Los Leones vencieron a Chile y conquistaron la medalla dorada en Santa Fe

Argentina superó al equipo chileno por 3 a 1 en la final de hockey masculino en los Juegos Suramericanos. Fue con goles de Tarazona, Ferreiro y Agostini.

En el marco de los Juegos Suramericanos , el seleccionado argentino masculino de hockey , Los Leones , consiguió la medalla de oro. El equipo venció a Chile por 3 a 1 en el estadio de la Asociación Santafesina de Hockey, en la capital provincial.

Ante un estadio colmado, y un buen rendimiento, los goles para el conjunto local fueron marcados por Santiago Tarazona, que se retiró del equipo , Martin Ferreiro y Franco Agostini, descontando Ignacio Contardo para los chilenos.

Esta edición significó la quinta aparición de los Leones en unos Juegos Suramericanos . Hasta el día de la fecha, siguen sin padecer derrotas : ganaron 24 partidos y empataron uno. Venían de quedarse con la medalla dorada en Buenos Aires 2006, Santiago 2014, Cochabamba 2018 y Asunción 2022.

Desde el comienzo quedo demostrado que era un cantar diferente al disputado en la fase anterior. Mucha intensidad y una gran presión fue la característica de los primeros movimientos.

Lo cierto es que nadie regaló nada. Argentina buscaba atacar con la bocha en su poder y aprovecharse del error rival, pero Chile se aferró a un libreto que terminó consumiendo el primer cuarto. A un minuto del final, en la primera clara, Tarazona puso el 1 a 0 tras un desvío previo.

El segundo cuarto lo tuvo a Los Leones generando peligro frente al arco chileno, y en la segunda posibilidad que dispuso llegó el segundo tanto por intermedio de Martin Ferreiro.

En el inicio del tercer cuarto los aplausos cayeron para Nico Rodríguez que quedó encerrado por tres chilenos, manejó muy bien el dribling, levantó la bocha, dejó en el camino a sus rivales y logró dar un pase aunque no terminó en gol porque nadie pudo cerrar. A cuatro minutos del final llegó el primer corto del partido. Agostini, después de varios intentos, rompió el arco para poner el 3 a 0.

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En el ultimo cuarto Argentina ingresó con la tranquilidad del marcador pero con la clara indicación del entrenador Vivaldi de seguir yendo para adelante. Chile salió rápido de un corto desperdiciado por Argentina, metieron un flick, agarraron mal parada a la defensa local por lo que el marcador quedó 3 a 1 tras el gol de Contardo. A cinco del final, Argentina dispuso el octavo corto pero no logro concretar.

El pitazo final marcó la victoria y desató una fiesta dorada en el sintético de la Asociación Santafesina, entre lágrimas y abrazos, por el merecido triunfo, y el logro de la medalla de oro. Los Leones festejaron la continuidad de un reinado que lo vienen de celebrar con la medalla de bronce en el Mundial.