos hasta videos: los emotivos homenajes a Lionel Messi en el fútbol argentino

Desde aplausos hasta videos: los emotivos homenajes a Lionel Messi en el fútbol argentino

Policiales
Fue de terror: declararon testigos y sobrevivientes de la tragedia vial en la costanera

Por Martín Stoianovich
Policiales

"Fue de terror": declararon testigos y sobrevivientes de la tragedia vial en la costanera

Acusan al exfiscal Mariano Ríos Artacho: más de $400 millones desviados de fondos judiciales

Acusan al exfiscal Mariano Ríos Artacho: más de $400 millones desviados de fondos judiciales

Trasladan a más de 100 presos de comisarías rosarinas a distintas cárceles de la provincia

Trasladan a más de 100 presos de comisarías rosarinas a distintas cárceles de la provincia

Tragedia en la costanera: Rápido y furioso, la dura acusación de la fiscal al conductor

Tragedia en la costanera: "Rápido y furioso", la dura acusación de la fiscal al conductor

La Ciudad
Discapacidad: transportistas santafesinos movilizan al Congreso y reclaman extender la emergencia
La Ciudad

Discapacidad: transportistas santafesinos movilizan al Congreso y reclaman extender la emergencia

Llegan los Juegos Suramericanos 2026: calendario, cómo sacar entradas y cómo ver en vivo

Organizan una colecta para ayudar al vendedor ambulante asaltado por hinchas de Newells

Organizan una colecta para ayudar al vendedor ambulante asaltado por hinchas de Newell's

Violento robo a un vendedor ambulante de camisetas de Central: dos detenidos

Violento robo a un vendedor ambulante de camisetas de Central: dos detenidos

La mejor clasificación de Alpine, con Gasly superlativo y Franco Colapinto brillante

Por Gustavo Conti
Ovación

La mejor clasificación de Alpine, con Gasly superlativo y Franco Colapinto brillante

Un avión se despistó y se incendió en Miami: al menos cinco muertos
El Mundo

Un avión se despistó y se incendió en Miami: al menos cinco muertos

Juzgan a dos gatilleros por balaceras con mensajes mafiosos y un crimen al azar
Policiales

Juzgan a dos gatilleros por balaceras con mensajes mafiosos y un crimen al azar

Villarruel reclamó mejorar los salarios y volvió a marcar diferencias con Milei
Política

Villarruel reclamó "mejorar los salarios" y volvió a marcar diferencias con Milei

El uno x uno de Central: Ovando, pilar de lo que debió ser un triunfo canalla

Por Elbio Evangeliste
Ovación

El uno x uno de Central: Ovando, pilar de lo que debió ser un triunfo canalla

El uno x uno de Newells: Cóccaro estaba donde debía y no falló frente al arco
Ovación

El uno x uno de Newell's: Cóccaro estaba donde debía y no falló frente al arco

Rafael Bielsa destrozó el anuncio de Milei: No le creo una sola palabra
Política

Rafael Bielsa destrozó el anuncio de Milei: "No le creo una sola palabra"

Un pasajero borracho atacó a la tripulación de un avión y lo ataron con cinta
Información General

Un pasajero borracho atacó a la tripulación de un avión y lo ataron con cinta

El mar Mediterráneo alcanzó una temperatura récord de 28,54 grados
Información General

El mar Mediterráneo alcanzó una temperatura récord de 28,54 grados

La ultraderecha arrasó en unas elecciones regionales en Alemania
El Mundo

La ultraderecha arrasó en unas elecciones regionales en Alemania

Al menos 10 muertos tras explotar pirotecnia en una parroquia de México
Información General

Al menos 10 muertos tras explotar pirotecnia en una parroquia de México

Rosario se prepara para recibir la Conferencia Mundial de la Soja
Economía

Rosario se prepara para recibir la Conferencia Mundial de la Soja

Reparación de rutas: en la A012 ya hay tres frentes de obra y se sumarán otros dos
La Ciudad

Reparación de rutas: en la A012 ya hay tres frentes de obra y se sumarán otros dos

Pablo Bortolato: La Bolsa es una entidad vinculada a todo el sector productivo

Por María Laura Neffen
Negocios

Pablo Bortolato: "La Bolsa es una entidad vinculada a todo el sector productivo"

El ecosistema emprendedor tuvo su after en el marco del Santa Fe Business Forum
Negocios

El ecosistema emprendedor tuvo su after en el marco del Santa Fe Business Forum

Pullaro se reunió con Eduardo Duhalde y lo comparó con Raúl Alfonsín
Política

Pullaro se reunió con Eduardo Duhalde y lo comparó con Raúl Alfonsín

Incendios en las islas: en cuatro días se consumieron más de 1.700 hectáreas
La Ciudad

Incendios en las islas: en cuatro días se consumieron más de 1.700 hectáreas

Malvinas se expidió tras el cruce entre Milei y el gobierno británico
Política

Malvinas se expidió tras el cruce entre Milei y el gobierno británico

Rescataron a una pareja que cayó al río Paraná mientras una de las personas orinaba
La Ciudad

Rescataron a una pareja que cayó al río Paraná mientras una de las personas orinaba

El gobierno de Santa Fe elogió el nuevo Régimen Penal Juvenil
Política

El gobierno de Santa Fe elogió el nuevo Régimen Penal Juvenil