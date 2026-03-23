La Capital | Información General | avión

Un avión chocó contra un camión de bomberos cuando aterrizaba en Nueva York: dos muertos

Un aparato de Air Canada Express, que había partido de Montreal, colisionó en tierra con un vehículo. Varios heridos, algunos graves

23 de marzo 2026 · 08:30hs
Un avión de Air Canada Express chocó en Nueva York. Imagen: gentileza NYPost

Un avión de Air Canada Express chocó en Nueva York. Imagen: gentileza NYPost

Un avión de Air Canada chocó con un vehículo de bomberos en el aeropuerto de Nueva York y, como consecuencia, fallecieron los dos pilotos. Más de cuarenta personas debieron ser hospitalizadas, algunas en grave estado.

Según precisan medios norteamericanos, la aeronave pertenecía a la firma Air Canada Express y había partido de la ciudad de Montreal, Canadá. Al aterrizar, colisionó con un vehículo en el aeropuerto LaGuardia de Nueva York, Estados Unidos. Según los primeros reportes, el vehículo pertenecía a los bomberos y estaba respondiendo a otra emergencia en el lugar.

El episodio ocurrió el domingo por la noche y, según medios internacionales, los dos pilotos fallecieron. A bordo del avión, un jet Bombardier CRJ-900, viajaban 72 pasajeros y cuatro tripulantes. El otro vehículo involucrado fue un camión donde iban cuatro personas.

Medios locales informaron que la Administración Federal de Aviación estadounidense (FAA) ordenó la suspensión de despegues para todos los aviones en el aeropuerto hasta la 01:30 hora local (05:30 GMT).

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, el documento atribuye la suspensión a una "emergencia" en el aeropuerto, indicando que existe una alta probabilidad de prorrogarla, sin especificar detalles.

Por su parte, el Departamento de Bomberos de Nueva York informó que estaba respondiendo a la colisión, aunque no proporcionó más información.

Noticias relacionadas
vuelos de larga distancia: como relajarse en el avion

Vuelos de larga distancia: cómo relajarse en el avión

Resultados del Quini 6 del domingo 22 de marzo

Quini 6: cuáles fueron los números ganadores en el Siempre Sale

Resultados del Quini 6 este domingo 22 de marzo

Todo vacante en el Quini 6: sigue creciendo el pozo acumulado

El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF)

24 de marzo: cómo trabaja el Equipo Argentino de Antropología Forense para seguir identificando desaparecidos

Ver comentarios

Las más leídas

Otra empresa láctea santafesina está en crisis: preocupa el futuro de sus 80 trabajadores

Otra empresa láctea santafesina está en crisis: preocupa el futuro de sus 80 trabajadores

Ya arrancó la Fiesta Nacional del Helado Artesanal en Rosario: lo que hay que saber

Ya arrancó la Fiesta Nacional del Helado Artesanal en Rosario: lo que hay que saber

Lunes con chances de lluvias por la madrugada y mejoras hacia la tarde

Lunes con chances de lluvias por la madrugada y mejoras hacia la tarde

Un tren embistió a un auto en un paso a nivel de San Lorenzo y murió un joven rosarino de 20 años

Un tren embistió a un auto en un paso a nivel de San Lorenzo y murió un joven rosarino de 20 años

Lo último

Choque en zona oeste: por la lluvia, no pudo dominar la moto y colisionó contra un taxi

Choque en zona oeste: por la lluvia, no pudo dominar la moto y colisionó contra un taxi

Jorge Almirón: El rival aprovechó las situaciones que tuvo y ganó bien

Jorge Almirón: "El rival aprovechó las situaciones que tuvo y ganó bien"

Un avión chocó contra un camión de bomberos cuando aterrizaba en Nueva York

Un avión chocó contra un camión de bomberos cuando aterrizaba en Nueva York

La crisis en discapacidad pone a las instituciones en una situación límite

El atraso en el pago de aranceles hace imposible sostener alquileres y servicios. La historia de El Cruce, un centro que a fin de año cerró sus puertas

La crisis en discapacidad pone a las instituciones en una situación límite

Por Carina Bazzoni
Un avión chocó contra un camión de bomberos cuando aterrizaba en Nueva York
Información General

Un avión chocó contra un camión de bomberos cuando aterrizaba en Nueva York

La otra cara de Pullaro

Por Facundo Borrego
Exclusivo suscriptores

La otra cara de Pullaro

Lunes no laborable y martes, feriado nacional: cómo funcionarán los servicios 
LA CIUDAD

Lunes no laborable y martes, feriado nacional: cómo funcionarán los servicios 

Cuidacoches: se labraron unas 70 actas a lo largo del fin de semana

Por Lucas Ameriso
La Ciudad

Cuidacoches: se labraron unas 70 actas a lo largo del fin de semana

Lunes con chances de lluvias por la madrugada y mejoras hacia la tarde
La ciudad

Lunes con chances de lluvias por la madrugada y mejoras hacia la tarde

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Otra empresa láctea santafesina está en crisis: preocupa el futuro de sus 80 trabajadores

Otra empresa láctea santafesina está en crisis: preocupa el futuro de sus 80 trabajadores

Lunes con chances de lluvias por la madrugada y mejoras hacia la tarde

Lunes con chances de lluvias por la madrugada y mejoras hacia la tarde

Ya arrancó la Fiesta Nacional del Helado Artesanal en Rosario: lo que hay que saber

Ya arrancó la Fiesta Nacional del Helado Artesanal en Rosario: lo que hay que saber

Un tren embistió a un auto en un paso a nivel de San Lorenzo y murió un joven rosarino de 20 años

Un tren embistió a un auto en un paso a nivel de San Lorenzo y murió un joven rosarino de 20 años

Nuevo aumento de la nafta en Rosario: por qué la súper trepa más que la premium

Nuevo aumento de la nafta en Rosario: por qué la súper trepa más que la premium

Ovación
Central: la vuelta de Mallo tuvo un error grosero, que fue como un golpe de nocaut

Por Gustavo Conti
Ovación

Central: la vuelta de Mallo tuvo un error grosero, que fue como un golpe de nocaut

Central: la vuelta de Mallo tuvo un error grosero, que fue como un golpe de nocaut

Central: la vuelta de Mallo tuvo un error grosero, que fue como un golpe de nocaut

Las razones del triunfo de Newells: los cambios de dibujo táctico y de jugadores

Las razones del triunfo de Newell's: los cambios de dibujo táctico y de jugadores

Central mostró su peor cara y dejó atrás una racha que traía como pilar de la buena campaña

Central mostró su peor cara y dejó atrás una racha que traía como pilar de la buena campaña

Policiales
De los prófugos más buscados a la prisión preventiva: imputaron a Chamí Mendoza como miembro de Los Menores
Policiales

De los "prófugos más buscados" a la prisión preventiva: imputaron a Chamí Mendoza como miembro de Los Menores

Villa Gobernador Gálvez: matan de un tiro en la cabeza a una mujer policía y demoran a su hijo de 15 años

Villa Gobernador Gálvez: matan de un tiro en la cabeza a una mujer policía y demoran a su hijo de 15 años

Un tren embistió a un auto en un paso a nivel de San Lorenzo y murió un joven rosarino de 20 años

Un tren embistió a un auto en un paso a nivel de San Lorenzo y murió un joven rosarino de 20 años

Discusión, puñaladas y muerte: asesinaron a un adolescente en el límite entre Rosario y Pérez

Discusión, puñaladas y muerte: asesinaron a un adolescente en el límite entre Rosario y Pérez

La Ciudad
Choque en zona oeste: por la lluvia, no pudo dominar la moto y colisionó contra un taxi
LA CIUDAD

Choque en zona oeste: por la lluvia, no pudo dominar la moto y colisionó contra un taxi

Lunes no laborable y martes, feriado nacional: cómo funcionarán los servicios 

Lunes no laborable y martes, feriado nacional: cómo funcionarán los servicios 

La crisis en discapacidad pone a las instituciones en una situación límite

La crisis en discapacidad pone a las instituciones en una situación límite

Tecnoteca ya reunió más de 2 mil anotados para sus cursos de oficios digitales

Tecnoteca ya reunió más de 2 mil anotados para sus cursos de oficios digitales

Terror en puente Sorrento: ocho hombres abordaron un auto con cuatro mujeres para robarles

Por Claudio Berón
Policiales

Terror en puente Sorrento: ocho hombres abordaron un auto con cuatro mujeres para robarles

Juan Pappalardo, el verdulero ambulante de Acindar que une tres generaciones

Por Silvia Carafa
La Ciudad

Juan Pappalardo, el verdulero ambulante de Acindar que une tres generaciones

Hospital Italiano Rosario realizó el primer implante del país de válvula pulmonar autoexpandible
Salud

Hospital Italiano Rosario realizó el primer implante del país de válvula pulmonar autoexpandible

Santa Fe refuerza con fondos propios la cobertura de medicamentos para pacientes con cáncer
La Ciudad

Santa Fe refuerza con fondos propios la cobertura de medicamentos para pacientes con cáncer

Liberan a cinco policías en la causa por defraudación con combustible al Estado provincial
Policiales

Liberan a cinco policías en la causa por defraudación con combustible al Estado provincial

Rosario es la ciudad con más espacios verdes por habitante de Argentina

Por Nicolás Maggi
La Ciudad

Rosario es la ciudad con más espacios verdes por habitante de Argentina

La campaña de la vacuna antigripal 2026 en Santa Fe empezó con un salto exponencial
La Ciudad

La campaña de la vacuna antigripal 2026 en Santa Fe empezó con un salto exponencial

Internaron a un hombre quemado por un principio de incendio en una estación de gas
La Ciudad

Internaron a un hombre quemado por un principio de incendio en una estación de gas

Cientos de rosarinos buscan hacerse oír en la audiencia pública por la ley de glaciares

Por Tomás Barrandeguy
La ciudad

Cientos de rosarinos buscan hacerse oír en la audiencia pública por la ley de glaciares

De desertor a desaparecido, la historia de Omar Leopoldo Enrico a 50 años del golpe

Por Ruth Oitana
La Región

De "desertor" a desaparecido, la historia de Omar Leopoldo Enrico a 50 años del golpe

Prisión perpetua para un joven por ejecutar a dos menores de edad en zona oeste
Policiales

Prisión perpetua para un joven por ejecutar a dos menores de edad en zona oeste