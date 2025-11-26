Uruguay, la gran alternativa del verano: conectividad, precios y novedades para turistas argentinos
Turismo

Uruguay, la gran alternativa del verano: conectividad, precios y novedades para turistas argentinos

La Capital | Turismo | Uruguay

En diálogo con LT8, el director Nacional de Turismo de Uruguay, Cristian Pos, detalló cómo será la temporada que se aproxima: accesos por puentes, ferries y vuelos y beneficios impositivos para turistas

Ricardo Terán

Por Ricardo Terán

26 de noviembre 2025 · 09:29hs

Durante la entrevista, Cristian Pos destacó que Uruguay y Argentina comparten mucho más que un corredor turístico: una identidad cultural profunda que vuelve natural el flujo de visitantes entre ambos países. En cada recorrida por Santa Fe, Córdoba o Entre Ríos —señaló— es frecuente que la gente consulte sobre cómo está Uruguay, especialmente en un contexto donde el tipo de cambio vuelve atractiva la opción de cruzar al país vecino.

Conectividad por tierra: el cruce más directo

Para quienes salen desde Rosario, Santa Fe o Córdoba, la vía más rápida y accesible continúa siendo el cruce Gualeguaychú–Fray Bentos. Allí, los viajeros se encuentran con el reconocido Paisaje Industrial de Fray Bentos, Patrimonio Mundial de la UNESCO, que conserva la historia del histórico frigorífico Anglo y su impacto en la alimentación global durante el siglo XX. También aparece el balneario Las Cañas, uno de los más elegidos por el público argentino. Pos reveló que mantienen conversaciones con referentes de la región para, en un futuro, retomar los cruceros fluviales Rosario–Fray Bentos, una conexión histórica que marcó a varias generaciones.

Desde sus inicios en Newells al presente, Marcelo Bielsa nunca cambió y mantuvo su obsesión por el trabajo.

Bielsa dio una masterclass en su continuidad en Uruguay: "Soy una persona tóxica"

Marcelo Bielsa quedó en el centro de las críticas de la prensa y los hinchas uruguayos tras la goleada sufrida ante Estados Unidos. 

Afirman que la relación de Bielsa con los jugadores de la selección está rota

Para quienes viajan desde Buenos Aires, Pos recordó que tanto Buquebus como Colonia Express continúan siendo las alternativas más utilizadas. Colonia del Sacramento, también Patrimonio Mundial, sigue como la principal puerta de entrada gracias a su casco histórico, la renovada plaza de toros y una creciente oferta gastronómica y hotelera. El funcionario destacó además destinos complementarios muy buscados por argentinos, como Carmelo —con sus bodegas, restaurantes y propuestas enoturísticas— y la Ruta del Queso, donde queserías familiares producen el emblemático queso Colonia y otras variedades de nivel internacional.

Turismo náutico: obras y nuevas opciones

Embed - CRISTIAN POS, Director Nacional de Turismo de Uruguay

Uno de los segmentos que más crece es el turismo náutico. Uruguay presentó en el distrito náutico de San Fernando las novedades para embarcaciones deportivas. Carmelo avanza con trabajos de dragado que permitirán mejorar el acceso a su puerto. En Colonia, en diciembre quedará inaugurado el histórico muelle de madera completamente renovado, con nuevas amarras. Juan Lacaze se posiciona como un puerto Varadero ideal para mantenimiento de embarcaciones. Hacia el sur, el nuevo muelle de Punta Carretas abrirá el año próximo, mientras que Piriápolis y Punta del Este mantienen su liderazgo como destinos de verano. Para quienes buscan naturaleza pura, Riachuelo ofrece una experiencia única: un entorno natural sin infraestructura portuaria, muy valorado por navegantes argentinos.

Consultado sobre los tiempos de ingreso, Pos reconoció que en fechas pico los cruces fronterizos pueden presentar demoras inevitables. Sin embargo, aseguró que Uruguay trabaja para agilizar el proceso y recomendó el sistema de telepeaje, que permite pagar los peajes de antemano y cruzar sin detenerse. En el caso del aeropuerto de Carrasco, la incorporación de tecnología biométrica permite un ingreso más rápido mediante reconocimiento facial, evitando filas y trámites prolongados.

Precios y beneficios: IVA cero hasta abril

Pos remarcó que Uruguay continúa aplicando un beneficio clave: el IVA cero en hotelería, vigente todo el año para turistas extranjeros. Además, hasta el 30 de abril, se elimina el IVA en gastronomía, catering, alquiler de vehículos con chofer y salones de eventos. Esto representa una reducción del 18% en consumos y, sumado a la actualización del tipo de cambio, vuelve a Uruguay competitivo en comparación con destinos argentinos. Durante la charla, Pos comparó valores concretos: la nafta ronda 1,08 dólares por litro y los cubiertos en restaurantes suelen ser más accesibles que en Buenos Aires y Rosario bajo el esquema de beneficios.

Un mercado argentino que crece nuevamente

El director Nacional de Turismo confirmó que entre enero y octubre ingresaron 500.000 argentinos más que en el mismo período del año anterior, lo que convierte a 2024 en el mejor año desde 2018. La tendencia anticipa una temporada con alto nivel de reservas en varios puntos del país. “El vínculo cultural entre argentinos y uruguayos va más allá del tipo de cambio”, resaltó Pos, destacando la fidelidad recíproca entre ambos mercados.

image
Uruguay LT8 Santa Fe Buquebus

Recibí gratis el newsletter de La Capital

Noticias relacionadas
León XIV visitará Turquía y Líbano a finales de noviembre

El papa León XIV manifestó su deseo de visitar Argentina en 2026

Mauricio Pochettino y Marcelo Bielsa, símbolos de una época dorada de Newells.

Se enfrentaron dos campeones con Newell's y el alumno goleó al maestro

la gran nube de polvo que afecta a buenos aires no llegaria a rosario

La gran nube de polvo que afecta a Buenos Aires no llegaría a Rosario

Ignacio Fleming, gerente general de Turismo Carey, cuenta cómo cambiaron las tendencias de viaje a lo largo de los años.

Cómo cambiaron las tendencias, los destinos y la forma de viajar

Ver comentarios

Las más leídas

Estafas millonarias: prisión preventiva confirmada para dos financistas

Estafas millonarias: prisión preventiva confirmada para dos financistas

El tiempo en en Rosario: cuándo llega la lluvia a la ciudad

El tiempo en en Rosario: cuándo llega la lluvia a la ciudad

El autolavados de perros crece y promete cambiar la forma de bañar mascotas

El autolavados de perros crece y promete cambiar la forma de bañar mascotas

Edición impresa

miércoles 26 de noviembre de 2025

Tapa

Comenzó el juicio por el crimen de una madre y su hija: "Víctimas completamente inocentes"

El fiscal Patricio Saldutti adelantó que pedirá prisión perpetua para los cuatro acusados por los asesinatos de Claudia Del Debbio y su hija Virginia Ferreyra
Comenzó el juicio por el crimen de una madre y su hija: Víctimas completamente inocentes
El estacionamiento medido que se viene: horario, zonas, tarifa, app, beneficios y multas
LA CIUDAD

El estacionamiento medido que se viene: horario, zonas, tarifa, app, beneficios y multas

Oliveros: murió una ciclista al ser atropellada por un camión en la ruta 11
LA REGION

Oliveros: murió una ciclista al ser atropellada por un camión en la ruta 11

Lanzan circuitos turísticos para recorrer cinco barrios emblemáticos de Rosario
La Ciudad

Lanzan circuitos turísticos para recorrer cinco barrios emblemáticos de Rosario

Black Friday 2025: todo lo que hay que saber para comprar de forma segura
Información General

Black Friday 2025: todo lo que hay que saber para comprar de forma segura

La declaración indagatoria del juez federal Gastón Salmain se postergó sobre la hora
Policiales

La declaración indagatoria del juez federal Gastón Salmain se postergó sobre la hora

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Estafas millonarias: prisión preventiva confirmada para dos financistas

Estafas millonarias: prisión preventiva confirmada para dos financistas

El tiempo en en Rosario: cuándo llega la lluvia a la ciudad

El tiempo en en Rosario: cuándo llega la lluvia a la ciudad

El autolavados de perros crece y promete cambiar la forma de bañar mascotas

El autolavados de perros crece y promete cambiar la forma de bañar mascotas

Fantino destrozó a Verón en la polémica con la AFA: Es un soberbio

Fantino destrozó a Verón en la polémica con la AFA: "Es un soberbio"

Central y el rearmado del plantel: a qué jugadores se les vence el contrato a fin de año

Central y el rearmado del plantel: a qué jugadores se les vence el contrato a fin de año

Lo más importante
Comenzó el juicio por el crimen de una madre y su hija: Víctimas completamente inocentes
Policiales

Comenzó el juicio por el crimen de una madre y su hija: "Víctimas completamente inocentes"

El estacionamiento medido que se viene: horario, zonas, tarifa, app, beneficios y multas

El estacionamiento medido que se viene: horario, zonas, tarifa, app, beneficios y multas

Oliveros: murió una ciclista al ser atropellada por un camión en la ruta 11

Oliveros: murió una ciclista al ser atropellada por un camión en la ruta 11

Lanzan circuitos turísticos para recorrer cinco barrios emblemáticos de Rosario

Lanzan circuitos turísticos para recorrer cinco barrios emblemáticos de Rosario

Ovación
El fútbol americano, un deporte importado que se afianza en Rosario

Por Leandro Garbossa
Ovación

El fútbol americano, un deporte importado que se afianza en Rosario

Básquet: Las formativas de la Asociación Rosarina ya tienen sus primeros campeones

Básquet: Las formativas de la Asociación Rosarina ya tienen sus primeros campeones

Central y el rearmado del plantel: a qué jugadores se les vence el contrato a fin de año

Central y el rearmado del plantel: a qué jugadores se les vence el contrato a fin de año

Se viene el sorteo del Mundial: los rivales que le pueden tocar a Argentina

Se viene el sorteo del Mundial: los rivales que le pueden tocar a Argentina

Policiales
Agroactiva: Ford Argentina presentó su imponente stand con novedades y experiencias
Agroclave

Agroactiva: Ford Argentina presentó su imponente stand con novedades y experiencias

Milei compartió un acto con Presti, el designado ministro de Defensa
Política

Milei compartió un acto con Presti, el designado ministro de Defensa

Guiño de Milei a Estudiantes en la polémica por el pasillo de espaldas a Central
Política

Guiño de Milei a Estudiantes en la polémica por el pasillo de espaldas a Central

Central retoma los entrenamientos tras el duro golpe que le dio Estudiantes

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Central retoma los entrenamientos tras el duro golpe que le dio Estudiantes

Un histórico de la selección argentina de fútbol jugará un torneo de golf de Rosario

Por Rodolfo Parody
Ovación

Un histórico de la selección argentina de fútbol jugará un torneo de golf de Rosario

Adolf Hitler se encamina a la reelección como concejal en Namibia
Información General

Adolf Hitler se encamina a la reelección como concejal en Namibia

El dólar oficial subió más de 1 por ciento y el blue se disparó en Rosario
Economía

El dólar oficial subió más de 1 por ciento y el blue se disparó en Rosario

El Indec corrigió sus cifras y vio crecer la economía en julio, agosto y septiembre
Economía

El Indec corrigió sus cifras y vio crecer la economía en julio, agosto y septiembre

La actividad industrial cayó 2 por ciento en octubre, según la UIA
Economía

La actividad industrial cayó 2 por ciento en octubre, según la UIA

Salvador Trapani precisa con urgencia un medicamento pero Iapos se demora

Por Florencia O’Keeffe

Salud

Salvador Trapani precisa con urgencia un medicamento pero Iapos se demora

Seis años y ocho meses de cárcel a un ex-Estudiantes por abuso sexual: irá preso
OVACIÓN

Seis años y ocho meses de cárcel a un ex-Estudiantes por abuso sexual: irá preso

Caso Ivana Garcilazo: postergan la última jornada de la audiencia preliminar
Policiales

Caso Ivana Garcilazo: postergan la última jornada de la audiencia preliminar

Expareja de Carlos Telleldín lo denunció por violencia y amenazas
Información General

Expareja de Carlos Telleldín lo denunció por "violencia y amenazas"

Aguas Santafesinas aumentó la tarifa en Rosario: ¿por qué no afecta a todos?
La Ciudad

Aguas Santafesinas aumentó la tarifa en Rosario: ¿por qué no afecta a todos?

Choque en cadena en el ingreso a Rosario por la autopista a Córdoba
LA CIUDAD

Choque en cadena en el ingreso a Rosario por la autopista a Córdoba

Larga la rosca por el presupuesto de Santa Fe: ministros a Diputados y reclamos en la mesa

Por Facundo Borrego
Economía

Larga la rosca por el presupuesto de Santa Fe: ministros a Diputados y reclamos en la mesa

Villa G. Gálvez: la oposición pide intervención barrial para el conflicto de la EPE
Política

Villa G. Gálvez: la oposición pide intervención barrial para el conflicto de la EPE

Controles de alcohol en el río: se hicieron 69 testeos y apenas hubo 3 positivos
La Ciudad

Controles de alcohol en el río: se hicieron 69 testeos y apenas hubo 3 positivos

Le patearon la grúa en un control de alcoholemia y sacó un arma: todos presos
Policiales

Le patearon la grúa en un control de alcoholemia y sacó un arma: todos presos

Desde Aguas Santafesinas afirman que en Rosario no hay riesgo de arsénico
La Ciudad

Desde Aguas Santafesinas afirman que en Rosario no hay riesgo de arsénico

Ya está disponible la vacuna argentina contra el cáncer de piel
Salud

Ya está disponible la vacuna argentina contra el cáncer de piel