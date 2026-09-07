La Capital | Policiales | Di María

Ángel Di María y un especial regalo para la familia de vendedores asaltados por hinchas de Newell's

El capitán de Rosario Central le entregó una camiseta firmada al hijo de la familia que fue víctima de despiadados ladrones en la previa del clásico rosarino. La historia del vendedor

7 de septiembre 2026 · 16:59hs
Google Seguir a La Capital en Google
La camiseta firmada por Di María

La camiseta firmada por Di María
La camiseta firmada por Di María

La camiseta firmada por Di María

Tras conocer el lamentable robo al puestero de Rondeau y Olivé, Ángel Di María le regaló una camiseta de Rosario Central con su característica firma al hijo de la familia de vendedores. Eloy de 9 años pasaba con la camiseta muy emocionado y no podía esperar para llegar a su casa: “La voy a colgar en la pared”, repitió varias veces.

Las imágenes del despiadado robo indignaron a los hinchas de Central y de Newell’s y recorrieron los portales de todo el país. Unas 30 personas arremetieron contra el puestero que todos los días está en la esquina de Rondeau y Olivé y se robaron todas las camisetas de Rosario Central, a horas del comienzo de un nuevo clásico rosarino.

Según Nicolás Marín, quien encabeza el puesto, el robo significó el 85% de las prendas que tenía a disposición. El golpe fue devastador y dejó a una familia a la deriva. La difusión del caso conmovió a la ciudad y el resto del país y se iniciaron las redes de solidaridad. Cada uno que compartió la historia agregó el alías de Martín para colaborar (nicolasmarin123) y Di María eligió un gesto diferente para acompañar a la familia de trabajadores.

El regalo de Di María

Minutos antes de las 12, un auto se acercó a la zona de Rondeau y Olivé y le pidió a la familia que se acerque. Dentro del vehículo manejaba Jorgelina Cardoso, esposa del capitán de Rosario Central, Ángel Di María, que entregó una camiseta con la firma del 11 canalla.

“La camiseta está firmada. Es muy linda. Cuando llegue a mi casa la voy a colgar en la pared. Estoy muy feliz con el regalo”, contó en De 12 a 14 de El Tres Tv, Eloy, el hijo de Nicolás y Caren, que día tras días ofrecen camisetas para vender en barrio de Arroyito.

Bajo su mirada, el niño contó cómo vivió el robo y recordó “que nos arrancaron todo. Nos tiraron todo. Yo me escondía atrás de mi papá”.

La solidaridad para Nicolás y su familia

Una colecta busca ayudar a Nicolás Marín, el vendedor ambulante que sufrió un robo en la previa del clásico rosarino. El hecho ocurrió en bulevar Rondeau y Olivé, cerca del Gigante de Arroyito, cuando un grupo de personas identificadas con camisetas de Newell’s le sustrajo parte de la mercadería que tenía para vender.

El comerciante vendía indumentaria de Central y se encontraba junto a su hijo Eloy cuando ocurrió el ataque. Tras el procedimiento policial, dos sospechosos quedaron detenidos y fueron trasladados a la Comisaría 16ª.

La historia del vendedor asaltado

Marín, hincha de Central, trabaja desde hace cinco años en la zona del incidente. El dinero que obtenía de la venta de productos deportivos tenía un objetivo concreto: reunir lo suficiente para comprar un vehículo y dejar de trabajar en los semáforos.

Su intención era comenzar a trabajar con una aplicación y, principalmente, evitar que su hijo tuviera que acompañarlo a la calle para ganarse la vida.

En diálogo con la creadora de contenido @eluglaria, el vendedor contó cómo vivió el robo y explicó el esfuerzo que había realizado junto a su familia para sostener su actividad.

"Independientemente de lo que pasó, estamos muy consternados porque es algo que uno no se espera. Creería, en lo personal, que a tu mamá, tu papá o tu hermano no le vas a robar. Es un hecho lamentable, triste".

Sobre el impacto que tuvo el episodio en su hijo, relató: "Estuvimos anoche con Eloy, que quedó exaltado porque tuvimos una noche eufórica de muchas preguntas y brindar respuestas. Y la respuesta es siempre justa porque no lo vas a dejar traumatizado".

>> Leer más: Violento robo a un vendedor ambulante de camisetas de Central: dos detenidos

Marín también remarcó que el conflicto excede la rivalidad entre Rosario Central y Newell’s: "Es independiente de los colores".

El vendedor explicó que llevaba años trabajando en la zona: "El tema del robo de las camisetas fue lamentable porque yo soy malabarista de la zona de esta esquina en Rondeau hace cinco años".

También contó que realizó un esfuerzo económico familiar importante para poner el puesto de venta: "Este esfuerzo que hicimos con mi esposa fue el sacrificio de muchas asignaciones de mis hijos para tener un puesto con bastantes cositas, para poder subsistir un poco más, para poder sacar a mis hijos de la calle también".

Marín, de 35 años, aseguró que su intención era dejar esa actividad y buscar otra alternativa laboral: "La realidad era ya terminar. Yo tengo 35 años e infelizmente no tuve la oportunidad de estudiar. Siendo chiquito, como mis nenes, ya dormía en la calle".

Noticias relacionadas
Di María fue compañero de Leo hasta la Copa América 2023.

Di María a Messi tras el retiro de la selección: "El mejor de la historia"

Ángel Di María y Matías Coccaro

Las lesiones de Di María y Coccaro tienen en vilo a los hinchas de cara al clásico

La zona de calle 20 de Junio, en Villa Gobernador Gálvez, donde fue asesinado Sergio Alberto Leguizamón.

Condenado a 18 años por matar a vendedor de drogas por orden de un preso

La tragedia vial de la costanera central ocurrió el 21 de enero de 2025. 

"Fue de terror": declararon testigos y sobrevivientes de la tragedia vial en la costanera

Ver comentarios

Las más leídas

Quini 6: dos santafesinos entre los millonarios ganadores del Siempre Sale

Quini 6: dos santafesinos entre los millonarios ganadores del Siempre Sale

Lo frenaron en zona sur con clavos miguelitos y le robaron $ 97 millones

Lo frenaron en zona sur con clavos miguelitos y le robaron $ 97 millones

Fue de terror: declararon testigos y sobrevivientes de la tragedia vial en la costanera

"Fue de terror": declararon testigos y sobrevivientes de la tragedia vial en la costanera

Clásico sin fútbol: Newells no ganó pero se alivió y en Central perdió Almirón

Clásico sin fútbol: Newell's no ganó pero se alivió y en Central perdió Almirón

Lo último

Asociación Rosarina de Fútbol: Rosario Central y Club del Gran Rosario, los mejores en la Primera A y B

Asociación Rosarina de Fútbol: Rosario Central y Club del Gran Rosario, los mejores en la Primera A y B

Cerraron la causa por la muerte de Ernestina Pais: fue un accidente

Cerraron la causa por la muerte de Ernestina Pais: fue un accidente

Una jueza de la provincia de Buenos Aires suspendió el nuevo Régimen Penal Juvenil

Una jueza de la provincia de Buenos Aires suspendió el nuevo Régimen Penal Juvenil

Rosario-Madrid: el vuelo inaugural a Europa ya está agotado y el segundo va camino al "sold out"

La ruta directa de World2Fly comenzará a operar el 1º de octubre desde el aeropuerto de Fisherton. Será la primera conexión aérea de la historia entre Rosario y Europa, con dos frecuencias semanales y fuerte demanda inicial.

Rosario-Madrid: el vuelo inaugural a Europa ya está agotado y el segundo va camino al sold out
Acusan a exfiscal por más de $400 millones desviados de fondos judiciales
Policiales

Acusan a exfiscal por más de $400 millones desviados de fondos judiciales

Pullaro endurece su faceta penitenciaria con nuevas cárceles y vaciado de comisarías

Por Facundo Borrego
Política

Pullaro endurece su faceta penitenciaria con nuevas cárceles y vaciado de comisarías

Condenado a 18 años por matar a vendedor de drogas por orden de un preso
Policiales

Condenado a 18 años por matar a vendedor de drogas por orden de un preso

Un especial regalo de Di María para los vendedores asaltados por hinchas
Policiales

Un especial regalo de Di María para los vendedores asaltados por hinchas

Lo frenaron en zona sur con clavos miguelitos y le robaron $ 97 millones
Policiales

Lo frenaron en zona sur con clavos miguelitos y le robaron $ 97 millones

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Quini 6: dos santafesinos entre los millonarios ganadores del Siempre Sale

Quini 6: dos santafesinos entre los millonarios ganadores del Siempre Sale

Lo frenaron en zona sur con clavos miguelitos y le robaron $ 97 millones

Lo frenaron en zona sur con clavos miguelitos y le robaron $ 97 millones

Fue de terror: declararon testigos y sobrevivientes de la tragedia vial en la costanera

"Fue de terror": declararon testigos y sobrevivientes de la tragedia vial en la costanera

Clásico sin fútbol: Newells no ganó pero se alivió y en Central perdió Almirón

Clásico sin fútbol: Newell's no ganó pero se alivió y en Central perdió Almirón

Tragedia en la costanera: juzgan a un joven por las muertes de una mujer y su hija

Tragedia en la costanera: juzgan a un joven por las muertes de una mujer y su hija

Ovación
Alan Rodríguez y su debut de local como titular: Quisiera un clásico todas las semanas

Por Guillermo Ferretti

Alan Rodríguez y su debut de local como titular: "Quisiera un clásico todas las semanas"

Alan Rodríguez y su debut de local como titular: Quisiera un clásico todas las semanas

Alan Rodríguez y su debut de local como titular: "Quisiera un clásico todas las semanas"

Un ex-Newells anotó un triplete y es la figura de la revelación de La Liga de España

Un ex-Newell's anotó un triplete y es la figura de la revelación de La Liga de España

El fuerte apoyo de Alpine a Colapinto, que lamentó su despiste entre lágrimas

El fuerte apoyo de Alpine a Colapinto, que lamentó su despiste entre lágrimas

Policiales
Condenado a 18 años por matar a vendedor de drogas por orden de un preso
Policiales

Condenado a 18 años por matar a vendedor de drogas por orden de un preso

Un especial regalo de Di María para los vendedores asaltados por hinchas

Un especial regalo de Di María para los vendedores asaltados por hinchas

Fue de terror: declararon testigos y sobrevivientes de la tragedia vial en la costanera

"Fue de terror": declararon testigos y sobrevivientes de la tragedia vial en la costanera

Acusan a exfiscal por más de $400 millones desviados de fondos judiciales

Acusan a exfiscal por más de $400 millones desviados de fondos judiciales

La Ciudad
Discapacidad: transportistas santafesinos se movilizan al Congreso
La Ciudad

Discapacidad: transportistas santafesinos se movilizan al Congreso

Una colecta busca ayudar al vendedor asaltado por hinchas de Newells

Una colecta busca ayudar al vendedor asaltado por hinchas de Newell's

Violento robo a un vendedor ambulante de camisetas de Central: dos detenidos

Violento robo a un vendedor ambulante de camisetas de Central: dos detenidos

Tragedia en la Costanera: la familia de las víctimas espera alivio y confía en la justicia

Tragedia en la Costanera: la familia de las víctimas espera alivio y confía en la justicia

Violento robo a un vendedor ambulante de camisetas de Central: dos detenidos
La Ciudad

Violento robo a un vendedor ambulante de camisetas de Central: dos detenidos

Entró en erupción Krakatoa, uno de los volcanes más peligrosos de la historia
Información General

Entró en erupción Krakatoa, uno de los volcanes más peligrosos de la historia

El tiempo en Rosario: lunes con sol pero el frío todavía no se va
La Ciudad

El tiempo en Rosario: lunes con sol pero el frío todavía no se va

Cuánto falta para el próximo feriado y cuántos findes largos quedan en 2026
Información General

Cuánto falta para el próximo feriado y cuántos findes largos quedan en 2026

El aporte impositivo de las grandes empresas cayó 28 % en doce años
Economía

El aporte impositivo de las grandes empresas cayó 28 % en doce años

Franco Colapinto vivió todas las emociones en Monza, lloró y sumó

Por Gustavo Conti
Ovación

Franco Colapinto vivió todas las emociones en Monza, lloró y sumó

La mejor clasificación de Alpine, con Gasly superlativo y Franco Colapinto brillante

Por Gustavo Conti
Ovación

La mejor clasificación de Alpine, con Gasly superlativo y Franco Colapinto brillante

Un avión se despistó y se incendió en Miami: al menos cinco muertos
El Mundo

Un avión se despistó y se incendió en Miami: al menos cinco muertos

Juzgan a dos gatilleros por balaceras con mensajes mafiosos y un crimen al azar
Policiales

Juzgan a dos gatilleros por balaceras con mensajes mafiosos y un crimen al azar

Villarruel reclamó mejorar los salarios y volvió a marcar diferencias con Milei
Política

Villarruel reclamó "mejorar los salarios" y volvió a marcar diferencias con Milei

El uno x uno de Central: Ovando, pilar de lo que debió ser un triunfo canalla

Por Elbio Evangeliste
Ovación

El uno x uno de Central: Ovando, pilar de lo que debió ser un triunfo canalla

El uno x uno de Newells: Cóccaro estaba donde debía y no falló frente al arco
Ovación

El uno x uno de Newell's: Cóccaro estaba donde debía y no falló frente al arco

Rafael Bielsa destrozó el anuncio de Milei: No le creo una sola palabra
Política

Rafael Bielsa destrozó el anuncio de Milei: "No le creo una sola palabra"

Un pasajero borracho atacó a la tripulación de un avión y lo ataron con cinta
Información General

Un pasajero borracho atacó a la tripulación de un avión y lo ataron con cinta

El mar Mediterráneo alcanzó una temperatura récord de 28,54 grados
Información General

El mar Mediterráneo alcanzó una temperatura récord de 28,54 grados

La ultraderecha arrasó en unas elecciones regionales en Alemania
El Mundo

La ultraderecha arrasó en unas elecciones regionales en Alemania

Al menos 10 muertos tras explotar pirotecnia en una parroquia de México
Información General

Al menos 10 muertos tras explotar pirotecnia en una parroquia de México

Rosario se prepara para recibir la Conferencia Mundial de la Soja
Economía

Rosario se prepara para recibir la Conferencia Mundial de la Soja

Reparación de rutas: en la A012 ya hay tres frentes de obra y se sumarán otros dos
La Ciudad

Reparación de rutas: en la A012 ya hay tres frentes de obra y se sumarán otros dos

Pablo Bortolato: La Bolsa es una entidad vinculada a todo el sector productivo

Por María Laura Neffen
Negocios

Pablo Bortolato: "La Bolsa es una entidad vinculada a todo el sector productivo"