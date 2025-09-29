La Capital | La Ciudad | bar

Un clásico bar del Paseo del Siglo cerró sus puertas sorpresivamente después de 27 años

Los dueños del tradicional negocio del centro rosarino anunciaron la situación con una nota colocada detrás de las persianas bajas del local

29 de septiembre 2025 · 08:43hs
El bar Pan y Manteca dejó de funcionar este lunes.

El bar Pan y Manteca dejó de funcionar este lunes.

Una de las paradas más populares para tomar café en Rosario dejó de funcionar este lunes sin aviso previo. La historia del bar Pan y Manteca llegó a un punto de quiebre sorprendente y el cierre le pone el punto final a un ciclo de 27 años en el Paseo del Siglo.

Algunas personas creían que el negocio estaba cerrado por el Día del Empleado de Comercio, aunque no correspondía porque el establecimiento funciona con el convenio del sector gastronómico. La postal con las persianas bajas en la esquina de Córdoba e Italia se generó por una mudanza que no estaba en los planes de los dueños de la marca.

"Había dejado a los chicos en la escuela, justo iba a pasar a tomar un café", comentó un cliente habitual en diálogo con LT8. En cambio se encontró con las puertas cerradas y una serie de notas impresas pegadas sobre ambas calles del centro para dar a conocer la situación. Antes de irse a buscar un nuevo lugar para desayunar manifestó: "Es una lástima. Esperemos que reabra".

bar Pan y Manteca

¿Por qué cerró el bar Pan y Manteca?

Los dueños de Pan y Manteca anunciaron la retirada con un mensaje dirigido a los consumidores y amigos. Por esta vía precisaron que el final es "consecuencia de la decisión de los propietarios del inmueble de no renovar la locación".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LT8am830/status/1972621753026510911&partner=&hide_thread=false

"Frente a esta circunstancia de fuerza mayor, no habrá atención al público a partir del día 29 de septiembre de 2025", indicaron los titulares del negocio. A continuación aclararon que el cierre no es el fin y que están preparándose para instalarse en un otro local céntrico.

>> Leer más: Los nueve bares históricos más antiguos de Rosario que siguen funcionando

Aunque la nueva dirección todavía no se confirmó, el plan de acción apunta a quedarse dentro del corredor de calle Córdoba, entre bulevar Oroño y Paraguay. El objetivo principal es hacer una mudanza a corta distancia, aunque no está claro si también lo será en cuanto al tiempo sin actividad.

Mientras tanto, la ochava noreste de Italia y Córdoba quedó apagada por un plazo indefinido este lunes a la mañana. Todo indica que tendrá un nuevo uso comercial y después de casi tres décadas empezará a cambiar la tradicional referencia de la esquina de Pan y Manteca.

Noticias relacionadas
Las distintas actividades llevadas a cabo por la UNR atrajeron a miles de personas que visitaron la ciudad

Congresos y diversas actividades organizados por la UNR impulsaron el turismo en Rosario

Presos de buena conducta de la Unidad Penitenciaria Nº6 participaron el viernes pasado de un nuevo encuentro de rugby dentro del penal.

Ovalada tras las rejas: se hizo otro match de rugby en la Unidad Penitenciaria de Rosario

el tiempo en rosario: un lunes muy agradable en una semana de mucho calor

El tiempo en Rosario: un lunes muy agradable en una semana de mucho calor

villa hortensia viajo a la edad media y celebro a tolkien en la comarca

Villa Hortensia viajó a la Edad Media y celebró a Tolkien en La Comarca

Ver comentarios

Las más leídas

Nelson Castro debutó como director de orquesta en el Festival de Bandas 

Nelson Castro debutó como director de orquesta en el Festival de Bandas 

En qué calles ya no se podrá estacionar el auto en 45° desde esta semana

En qué calles ya no se podrá estacionar el auto en 45° desde esta semana

Atrapados en un búnker y acusados de intentar matar a la mujer que les prohibía vender

Atrapados en un búnker y acusados de intentar matar a la mujer que les prohibía vender

Calor en Santa Fe: qué dice el pronóstico del SMN para el último trimestre del año

Calor en Santa Fe: qué dice el pronóstico del SMN para el último trimestre del año

Lo último

Un clásico bar del Paseo del Siglo cerró sus puertas sorpresivamente después de 27 años

Un clásico bar del Paseo del Siglo cerró sus puertas sorpresivamente después de 27 años

El primer uso de pistolas Taser en Rosario fue por la agresión a una suboficial de policía

El primer uso de pistolas Taser en Rosario fue por la agresión a una suboficial de policía

Cáncer de colon: médicos piden que la colonoscopía se haga a partir de los 45 años

Cáncer de colon: médicos piden que la colonoscopía se haga a partir de los 45 años

El primer uso de pistolas Taser en Rosario fue por la agresión a una suboficial de policía

Una mujer recibió una descarga eléctrica después de agredir a los encargados de un operativo por una denuncia de violencia de género

El primer uso de pistolas Taser en Rosario fue por la agresión a una suboficial de policía
Un clásico bar del Paseo del Siglo cerró sus puertas sorpresivamente después de 27 años
La Ciudad

Un clásico bar del Paseo del Siglo cerró sus puertas sorpresivamente después de 27 años

¡¿Es el campo o la economía, estúpido?!

Por Facundo Borrego
Exclusivo suscriptores

¡¿Es el campo o la economía, estúpido?!

Congresos y diversas actividades organizados por la UNR impulsaron el turismo en Rosario
La Ciudad

Congresos y diversas actividades organizados por la UNR impulsaron el turismo en Rosario

Este lunes cierran los negocios por el Día del Empleado de Comercio
La Ciudad

Este lunes cierran los negocios por el Día del Empleado de Comercio

Lo viejo funciona: cada vez más gente elige encuentros en lugar de apps de citas

Por Matías Petisce
La Ciudad

"Lo viejo funciona": cada vez más gente elige encuentros en lugar de apps de citas

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Nelson Castro debutó como director de orquesta en el Festival de Bandas 

Nelson Castro debutó como director de orquesta en el Festival de Bandas 

En qué calles ya no se podrá estacionar el auto en 45° desde esta semana

En qué calles ya no se podrá estacionar el auto en 45° desde esta semana

Atrapados en un búnker y acusados de intentar matar a la mujer que les prohibía vender

Atrapados en un búnker y acusados de intentar matar a la mujer que les prohibía vender

Calor en Santa Fe: qué dice el pronóstico del SMN para el último trimestre del año

Calor en Santa Fe: qué dice el pronóstico del SMN para el último trimestre del año

Central Córdoba se trajo un valioso triunfo en el inicio del Reducido

Central Córdoba se trajo un valioso triunfo en el inicio del Reducido

Ovación
En Newells vencen 14 contratos de futbolistas, una tarea urgente de la futura dirigencia

Por Rodolfo Parody
Ovación

En Newell's vencen 14 contratos de futbolistas, una tarea urgente de la futura dirigencia

En Newells vencen 14 contratos de futbolistas, una tarea urgente de la futura dirigencia

En Newell's vencen 14 contratos de futbolistas, una tarea urgente de la futura dirigencia

Pepe Grimolizzi: Central fue el único que aceptó jugar la Conmebol

Pepe Grimolizzi: "Central fue el único que aceptó jugar la Conmebol"

Con embajadores de Newells, Argentina venció a Cuba en su debut en el Mundial sub-20

Con embajadores de Newell's, Argentina venció a Cuba en su debut en el Mundial sub-20

Policiales
El primer uso de pistolas Taser en Rosario fue por la agresión a una suboficial de policía
Policiales

El primer uso de pistolas Taser en Rosario fue por la agresión a una suboficial de policía

Confirman perpetua a un narco venadense por instigar el crimen de una joven

Confirman perpetua a un narco venadense por instigar el crimen de una joven

Atrapados en un búnker y acusados de intentar matar a la mujer que les prohibía vender

Atrapados en un búnker y acusados de intentar matar a la mujer que les prohibía vender

Fantasma Paz: el homicidio que marcó en Rosario la violencia ligada los Cantero

Fantasma Paz: el homicidio que marcó en Rosario la violencia ligada los Cantero

La Ciudad
Un clásico bar del Paseo del Siglo cerró sus puertas sorpresivamente después de 27 años
La Ciudad

Un clásico bar del Paseo del Siglo cerró sus puertas sorpresivamente después de 27 años

Lo viejo funciona: cada vez más gente elige encuentros en lugar de apps de citas

"Lo viejo funciona": cada vez más gente elige encuentros en lugar de apps de citas

El Concejo quiere habilitar taxis con motores que consumen menos

El Concejo quiere habilitar taxis con motores que consumen menos

Congresos y diversas actividades organizados por la UNR impulsaron el turismo en Rosario

Congresos y diversas actividades organizados por la UNR impulsaron el turismo en Rosario

Todo vacante en el Quini 6, que acumula un pozo de $4.200.000.000
Información General

Todo vacante en el Quini 6, que acumula un pozo de $4.200.000.000

En modo campaña, Milei tiene previsto desembarcar esta semana en Rosario

Por Javier Felcaro
Política

En modo campaña, Milei tiene previsto desembarcar esta semana en Rosario

El objeto encontrado en un campo chaqueño sería parte de un cohete
Información General

El objeto encontrado en un campo chaqueño sería parte de un cohete

Podrían darle salidas transitorias al capellán de la dictadura Von Wernich
Información General

Podrían darle salidas transitorias al capellán de la dictadura Von Wernich

Toma forma el nuevo tablero político del Concejo Municipal de Rosario

Por Álvaro Maté
Política

Toma forma el nuevo tablero político del Concejo Municipal de Rosario

Las fuerzas federales en Rosario se quedaron sin cobertura médica

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Las fuerzas federales en Rosario se quedaron sin cobertura médica

Calor en Santa Fe: qué dice el pronóstico del SMN para el último trimestre del año
La Ciudad

Calor en Santa Fe: qué dice el pronóstico del SMN para el último trimestre del año

Los juegos de rol como forma de encuentro: Rosario vivió su fiesta rolera más grande
Novedades

Los juegos de rol como forma de encuentro: Rosario vivió su fiesta rolera más grande

Crimen en Capitán Bermúdez: una anciana maniatada y golpeada
Policiales

Crimen en Capitán Bermúdez: una anciana maniatada y golpeada

Más que borracho en Arroyito: un taxista, positivo de alcoholemia y marihuana
La Ciudad

Más que borracho en Arroyito: un taxista, positivo de alcoholemia y marihuana

El país estaba al borde de la hiperinflación: Milei atacó a la casta en La Rural
Política

"El país estaba al borde de la hiperinflación": Milei atacó a la "casta" en La Rural

Crimen filmado en Rosario: el asesinato que se asemeja al caso de Florencio Varela
Policiales

Crimen filmado en Rosario: el asesinato que se asemeja al caso de Florencio Varela

Robo en el centro de Rosario: difunden video de una banda que entraba a edificios
Policiales

Robo en el centro de Rosario: difunden video de una banda que entraba a edificios

Con tareas de noche, avanza la obra del tercer carril de la autopista Rosario-Santa Fe
La Región

Con tareas de noche, avanza la obra del tercer carril de la autopista Rosario-Santa Fe

Pullaro: Un país que busca desarrollarse no puede tener rutas en mal estado
Política

Pullaro: "Un país que busca desarrollarse no puede tener rutas en mal estado"

Apareció una pistola 9 milímetros en la butaca de un colectivo de la línea 131
Policiales

Apareció una pistola 9 milímetros en la butaca de un colectivo de la línea 131

Circunvalación: un peatón murió atropellado por una camioneta
La Ciudad

Circunvalación: un peatón murió atropellado por una camioneta

Empleo público: Santa Fe entre las provincias con menos trabajadores estatales
La Ciudad

Empleo público: Santa Fe entre las provincias con menos trabajadores estatales

Rosario será una vez más epicentro de un torneo nacional de pádel
La Ciudad

Rosario será una vez más epicentro de un torneo nacional de pádel

Vamos a defender a los que producen, no a quienes viven de los impuestos de la gente
Política

"Vamos a defender a los que producen, no a quienes viven de los impuestos de la gente"