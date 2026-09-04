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Un viejo sueño que se cumple: Rosario inauguró el Centro Acuático Provincial para los Juegos Suramericanos

Con destacadas personalidades de la provincia, la ciudad y los deportes de agua, se estrenó el complejo que debutará en los Juegos Suramericanos

Aníbal Fucaraccio

Por Aníbal Fucaraccio

4 de septiembre 2026 · 22:17hs
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Una muestra de lo que serán las competencias

Héctor Río

Una muestra de lo que serán las competencias, con los espectadores de fondo. Rosario será sede de un evento muy esperado como los Juegos Suramericanos y el Centro Acuático Provincial es una realidad.
El gobernador Maximiliano Pullaro y el intendente Pablo Javkin

Héctor Río

El gobernador Maximiliano Pullaro y el intendente Pablo Javkin, junto a las y los deportistas que cortarán la cinta para la gran inauguración de la pileta olímpica.
El imponente trampolín de enorme altura

Héctor Río

El imponente trampolín de enorme altura, donde se disputarán parte de las competencias de natación de los Juegos que empezarán en una semana.
La mascota de los Suramericanos no podía estar ausente de un estreno histórico. Capi hizo de las suyas y entretuvo también al numeroso público presente.

Héctor Río

La mascota de los Suramericanos no podía estar ausente de un estreno histórico. Capi hizo de las suyas y entretuvo también al numeroso público presente.

Mientras se estaba construyendo el Centro Acuático Provincial, Enrique Gato Piedfort, una auténtica leyenda del waterpolo de Rosario que se convirtió en un referente nacional, dos veces por semana iba hasta zona sur a ver el gran complejo en obra. Paraba su auto, bajaba, caminaba muy lentamente alrededor de la zona de la pileta aún con perceptibles signos de incredulidad y luego les contaba a sus más cercanos cómo venían los avances. Es que muchos en esta ciudad no creían que este viejo sueño se iba a terminar convirtiendo en palpable realidad, después de tantos intentos y de luchas que no llegaron al destino pretendido. Y con los Juegos Suramericanos como telón de fondo.

Así lo vivió y lo siguió muy de cerca el Gato, quien falleció en marzo de este año, a los 77 años, una figura señera, fundamental en el waterpolo en el país, al que le dedicó más de 50 años de su vida, primero como jugador y luego como entrenador de los planteles locales y nacionales. No lo vio finalizado, no pudo tener esa primera pasada que tanto quería, pero seguro ya lo está disfrutando desde alguna platea de contemplaciones reservada para los seres especiales, esos que se animan a marcar caminos mucho antes que el resto.

Por eso, la inauguración de este moderno complejo enclavado en zona sur (Buenos Aires 4698) representa mucho más que el corte formal de cintas que protagonizaron el gobernador Maximiliano Pullaro, el intendente Pablo Javkin y grandes figuras del deporte de agua. Donde también tuvieron una participación especial en esa presentación Federico Grabich (natación), Iván Carabantes (waterpolo) y las mellizas Sofía y Ethel Sánchez (nado sincronizado).

>>Leer más: Juegos Suramericanos: los equipos que trabajan para recibir un evento histórico

El gobernador Maximiliano Pullaro y el intendente Pablo Javkin, junto a las y los deportistas que cortarán la cinta para la gran inauguración de la pileta olímpica.

El gobernador Maximiliano Pullaro y el intendente Pablo Javkin, junto a las y los deportistas que cortarán la cinta para la gran inauguración de la pileta olímpica.

Es que hay vidas enteras de batallas y de paciente espera, que resumen y explican el enorme valor transformador que tiene esta sede para las disciplinas de agua cubiertas en la ciudad. Y todos se dieron cita para acompañar. Nadie se quiso perder semejante fiesta.

El show del estreno del Centro Acuático Provincial

La ceremonia arrancó en el exterior, alrededor de las 18.30, y luego, más de media hora después, pasaron al interior de la pileta, donde hubo un show de luces y una demostración de natación, waterpolo y natación artística, que incluyó varias carreras de 200 metros, una exhibición de Facundo Arregui, atleta paralímpico, con Life is Life de Opus de fondo musical, un partido de waterpolo de las selecciones sub 20 mixto y una exhibición de figuras acrobáticas de nado sincronizado.

También hubo unas palabras especiales de Bruno Testa (jugador de waterpolo de GER) sobre el Gato Piedfort, que emocionaron a todos. Y para finalizar, apenas pasadas las 20, hubo una exhibición de natación artística, de la categoría mayores de GER, que fue seguida con mucha atención.

Así, todo transitó en tono de efusiva celebración, con dos pantallas en cada punta, con las tribunas abarrotadas, gritando y apoyando, disfrutando a pleno. Ahora, todo está enfocado en los juegos, del 12 al 26 de septiembre, y se están haciendo reuniones con el voluntariado para que esté todo listo para la competencia, ya que el 10 llegan las delegaciones y se va a utilizar la sede para los entrenamientos y las competencias.

>>Leer más: Asociación Rosarina de Fútbol: quedó inaugurada la nueva cancha para los Juegos Suramericanos 2026

El imponente trampolín de enorme altura, donde se disputarán parte de las competencias de natación de los Juegos que empezarán en una semana.

El imponente trampolín de enorme altura, donde se disputarán parte de las competencias de natación de los Juegos que empezarán en una semana.

La referencia de Fernando Arregui

Fernando Arregui, entrenador de waterpolo y profesor en el Isef, graficó la relevancia de esta pileta olímpica en Rosario. “El Centro Acuático es un hecho histórico para la ciudad. Después de los Jugos Cruz del Sur, del año 82, es la primera vez que se hace una instalación de este nivel para los deportes acuáticos”.

Y agregó: “Es un gran legado para todo el deporte, para la natación, para el waterpolo y la natación artística. Es algo realmente increíble”.

Y además, Arregui puntualizó que “para toda la comunidad educativa, que desde que yo me recibí siempre las actividades acuáticas dentro del Isef tenían que ir a piletas que se alquilaban, no con piletas relacionadas al Ministerio de Educación. Por eso, este complejo también es un gran legado para toda la comunidad educativa”.

Las posibilidades que se irán abriendo

Y sobre el waterpolo, remarcó que “se abren nuevas posibilidades de crecimiento. Mejoran las condiciones para entrenar las selecciones y se puede hacer una captación de talentos mucho más importante desde acá”.

>>Leer más: El inédito video de Messi y Maxi Rodríguez haciendo jueguitos en una concentración

“Se abre un escenario para crear más escuelas de natación, para que los clubes que no tienen instalaciones acordes, puedan tener la chance de entrenar y jugar ahí en una pileta de nivel internacional y se podrán organizar torneos de primer nivel”, precisó Dumbo.

“El mayor valor de estas obras tiene que ver con el legado, con que es una gran oportunidad para que nuevas generaciones se puedan acercar a este deporte. Esto jerarquiza aún más la gran cuna de deportistas acuáticos que es Rosario”, concluyó Arregui.

La mascota de los Suramericanos no podía estar ausente de un estreno histórico. Capi hizo de las suyas y entretuvo también al numeroso público presente.

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