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Un eclipse total de sol en 2026 dejará el mundo a oscuras: cuándo y desde dónde se verá

En este fenómeno astronómico, la Luna cubrirá por completo al Sol en varias regiones. Durará más de seis minutos y será uno de los más largos del siglo

23 de marzo 2026 · 10:54hs
El eclipse total del Sol ocurre cuando la Luna se alinea exactamente entre la Tierra y el Sol y bloquea su luz por completo

El eclipse total del Sol ocurre cuando la Luna se alinea exactamente entre la Tierra y el Sol y bloquea su luz por completo

El 12 de agosto de 2026 marcará un hito astronómico: un eclipse total de Sol transformará el día en noche durante más de seis minutos en una franja específica del planeta. El fenómeno no será visible desde Argentina, pero millones de personas en Europa, África y parte de Asia podrán observarlo, al menos de forma parcial.

Un eclipse solar total ocurre cuando la Luna se alinea de forma exacta entre la Tierra y el Sol y bloquea completamente su luz. En ese momento, el cielo se oscurece, baja la temperatura y se vuelven visibles estrellas y planetas en pleno día.

La franja de totalidad abarcará zonas puntuales de Groenlandia, Islandia, España, Rusia y Portugal. En territorio ibérico, Ciudades como Málaga, Cádiz, Tánger, Luxor, Yeda y La Meca quedarán dentro del recorrido de la sombra lunar. Allí, millones de personas vivirán el oscurecimiento total del cielo.

Según estimaciones de plataformas especializadas como Time and Date, cerca de 980 millones de personas verán alguna fase del eclipse, mientras que unos 15,2 millones estarán dentro de la franja de totalidad.

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Cuándo y dónde ocurrirá el eclipse total solar

El cronograma global del fenómeno comenzará con el eclipse parcial el 12 de agosto a las 15:34:15 (horario GMT), mientras que iniciará su totalidad a las 16:58:09. Luego el punto máximo del eclipse será a partir de las 17:46, finalizando la totalidad a las 18:34 y el eclipse parcial a las 19:57.

La totalidad comenzará en el norte de Siberia, avanzará hacia el Polo Norte y continuará por Groenlandia e Islandia antes de ingresar a la península ibérica.

El evento alcanzará uno de sus puntos más destacados frente a la costa noroeste de Islandia, donde la totalidad se extenderá por más de dos minutos con el Sol a 26 grados sobre el horizonte. Luego, la sombra cruzará el Mediterráneo y finalizará al este de las Islas Baleares, coincidiendo con el atardecer.

El punto de mayor duración se registrará cerca de Luxor, en Egipto, con 6 minutos y 23 segundos de totalidad. Esta extensión lo convierte en uno de los eclipses más largos del siglo.

Durante ese lapso, los observadores podrán ver la capa externa del Sol junto con estrellas brillantes y algunos planetas. Además, el fenómeno provocará un descenso momentáneo de la temperatura y una atmósfera similar a un anochecer repentino.

Según la Unión Astronómica Internacional, el siguiente eclipse total ocurrirá el 2 de agosto de 2027. Sin embargo, el evento de este año reunirá a científicos, aficionados y turistas en distintos puntos del planeta, para observar uno de los espectáculos naturales más impactantes de la astronomía moderna.

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