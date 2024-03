Una mujer fue enganchada por una persiana de un negocio y quedó boca abajo

Al que madruga no siempre Dios lo ayuda, mal que le pese a la sabiduría popular . La escalofriante experiencia que vivió una mujer de 71 años que se levantó bien temprano para hacer las compras y terminó colgando de la persiana de la tienda, muerta de miedo y, lo peor, fue grabada por una cámara de videovigilancia , que convirtió su desgracias en un fenómeno viral .

Asombrada y desesperada, Hughes se mantuvo aferrada al carrito que llevó para trasladar las compras y mientras la cortina la iba subiendo lentamente hasta que quedara boca abajo comenzó a gritar pidiendo ayuda. Uno de los empleados del local, al advertir el incidente, salió a la calle y rescató a la mujer que, pese al mal momento que vivió, resultó ilesa y no perdió el buen humor .

EbubTvSjXgsSVcXs.mp4

“Les digo a todos que es la tienda donde los precios no suben, pero los clientes sí”, comentó risueña Hugues a los medios británicos, ya desde la tranquilidad de su casa. “La gente dice que le puede pasar a cualquiera, no, ¡sólo me puede pasar a mí! Es una suerte que tenga buen sentido del humor”, agregó. Las imágenes del accidente dieron la vuelta al mundo en las redes sociales.