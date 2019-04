Cayó el proveedor de la droga que consumió Natacha Jaitt

Un hombre de 37 años fue detenido acusado de ser el dealer del partido bonaerense de Tigre al que le compraron la cocaína que consumió Natacha Jaitt antes de su muerte, ocurrida el 23 de febrero pasado en un salón de eventos de la localidad de Benavídez.

La detención del acusado, identificado como Guillermo Francisco Ruiz (37), alias "Pupi", fue concretada en un domicilio situado en Roca al 1000, de Villa La Ñata, partido de Tigre, donde la policía bonaerense encontró 65 envoltorios de cocaína listos para su venta, diez envoltorios de marihuana, elementos de corte y fraccionamiento y cinco celulares.

De acuerdo a la investigación, "Pupi" tiene antecedentes por robo calificado y estuvo detenido en reiteradas oportunidades en unidades carcelarias.

Según informaron las autoridades, la identificación del acusado se logró gracias al aporte de testigos y al análisis de las cámaras de seguridad del municipio de Tigre.

El operativo estuvo a cargo de personal perteneciente a la Superintendencia AMBA Norte, con la colaboración de la Jefatura Distrital y del Comando de Patrullas de Tigre.

La causa que culminó con la detención de "Pupi" es un desprendimiento de la que investiga la muerte de Jaitt, y está a cargo del fiscal Esteban lvarez, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Drogas Ilícitas descentralizada de Tigre, quien en las próximas horas indagará a "Pupi" por venta de estupefacientes.

Según la investigación, Ruiz es el "dealer" al que Gustavo Andrés Bartolín (44), alias "Voltio", uno de los amigos del dueño del salón Xanadú, acudió para conseguir la cocaína que se sirvió en el encuentro y que consumieron varios de los presentes, entre ellos Jaitt antes de morir.

En la declaración testimonial que brindó en la causa el electricista de nacionalidad estadounidense contó en detalle cómo salió a buscar la droga.

"Cuando volví de bañarme Gaspar y Gonzalo insistieron para que les consiga cocaína. Me fui con la camioneta Toyota de Gonzalo a tratar de conseguirles yo, y conseguí en el puente de la costa de Dique Luján, previo a preguntar a gente que estaba por el lugar, es una persona que no conocía de antes, un pibe de visera al que le compre 2.000 pesos de cocaína", dijo Bartolín en su testimonial, a la que accedió la agencia de noticias Télam.

"Volví con la cocaína a la casa de Gonzalo (Rigoni) y ya estaban las dos personas que esperaba Gonzalo, un hombre cuyo nombre no recuerdo y una mujer que resulta ser Natacha Jaitt", agregó.

"Voltio" afirmó que le dio la cocaína a Rigoni, dueño de Xanadú, y que no sabe quién pero alguien preparó la cocaína en "rayitas" sobre "la mesada de la cocina" para consumir y que él aspiró una.

"Luego escuché que Natacha se jactaba que ella solía consumir 20 gramos de cocaína y que entonces lo que yo había llevado no iba alcanzar y me dijo que comprara más, a lo cual me negué", relató el testigo.

"Entonces ella dijo: ‘Yo igual siempre tengo, soy judía' dando a entender que tenía encanutada cocaína para ella sola", señaló.

El 26 de marzo pasado, las pericias toxicológicas confirmaron que Jaitt consumió cocaína y alcohol antes de morir en el salón de fiestas Xanadú, donde había ido a una reunión de negocios, y no detectaron la presencia de ningún veneno.

Los peritos hallaron rastros de cocaína en las fosas nasales, sangre, orina y en el estómago, mientras que la alcoholemia detectó que tenía 0,7 gramos de alcohol en sangre.

Con esos resultados, los médicos forenses que realizaron la autopsia trabajaban estos días para presentar el informe final sobre la muerte de la modelo ante los fiscales Diego Callegari, Sebastián Fitipaldi y Cosme Iribarren.