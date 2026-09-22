Un juez ordenó que todos los presos de Texas tengan aire acondicionado

El fallo afirma que los reclusos sin climatización sufren así un castigo que viola sus derechos constitucionales

Un juez federal ordenó al Estado de Texas instalar aire acondicionado en todas sus prisiones antes de que termine 2029, y señaló que los reclusos sin climatización sufren así un castigo que viola sus derechos constitucionales.

Activistas que lucharon durante años por la instalación de aire acondicionado en prisiones de Texas celebraron el fallo, en un Estado donde el calor del verano suele superar los 38 grados.

El juez de distrito Robert Pitman indicó en la orden, de 150 páginas, que el Departamento de Justicia Penal de Texas debe comenzar de inmediato a elaborar un plan para las instalaciones. “Testigos en este caso que habían estado encarcelados en prisiones del Departamento de Justicia Penal de Texas sin aire acondicionado describieron que ellos y otros reclusos se enfermaban, se desmayaban y llegaban a un nivel de desesperación por refrescarse que era común que se tiraran encima agua del inodoro”, se lee en el fallo, que añade: “Estas no son condiciones humanas”.

La agencia penitenciaria estatal anunció que apelará la decisión del tribunal y añadió que cuenta con “sólidos planes de mitigación del calor” y que ya está comprometida a instalar aire acondicionado en unidades. La agencia indicó que su número de camas con aire acondicionado aumentó de 35.000 en 2018 a una cifra prevista de 60.000 para finales de este año, y que el número llegará a 90.000 en 2028.

El Estado de Texas tiene alrededor de 143.000 presos.

La demanda se presentó inicialmente en 2023 por Bernie Tiede, quien cumple cadena perpetua y cuyo caso de asesinato inspiró la película “Bernie”, protagonizada por Jack Black. Varios grupos de derechos de los presos se sumaron luego a su batalla legal.

El fallo indica que la agencia reconoció que 23 personas murieron en sus instalaciones entre 1998 y 2012 por causas relacionadas con el calor, y que también admitió tres muertes adicionales vinculadas al calor en 2023. El juez escribió en la orden que los demandantes también presentaron “pruebas creíbles” de otras muertes de 2023 a 2025 que fueron causadas, al menos en parte, por el calor.

Amite Dominick, fundadora y presidenta de Texas Prisons Community Advocates, afirmó que el fallo “dejó claro que el Estado no puede seguir tratando las vidas humanas como una partida presupuestaria”.