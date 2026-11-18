Platos sencillos y caseros que llevan pocos ingredientes y se pueden preparar en poco tiempo. Tres opciones para desayunar rico y saludable

El desayuno es la comida más importante del día. Y es por esto que vale la pena conocer distintas recetas para ir variándolas . Cada uno tiene sus gustos y preferencias, hay quienes eligen desayunos salados y otros dulces, abundantes o más bien sencillos. Lo bueno es que existen cientos de opciones para conocer y variar en casa.

Existen desayunos clásicos que sobreviven al paso del tiempo y que se mantienen firmes entre las principales opciones. Pero también van apareciendo y circulando nuevas recetas de platos diferentes o reversiones de platos tradicionales que llaman la atención.

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Existen cientos de recetas de panqueques, entre ellas algunas muy saludables que vale la pena conocer ya que pueden resolver desayunos y meriendas en cuestión de segundos. Una de las variantes favoritas y más reconocidas son los panqueques de banana y avena . Además, una de las grandes ventajas es que los panqueques se pueden personalizar variando sus ingredientes, eligiendo la leche vegetal o animal y la harina preferida. Uno de los grandes consejos, para hacerlos bien livianos, es utilizar harina de avena.

Asimismo, otro punto fuerte de los panqueques es que una vez cocinados, se pueden freezar. Y se pueden variar los rellenos e ir probando distintos sabores. Para una versión saludable son ideales las frutas, frutos secos, miel, queso (untable o ricota), mermeladas, crema de maní, etc.

Ingredientes para los panqueques de banana y avena

2 bananas

100 ml. de leche (de vaca o vegetal)

10 cdas. de avena molida o harina de avena

2 huevos

1 cda. de miel

50 gr. de manteca

1cdita. de canela

Cómo hacer panqueques de avena y banana

Pelar y aplastar la banana. En un bol, mezclarla con el huevo hasta que se integren.

Agregar la avena molida, la leche, la canela y la miel. Mezclar hasta conseguir que la masa se vea homogénea.

Dejar en la heladera media hora para que la mezcla tome cuerpo y se hidrate bien la avena.

Cuando la masa esté lista, untar un poco de manteca sobre la base de una sartén que sea apta para panqueques y colocarla al fuego. Esparcir en pequeñas porciones la masa y cocinar a fuego medio-bajo de a uno.

Cuando el panqueque está listo se va a despegar solo, realizar unos pequeños movimientos hasta comprobar que se despegó y darlo vuelta. Cocinar por 1 minuto más y retirar del fuego.

Repetir el proceso hasta terminar con toda la masa.

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Chía pudding

El chía pudding es una preparación a base de semillas de chía y leche. Es tan sencillo de preparar como de adaptar a los gustos personales. La receta más difundida lleva esencia de vainilla y canela, pero son opcionales. Encima se le suelen agregar frutas, frutos secos, coco en escamas, miel, crema de maní y lo que se desee.

Normalmente se recomienda prepararlo la noche anterior y dejarlo en la heladera, para tenerlo listo y fresco al otro día. No lleva más de 10 minutos y es un desayuno saludable y sin azúcar que vale la pena tener en el recetario.

Ingredientes para el chía pudding

4 cdas de semillas de chía

500 ml de leche (puede ser de vaca o vegetal)

Muchas personas le suman stevia líquida o edulcorante, pero es opcional. También se le puede sumar esencia de vainilla y canela para darle más sabor.

Cómo preparar el chía pudding

Disponer la leche, las semillas de chía, la vainilla y la canela en un bowl o frasco con tapa.

Agregar endulzante si se desea y revolver durante un minuto.

Dejar reposar la preparación durante 10 minutos y volver a mezclar, para que las semillas no queden en el fondo.

Tapar el recipiente y llevarlo a la heladera al menos durante 4 horas. Para obtener una textura más firme, se recomienda dejarlo reposar toda la noche.

Antes de servir, mezclar nuevamente. Si quedó demasiado espeso, se puede agregar 1 o 2 cucharadas de leche.

Servir con frutas, frutos secos, coco rallado y lo que se elija.

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Pancakes

Los pancakes o tortitas americanas son parecidos a los panqueques pero se caracterizan por su grosor y esponjosidad. Son claves para desayunos y meriendas porque se cocinan con ingredientes que normalmente hay en casa y se pueden combinar con diferentes acompañamientos según los gustos personales. Además, estas tortitas se pueden freezar, por lo que un rato de cocina permite garantizar más de una merienda o desayuno.

Para un plato nutritivo se pueden sumar a los pancakes frutas como banana, frutillas, arándanos o la elegida por los comensales. También se le pueden partir frutos secos o granola por encima.

Ingredientes para hacer pancakes

Para hacer de 8 a 10 pancakes:

200g de harina de trigo común

2 cdas. de azúcar

2 cditas. de polvo de hornear

½ cdita. de sal

240 ml de leche

1 huevo grande

30g de mantequilla derretida

Cómo hacer pancakes caseros: paso a paso

Paulina Cocina detalla el paso a paso para lograr los mejores pancakes: