El escándalo que provocó Natacha Jaitt, cuando en el programa de Mirtha Legrand acusó a diferentes personalidades de estar involucradas en los abusos en Independiente, sumó un nuevo capítulo. La mediática fue a declarar ayer ante el fiscal Federico Delgado pero, en el medio de su testimonio, se paró y salió corriendo. Además, no pudo presentar ninguna prueba de la batería de denuncias que lanzó en la mesaza.

Pero al salir de declarar se le abrió un nuevo frente cuando Jorge Rial compartió en Twitter una foto de la declaración en Tribunales. Pero en la imagen se veían los datos personales de Jaitt, entre ellos, su documento, domicilio y número de teléfono celular.

Con los tapones de punta, la morocha lo atacó por el lado de la paternidad y hasta lo acusó de pagarle a los novios de Morena Rial para que salieran con ella. "Así que publicaste mi celular sorete mal padre sin vergüenza que pagó a la SIDE para que no salten tus tramoyas con Cristóbal López y yo tengo hijos propios que cuidar y no pago jugadores de inferiores que novien (sic) con mi hija como vos hacés", escribió.

Embed Quiero aclarar que tengo todo para aportar a lo que la fiscal necesite para colaborar con la causa de #Pedofilia , pero q me citen como corresponde y con protección del sistema judicial X los chicos!, HOY LES SALIÓ MAL Y CASI FUÍ NISMAN https://t.co/dY0lh5w2tM vía @YouTube — Natacha Jaitt (@NatachaJaitt) 5 de abril de 2018

Ante esta acusación, Martín Casar (ex novio de Morena Rial) contestó: "Ella no sabe lo que dice. Habla para tener prensa, quizás ya no se la nombraba tanto y quiso resurgir. Puede que tenga los patos desordenados", exclamó.

Y agregó: "Jorge Rial nunca me pagó un peso. Yo me enamoré de Morena, y cuando me separé de ella, él a los pocos días me bloqueó de todos lados. Después de mi ruptura nunca más tuve contacto con él. Quiero aclarar que nunca me ofreció dinero para estar con su hija".