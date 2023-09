Un supuesto enfrentamiento con ovnis en Bahía Blanca llenó las redes de memes

En Argentina nací,

tierra de ovnis y de ET,

De los aliens de Uritorco que jamás olvidaré.

No te lo puedo explicar

porque no vas a entender

las batallas espaciales

tantos años las lloré.

Pero eso se terminó,

porque en Base Espora

la final contra los UFOs

la volvio a ganar papá pic.twitter.com/Er48PB6LEj