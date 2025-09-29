Un clásico bar del Paseo del Siglo cerró sus puertas sorpresivamente después de 27 años

Los dueños del tradicional negocio del centro rosarino anunciaron la situación con una nota colocada detrás de las persianas bajas del local

Una de las paradas más populares para tomar café en Rosario dejó de funcionar este lunes sin aviso previo. La historia del bar Pan y Manteca llegó a un punto de quiebre sorprendente y el cierre le pone el punto final a un ciclo de 27 años en el Paseo del Siglo .

Algunas personas creían que el negocio estaba cerrado por el Día del Empleado de Comercio , aunque no correspondía porque el establecimiento funciona con el convenio del sector gastronómico. La postal con las persianas bajas en la esquina de Córdoba e Italia se generó por una mudanza que no estaba en los planes de los dueños de la marca.

"Había dejado a los chicos en la escuela, justo iba a pasar a tomar un café", comentó un cliente habitual en diálogo con LT8 . En cambio se encontró con las puertas cerradas y una serie de notas impresas pegadas sobre ambas calles del centro para dar a conocer la situación. Antes de irse a buscar un nuevo lugar para desayunar manifestó: "Es una lástima. Esperemos que reabra".

Los dueños de Pan y Manteca anunciaron la retirada con un mensaje dirigido a los consumidores y amigos. Por esta vía precisaron que el final es "consecuencia de la decisión de los propietarios del inmueble de no renovar la locación" .

Italia y Córdoba: "Pan y Manteca", cerrado tras 27 años porque no le renuevan el alquiler

Los dueños del edificio apuntarían a un emprendimiento de otro rubro

El bar reabriría en algún local sobre Córdoba, entre Oroño y Paraguay

"Frente a esta circunstancia de fuerza mayor, no habrá atención al público a partir del día 29 de septiembre de 2025", indicaron los titulares del negocio. A continuación aclararon que el cierre no es el fin y que están preparándose para instalarse en un otro local céntrico.

Aunque la nueva dirección todavía no se confirmó, el plan de acción apunta a quedarse dentro del corredor de calle Córdoba, entre bulevar Oroño y Paraguay. El objetivo principal es hacer una mudanza a corta distancia, aunque no está claro si también lo será en cuanto al tiempo sin actividad.

Mientras tanto, la ochava noreste de Italia y Córdoba quedó apagada por un plazo indefinido este lunes a la mañana. Todo indica que tendrá un nuevo uso comercial y después de casi tres décadas empezará a cambiar la tradicional referencia de la esquina de Pan y Manteca.