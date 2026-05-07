Hantavirus: qué dijo la OMS sobre las muertes y los contagios en el crucero

Aseguraron que el caso, que se habría originado en Argentina, se trata de un "evento grave" pero que está contenido. Qué recomendaciones tener en cuenta

Las ratas son los principales reservorios de hantavirus, ya que eliminan la bacteria a través de la orina

Las muertes y los contagios de hantavirus que sucedieron en un crucero que partió desde Ushuaia , Argentina, generaron un alerta sanitario internacional . Por eso, desde la Organización Mundial de la Salud (OMS) se expidieron sobre el tema y señalaron que si bien es un "evento grave", se encuentra contenido.

“Se trata de un evento grave, pero contenido, y no hay necesidad de pánico ni de restricciones de viaje en esta etapa” , afirmó el director regional de la OMS para África, Mohamed Yakub Janabi, al sitio web oficial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). La agencia de salud de la ONU indicó que trabaja junto a los países implicados y con los operadores del crucero para apoyar la atención médica, coordinar evacuaciones y realizar una evaluación completa del riesgo sanitario.

Por su parte, el vocero de la oficina regional para Europa de la OMS, Bhanu Bhatnagar, explicó al mismo sitio que las infecciones por hantavirus son poco frecuentes y suelen estar relacionadas con roedores infectados: “Pueden ser graves en algunos casos, pero no se transmiten fácilmente entre personas. El riesgo para la población general sigue siendo bajo en este momento”.

A nivel mundial, cada año se registran al menos 10.000 infecciones por hantavirus, aunque la cifra podría superar las 100.000. La mayoría de los casos se producen en Asia y Europa.

Investigación en curso

A una semana de que se conocieran las primeras dos muertes a bordo del crucero (dos neerlandeses, un hombre y una mujer de 70 y 69 años, respectivamente), las investigaciones sobre el brote continúan e incluyen pruebas de laboratorio, rastreo epidemiológico y secuenciación genética del virus.

El barco salió el primero de abril de la Patagonia para llegar a Cabo Verde, una isla en el Atlántico en la costa noroeste de África.

Lo que se sabe, hasta el momento, es que en varias de las personas afectadas detectaron una cepa poco común, denominada Andes, que justamente es la que habilita el contagio entre humanos y podría explicar el brote del crucero.

Hantavirus en Rosario

Según pudo averiguar La Capital, no hay registros de casos con esta cepa en la ciudad de Rosario.

Esa cepa es propia de la zona argentina desde donde salió el barco, en la Patagonia. Es una cepa más peligrosa con una tasa de mortalidad muy elevada y la única que puede transmitirse de persona a persona.

Hantavirus: síntomas, vacunas, tratamiento

En Santa Fe, que es una zona de riesgo por la presencia del ratón, se registraron tres muertes y 25 casos del 2024 a la actualidad.

El hantavirus es una enfermedad grave, con alta mortalidad, que roedores silvestres pueden traspasar a los humanos (especialmente el ratón colilargo). Causa fiebre, dolores musculares intensos, y si avanza, síndrome cardiopulmonar, que provoca dificultad respiratoria severa en forma rápida. No hay vacuna preventiva ni tratamiento específico, sino que el paciente es controlado para intentar que su organismo no colapse.

dengue jovenes fiebre consultas.jpeg La fiebre alta es uno de los primeros síntomas del Hantavirus

En Santa Fe, uno de los casos que conmovió a la población fue el de un adolescente con domicilio en la ciudad de Recreo que comenzó con síntomas el 5 de febrero del año pasado. "Tuvo síndrome febril, dolor abdominal y vómitos, con compromiso del estado general, que progresó en horas a insuficiencia renal aguda y respiratoria, por lo que requirió internación en la unidad de cuidados críticos del Hospital de Niños Orlando Alassia de la ciudad capital", informó en su momento la provincia. El 12 de febrero falleció. En el proceso de atención se solicitaron muestras que se derivaron al Laboratorio Central de Santa Fe, con resultado positivo para Hantavirosis.

Cómo prevenir el hantavirus

El Ministerio de Salud de Santa Fe recuerda las medidas para evitar la infección:

* Evitar que los roedores entren o hagan nidos en las viviendas.

* Tapar orificios en puertas, paredes y cañerías.

* Realizar la limpieza (pisos, paredes, puertas, mesas, cajones y alacenas) con una parte de hipoclorito de sodio y nueve de agua (dejar 30 minutos y luego enjuagar). Humedecer el piso antes de barrer para no levantar polvo.

* Ubicar huertas y leña (a 30 cm de altura) a más de 30 metros de las viviendas, cortar pastos y malezas hasta un radio de 30 metros alrededor del domicilio.

hantavirus galpon

* Ventilar por lo menos 30 minutos antes de entrar a lugares como viviendas y galpones ubicados en ambientes rurales y/o silvestres en zonas endémicas que hayan estado cerrados por períodos prolongados. Cubrirse la boca y la nariz con un respirador o máscara N95 antes de ingresar.

* Tener especial cuidado en la puesta en marcha de ventiladores y de aparatos de aire acondicionado cuyos filtros o conductos puedan haber tenido contacto con polvo contaminado, roedores o excretas de estos. De tener que realizarlo, realizar la limpieza adecuada previamente y cubrirse con un respirador o máscara N95.

* Al acampar hacerlo alejado de maleza y basurales. No dormir directamente sobre el suelo y consumir agua potable.

* Si se encuentra un roedor muerto: rociarlo con hipoclorito de sodio junto con todo lo que haya podido estar en contacto y esperar un mínimo de 30 minutos. Luego recogerlo usando guantes y enterrarlo a más de 30 cm de profundidad o quemarlo.

* El control de roedores no es practicable en el medio silvestre por el impacto ecológico, sin embargo, debe aplicarse en áreas urbanas. Consultar en el municipio por el control integral de plagas.

* Ante un caso confirmado se recomienda el monitoreo de síntomas y consulta precoz cuando lo requiera.