Crecen los casos de ébola en Congo: ya hay 782 contagios y 181 muertes confirmadas

La tasa de letalidad actual del brote es del 23 %, provocado por el virus Bundibugyo, que no tiene vacuna ni tratamiento aprobados

El número de casos confirmados de ébola en la República Democrática del Congo aumentó a 782, con 181 muertes, según precisó el Ministerio de Salud este domingo.

Pese a la cifra oficial, se cree que el número de casos en el país africano es mayor porque el brote se confirmó el 15 de mayo, semanas después de que se sospecha que comenzó, y la tasa de cobertura del rastreo de contactos se sitúa en el 56 %, mucho menos que la semana pasada.

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El brote más reciente de ébola está causado por el virus Bundibugyo, que no tiene vacuna ni tratamiento aprobados, a diferencia del virus Zaire, responsable de la mayoría de los 16 brotes anteriores de la enfermedad en Congo.

Cincuenta y seis personas se recuperaron y la tasa de letalidad actual del brote es del 23 %, señaló el ministerio.

El brote se concentra en la provincia de Ituri, que representa más del 90 % de los casos. También se registraron contagios en las provincias de Kivu del Norte y Kivu del Sur, y se propagaron a través de la frontera hacia Uganda.

Complicaciones para combatir el brote

Casi un millón de personas fueron desplazadas por la violencia en Ituri, según la oficina humanitaria de la ONU, lo que dificulta el rastreo de contactos, ya que la gente huye de los ataques en una provincia donde hay bosques densos, rutas en mal estado y aldeas remotas a las que puede tomar días llegar.

El rastreo también es difícil entre los miles de mineros artesanales que se desplazan con regularidad entre sitios remotos en la región rica en minerales.

Los ataques contra trabajadores de la salud por parte de residentes enfurecidos, el escepticismo entre algunos habitantes y el conflicto armado en puntos críticos siguen poniendo a prueba los esfuerzos para detener el brote.