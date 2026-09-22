La Capital | Juegos Suramericanos | Los Leones

Los Leones vencieron a Chile y conquistaron la medalla dorada en Santa Fe

Argentina superó al equipo chileno por 3 a 1 en la final de hockey masculino en los Juegos Suramericanos. Fue con goles de Tarazona, Ferreiro y Agostini.

22 de septiembre 2026 · 17:39hs
Google Seguir a La Capital en Google
Los Leones triunfaron ante Chile. 

Los Leones triunfaron ante Chile. 

En el marco de los Juegos Suramericanos, el seleccionado argentino masculino de hockey, Los Leones, consiguió la medalla de oro. El equipo venció a Chile por 3 a 1 en el estadio de la Asociación Santafesina de Hockey, en la capital provincial.

Ante un estadio colmado, y un buen rendimiento, los goles para el conjunto local fueron marcados por Santiago Tarazona, que se retiró del equipo, Martin Ferreiro y Franco Agostini, descontando Ignacio Contardo para los chilenos.

Esta edición significó la quinta aparición de los Leones en unos Juegos Suramericanos. Hasta el día de la fecha, siguen sin padecer derrotas: ganaron 24 partidos y empataron uno. Venían de quedarse con la medalla dorada en Buenos Aires 2006, Santiago 2014, Cochabamba 2018 y Asunción 2022.

Los Leones se quedaron con el oro en Santa Fe

Desde el comienzo quedo demostrado que era un cantar diferente al disputado en la fase anterior. Mucha intensidad y una gran presión fue la característica de los primeros movimientos.

Lo cierto es que nadie regaló nada. Argentina buscaba atacar con la bocha en su poder y aprovecharse del error rival, pero Chile se aferró a un libreto que terminó consumiendo el primer cuarto. A un minuto del final, en la primera clara, Tarazona puso el 1 a 0 tras un desvío previo.

El segundo cuarto lo tuvo a Los Leones generando peligro frente al arco chileno, y en la segunda posibilidad que dispuso llegó el segundo tanto por intermedio de Martin Ferreiro.

En el inicio del tercer cuarto los aplausos cayeron para Nico Rodríguez que quedó encerrado por tres chilenos, manejó muy bien el dribling, levantó la bocha, dejó en el camino a sus rivales y logró dar un pase aunque no terminó en gol porque nadie pudo cerrar. A cuatro minutos del final llegó el primer corto del partido. Agostini, después de varios intentos, rompió el arco para poner el 3 a 0.

>>Leer más: Con fuerte acento rosarino, el waterpolo empezó a adueñarse de su nueva casa

En el ultimo cuarto Argentina ingresó con la tranquilidad del marcador pero con la clara indicación del entrenador Vivaldi de seguir yendo para adelante. Chile salió rápido de un corto desperdiciado por Argentina, metieron un flick, agarraron mal parada a la defensa local por lo que el marcador quedó 3 a 1 tras el gol de Contardo. A cinco del final, Argentina dispuso el octavo corto pero no logro concretar.

El pitazo final marcó la victoria y desató una fiesta dorada en el sintético de la Asociación Santafesina, entre lágrimas y abrazos, por el merecido triunfo, y el logro de la medalla de oro. Los Leones festejaron la continuidad de un reinado que lo vienen de celebrar con la medalla de bronce en el Mundial.

Noticias relacionadas
Argentina viene de empatar 1 a 1 con Venezuela en los Juegos Suramericanos.

Juegos Suramericanos: la semifinal de fútbol de Argentina de este miércoles cambió de horario

El espectador fue atacado por tres simpatizantes de Newells en la platea superior este.

Investigan agresión de hinchas de Newell's en El Coloso del Parque 

El grito del Pedro De Haro al final del triunfo de Argentina sobre Chile, oro del rugby en los Juegos Suramericanos.

El rugby se colgó la medalla de oro de los Juegos Suramericanos, con el rosarino Pedro De Haro

Argentina no pudo con Brasil, pero dejó una gran imagen. Los Yacarés, con muchos rosarinos, debutaron y el waterpolo tiene chances en los Juegos Suramericanos.

Con fuerte acento rosarino, el waterpolo empezó a adueñarse de su nueva casa

Ver comentarios

Las más leídas

El rosarino que puede cambiar la historia del ACV y otras enfermedades

El rosarino que puede cambiar la historia del ACV y otras enfermedades

Caminó 28 años desde Chile y está a un paso del objetivo: su casa en Inglaterra

Caminó 28 años desde Chile y está a un paso del objetivo: su casa en Inglaterra

Central: el puño sobre la mesa a tiempo de una final, en la que llegará con bajas clave

Central: el puño sobre la mesa a tiempo de una final, en la que llegará con bajas clave

Investigan agresión de hinchas de Newells en El Coloso del Parque 

Investigan agresión de hinchas de Newell's en El Coloso del Parque 

Lo último

Juegos Suramericanos 2026: aumenta la seguridad para el partido de Argentina y Perú

Juegos Suramericanos 2026: aumenta la seguridad para el partido de Argentina y Perú

Las Leonas también consiguieron el oro tras golear a Chile en Santa Fe

Las Leonas también consiguieron el oro tras golear a Chile en Santa Fe

Juegos Suramericanos: así funciona desde Rosario el gigantesco operativo de TV que llega a todo el mundo

Juegos Suramericanos: así funciona desde Rosario el gigantesco operativo de TV que llega a todo el mundo

Financiamiento universitario: la Justicia le dio cinco días al gobierno para cumplir la ley

El juez Martín Cormick hizo lugar a una cautelar impulsada por el Consejo Interuniversitario Nacional y ordenó aplicar los artículos que disponen la recomposición salarial de docentes y no docentes y la actualización de las becas estudiantiles
Financiamiento universitario: la Justicia le dio cinco días al gobierno para cumplir la ley
Histórico giro de los Testigos de Jehová: cambian su postura sobre las transfusiones
Información General

Histórico giro de los Testigos de Jehová: cambian su postura sobre las transfusiones

Gran revuelo por incendio en conocido bar del centro: el Sies asistió a dos mujeres
La ciudad

Gran revuelo por incendio en conocido bar del centro: el Sies asistió a dos mujeres

Las Leonas también consiguieron el oro tras golear a Chile en Santa Fe
Juegos Suramericanos

Las Leonas también consiguieron el oro tras golear a Chile en Santa Fe

Juegos Suramericanos 2026: aumenta la seguridad para el partido de Argentina y Perú
Ovación

Juegos Suramericanos 2026: aumenta la seguridad para el partido de Argentina y Perú

Presupuesto 2027: la Nación destina apenas el 1 % de la obra pública a la provincia de Santa Fe

Por Facundo Borrego
Política

Presupuesto 2027: la Nación destina apenas el 1 % de la obra pública a la provincia de Santa Fe

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El rosarino que puede cambiar la historia del ACV y otras enfermedades

El rosarino que puede cambiar la historia del ACV y otras enfermedades

Caminó 28 años desde Chile y está a un paso del objetivo: su casa en Inglaterra

Caminó 28 años desde Chile y está a un paso del objetivo: su casa en Inglaterra

Central: el puño sobre la mesa a tiempo de una final, en la que llegará con bajas clave

Central: el puño sobre la mesa a tiempo de una final, en la que llegará con bajas clave

Investigan agresión de hinchas de Newells en El Coloso del Parque 

Investigan agresión de hinchas de Newell's en El Coloso del Parque 

Gran revuelo por incendio en conocido bar del centro: el Sies asistió a dos mujeres

Gran revuelo por incendio en conocido bar del centro: el Sies asistió a dos mujeres

Ovación
Juegos Suramericanos: la semifinal de fútbol de Argentina de este miércoles cambió de horario
Juegos Suramericanos

Juegos Suramericanos: la semifinal de fútbol de Argentina de este miércoles cambió de horario

Juegos Suramericanos: la semifinal de fútbol de Argentina de este miércoles cambió de horario

Juegos Suramericanos: la semifinal de fútbol de Argentina de este miércoles cambió de horario

El equipo de futsal del Club Regatas será distinguido por el Concejo Municipal de Rosario

El equipo de futsal del Club Regatas será distinguido por el Concejo Municipal de Rosario

Antes de la final con Central, el DT de Estudiantes le mete presión al árbitro: Que esté a la altura

Antes de la final con Central, el DT de Estudiantes le mete presión al árbitro: "Que esté a la altura"

Policiales
Santa Fe: hallan a una mujer asesinada en el barrio Siete Jefes
Policiales

Santa Fe: hallan a una mujer asesinada en el barrio Siete Jefes

Microtráfico en Casilda: Don Beto, líder de un grupo imputado por venta de cocaína y marihuana

Microtráfico en Casilda: "Don Beto", líder de un grupo imputado por venta de cocaína y marihuana

Pity Álvarez protagonizó un choque contra un auto que cargaba nafta en una estación de servicio

Lo acusan de herir a un chico con un rifle de aire comprimido y amenazar a la madre

Lo acusan de herir a un chico con un rifle de aire comprimido y amenazar a la madre

La Ciudad
Día del Jubilado: preparan un festival en la esquina de las peatonales
La Ciudad

Día del Jubilado: preparan un festival en la esquina de las peatonales

Ruidazo de trabajadores de Pami Rosario: denuncian el vaciamiento de la obra social

Ruidazo de trabajadores de Pami Rosario: denuncian el vaciamiento de la obra social

Gran revuelo por incendio en conocido bar del centro: el Sies asistió a dos mujeres

Gran revuelo por incendio en conocido bar del centro: el Sies asistió a dos mujeres

Buscan multar a quienes vendan vapeadores a menores de edad en Rosario

Buscan multar a quienes vendan vapeadores a menores de edad en Rosario

Lo acusan de herir a un chico con un rifle de aire comprimido y amenazar a la madre
Policiales

Lo acusan de herir a un chico con un rifle de aire comprimido y amenazar a la madre

Icardi cruzó al gobierno bonaerense por suspender su licencia de conducir
Zoom

Icardi cruzó al gobierno bonaerense por suspender su licencia de conducir

Las Flores: hallaron una ametralladora, 117 balas y otras seis armas
Policiales

Las Flores: hallaron una ametralladora, 117 balas y otras seis armas

Capacitan a clubes para prevenir riesgos durante la temporada de eventos

Por Nicolás Maggi
La Ciudad

Capacitan a clubes para prevenir riesgos durante la temporada de eventos

Con apoyo del Reino Unido, el gobierno de Malvinas prorrogó las licencias a las petroleras
Política

Con apoyo del Reino Unido, el gobierno de Malvinas prorrogó las licencias a las petroleras

Paro docente en las universidades: no hay clases ni en la UNR ni en la UTN
La Ciudad

Paro docente en las universidades: no hay clases ni en la UNR ni en la UTN

Arranca el juicio por los crímenes de un arquitecto y un comisionista baleados en dos asaltos
Policiales

Arranca el juicio por los crímenes de un arquitecto y un comisionista baleados en dos asaltos

Biocombustibles: un paso hacia la nueva regulación
Agro

Biocombustibles: un paso hacia la nueva regulación

Incidentes con All Boys: qué dice el informe arbitral sobre los hinchas de Central
Ovación

Incidentes con All Boys: qué dice el informe arbitral sobre los hinchas de Central

Fuerte choque cerca del aeropuerto: la camioneta es de Gastón Ávila y buscan al conductor
La Ciudad

Fuerte choque cerca del aeropuerto: la camioneta es de Gastón Ávila y buscan al conductor

San Lorenzo: coche fúnebre cayó por una barranca y quedó al borde del arroyo
La Región

San Lorenzo: coche fúnebre cayó por una barranca y quedó al borde del arroyo

Condenaron a 18 años de prisión al taxista que mató a un amigo para robarle
Policiales

Condenaron a 18 años de prisión al taxista que mató a un amigo para robarle

El fútbol de Argentina clasificó con el corazón en la boca a las semifinales
Juegos Suramericanos

El fútbol de Argentina clasificó con el corazón en la boca a las semifinales

Murió Carlos Alonso, pintor de una generación clave con Berni y Castagnino
Información General

Murió Carlos Alonso, pintor de una generación clave con Berni y Castagnino

El tiempo en Rosario: martes con menos viento y un poco de sol
La Ciudad

El tiempo en Rosario: martes con menos viento y un poco de sol

Purga en la Quinta de Olivos: doce despidos, control militar y una renuncia
Política

Purga en la Quinta de Olivos: doce despidos, control militar y una renuncia

El 71,9 % de los argentinos está endeudado y el crédito se usa para gastos básicos
Economía

El 71,9 % de los argentinos está endeudado y el crédito se usa para gastos básicos

Intento de femicidio en zona norte: detenido por apuñalar a su expareja
Policiales

Intento de femicidio en zona norte: detenido por apuñalar a su expareja

Caminó 28 años desde Chile y está a un paso del objetivo: su casa en Inglaterra
Información General

Caminó 28 años desde Chile y está a un paso del objetivo: su casa en Inglaterra

Tras la polémica por el presupuesto renunció el secretario de Discapacidad
Política

Tras la polémica por el presupuesto renunció el secretario de Discapacidad