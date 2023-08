Ovnis bajo la lupa: un especialista analiza las misteriosas luces que aparecieron en Rosario

Los avistamientos de objetos no identificados en el Parque Independencia y el shopping Alto Rosario sorprendieron a más de uno. La respuesta de un técnico del Planetario

En medio de la expectativa por el informe que difundirá la Nasa sobre la posible existencia de vida extraterrestre, dos rosarinos aseguraron haber avistado dos objetos voladores no identificados (ovnis) en la zona del Parque Independencia y el shopping Alto Rosario. ¿Qué dicen los expertos sobre estas misteriosas luces? Si bien los ufólogos nucleados en proyecto Colora concluyeron que se trataría de naves extraterrestres, desde el Complejo Astronómico Municipal analizan el tema con escepticismo.

En diálogo con La Capital , Juan Ignacio Gerini , técnico del Planetario, precisó que por estos días no hay ningún fenómeno astronómico atípico pero que eventualmente "se puede ver algún meteoro". Al respecto, señaló: "Si es muy brillante, incluso se puede ver desde la ciudad".

En cualquier avistamiento es necesario tener toda la información posible. Para el especialista "con los datos aportados en cualquiera de estos casos (el del Parque Independencia y el del Alto Rosario) es difícil aventurar una conclusión" y citó a Carl Sagan : "Afirmaciones extraordinarias requieren pruebas extraordinarias". "El material publicado no reviste nada extraordinario ni concluyente para poder asociar una luz con vida extraterrestre", sentenció.

Gerini explicó que "es común que la gente vea muchas cosas" en el cielo y que son frecuentes los mensajes de este tipo que circulan a través de las redes sociales. El experto admite que es recurrente que las personas digan que vean ovnis y que la noticia se replique en los medios de comunicación.

En ese sentido, recordó que un ovni es por definición un "objeto volador no identificado". En este marco, resaltó: "Cualquier lucecita que veamos en el cielo y no sepamos bien qué es, sería un ovni". Es común divisar planetas, meteoros y hasta satélites que, para quienes no tienen el conocimiento correspondiente, puedan ser considerados ovnis, abundó.

Sobre este hecho puntual, el técnico del Complejo Astronómico Municipal subrayó que "nadie más reportó esta situación". Se preguntó, entonces: "¿Cómo saber que no es un defecto de esa foto en particular?".

Respecto de la opinión de la ciencia sobre la vida extraterrestre. Gerini sostuvo que "no hay ninguna evidencia de ni siquiera una bacteria que no haya tenida origen en la Tierra".

"La ciencia se basa en la evidencia, no en opiniones ni testimonios sueltos que es lo que recoge principalmente la comunidad de ufólogos", agregó.

Aunque sí admitió que una gran parte de la comunidad científica cree que debe haber vida en algún lugar del universo, incluso inteligente. Pero aún no hay evidencia.