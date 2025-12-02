La Capital | Información General | puente

Construirán un nuevo puente internacional que unirá Argentina con Brasil

La obra conectará Misiones con Río Grande do Sul y promete impulsar el comercio, el turismo y la logística regional

2 de diciembre 2025 · 17:14hs
La fecha estimada de inauguración del nuevo puente es a principios de 2030

La fecha estimada de inauguración del nuevo puente es a principios de 2030

Argentina y Brasil construirán un nuevo puente internacional que modificará el esquema de la zona fronteriza. La obra corresponde al puente San Javier–Porto Xavier, que conectará la localidad misionera de San Javier con Porto Xavier, en Río Grande do Sul, mediante un cruce sobre el río Uruguay.

El proyecto sumará un paso limítrofe adicional y apunta a convertirse en un impulsor clave del comercio exterior, el turismo regional y la integración entre naciones.

Este nuevo enlace fronterizo promete dinamizar el desarrollo de San Javier y de las localidades cercanas, en una escala similar a los avances que lograron Posadas e Iguazú tras la construcción de sus respectivos puentes internacionales.

A su vez, la estructura formará parte del corredor bioceánico que unirá el Atlántico con el Pacífico atravesando Chile, Argentina, Paraguay y Brasil, una obra estratégica que busca mejorar la eficiencia logística y profundizar la articulación regional.

Cómo será el nuevo megapuente Argentina–Brasil

El Gobierno Federal de Brasil financiará la obra con una inversión mayor a 214 millones de reales. El puente San Javier–Porto Xavier tendrá un diseño moderno y una capacidad pensada para soportar un caudal elevado de tránsito. Además, contará con 950 metros de extensión, 17,4 metros de ancho y una altura de 18 metros por encima del nivel del agua.

La infraestructura incluirá dos carriles destinados a autos y camiones, una ciclovía, una senda peatonal y banquinas laterales de 2,5 metros. Su diseño incorporará iluminación LED de bajo consumo, un sistema de monitoreo continuo y barandas antivuelco para reforzar la seguridad vial.

La obra se desarrollará en diferentes etapas. En primer lugar, la fase inicial incluirá la obtención de permisos ambientales y la desapropiación de tierras, un proceso que insumirá alrededor de un año. Luego, el montaje de la estructura comenzará a mediados de 2026.

Con un plazo estimado de 1.440 días de trabajo continuo, la inauguración se proyecta para los primeros meses de 2030.

