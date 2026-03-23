Un avión chocó contra un camión de bomberos cuando aterrizaba en Nueva York: dos muertos

Un aparato de Air Canada Express, que había partido de Montreal, colisionó en tierra con un vehículo. Varios heridos, algunos graves

Un avión de Air Canada chocó con un vehículo de bomberos en el aeropuerto de Nueva York y, como consecuencia, fallecieron los dos pilotos. Más de cuarenta personas debieron ser hospitalizadas, algunas en grave estado.

Según precisan medios norteamericanos, la aeronave pertenecía a la firma Air Canada Express y había partido de la ciudad de Montreal , Canadá. Al aterrizar, colisionó con un vehículo en el aeropuerto LaGuardia de Nueva York, Estados Unidos. Según los primeros reportes, el vehículo pertenecía a los bomberos y estaba respondiendo a otra emergencia en el lugar.

El episodio ocurrió el domingo por la noche y, según medios internacionales, los dos pilotos fallecieron . A bordo del avión, un jet Bombardier CRJ-900, viajaban 72 pasajeros y cuatro tripulantes. El otro vehículo involucrado fue un camión donde iban cuatro personas.

Medios locales informaron que la Administración Federal de Aviación estadounidense (FAA) ordenó la suspensión de despegues para todos los aviones en el aeropuerto hasta la 01:30 hora local (05:30 GMT).

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, el documento atribuye la suspensión a una "emergencia" en el aeropuerto, indicando que existe una alta probabilidad de prorrogarla, sin especificar detalles.

Por su parte, el Departamento de Bomberos de Nueva York informó que estaba respondiendo a la colisión, aunque no proporcionó más información.