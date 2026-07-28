José Ignacio De Mendiguren: "Voy a llevar a la Justicia al presidente porque fue una injuria lo que me dijo"

Luego de que el presidente lo acusara de robar con la pesificación asimétrica, el exministro de Eduardo Duhalde le contestó y se defendió

José Ignacio De Mendiguren le contestó al presidente Javier Milei , quien lo insultó en un móvil de radio, y avisó en " El primero de la mañana" por LT8 que lo llevará a la justicia porque considera que la descalificación es una injuria.

Milei se brotó al ver caminando en la Expo Rural al ex ministro de Producción de la Nación durante el gobierno de Eduardo Duhalde y lo atacó con insultos. "Mirá ¿lo ves pasando? fue cómplice de Duhalde en la salida de la convertibilidad y voltear la convertibilidad. Va ahí" , dijo mientras daba una entrevista desde un móvil de Radio Mitre.

"Ese le cagó a los argentinos 30 mil millones de dólares. Vos, sí, ladrón. Arruinaste el país con Duhalde y toda su banda”, gritó Milei, mientras continuaba señalando a través de la ventana.

El “vasco” salió este lunes a contestarle en los medios tradicionales luego de hacerlo en redes sociales. “ Es un exabrupto más del presidente. Yo decía irónica que quizás quiera darme un ministerio porque también dijo barbaridades de Bullrich y de Caputo y ahora son sus ministros”.

Hoy me tocó a mí, como antes a tantos otros, ser injuriado por el Presidente. Algunos de los que recibieron insultos todavía peores en el pasado, y aún con causas,hoy son sus ministros.

Es triste que la máxima autoridad política del país degrade así su propia palabra, y con ella,… https://t.co/E8jdR0UbFt — Vasco de Mendiguren (@dmvasco) July 26, 2026

De Mendiguren contestó a la acusación de Milei de haber provocado un descalabro con la pesificación asimétrica en 2002 que significó la conversión forzosa a pesos de los depósitos y las deudas en dólares bajo reglas diferentes para bancos, ahorristas y deudores.

“Nosotros no provocamos la salida de la convertibilidad, la convertibilidad explotó. Y explotó en manos de (Federico) Sturzenegger, (Domingo) Cavallo, (Patricia) Bullrich. Y fueron procesados. Yo, al contrario, integré un gobierno de unidad nacional, que sacamos de esa crisis en un año y medio del gobierno del doctor Duhalde. Dejamos al país creciendo al 7%, con superávit gemelos, con 3% de inflación y sin una sola denuncia ni sospecha de corrupción”.

Luego continuó con fuerte sarcasmo hacia el presidente: “Nosotros el superávit lo logramos por el crecimiento no sacándole plata a los discapacitados y jubilados”.

“Lo vamos a llevar a la justicia porque es una injuria, y si te acusan de un delito tenes obligación de denunciarlo”, afirmó. Por último consideró: “Es una estrategia. El presidente entiende que perdió el centro de la escena y lo debe recuperar diciendo cualquier cosa. Me toca a mi en esta porque justo pasé. Y lo peor es que incitación a la violencia”.