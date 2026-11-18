La medida fue tomada luego de que algunos hospitales advirtieran sobre posibles casos de contaminación. Además, se detectaron incumplimientos en el rotulado del producto.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió el uso, comercialización, publicidad y distribución de un producto médico en gel utilizado en ecografías, tras una sospecha de contaminación e incumplimientos en su rotulado. La medida alcanza todas sus presentaciones, lotes, vencimientos y contenidos netos.

La decisión quedó establecida en la Disposición 7368/2026, publicada en el Boletín Oficial. La alerta se originó a partir de una notificación del Hospital General de Agudos “Dr. José M. Penna” por la presunta contaminación de distintos lotes del producto con bacterias del complejo Burkholderia cepacia. Poco tiempo después, el Hospital F. J. Muñiz también advirtió acerca de la posible contaminación de otro lote con la bacteria Burkholderia contaminans, perteneciente al mismo complejo.

Por su parte, Anmat dispuso inmediatamente que se retire el producto de manera preventiva del mercado. Además de las sospechas por contaminación microbiológica, la administración detectó diferencias entre el rotulado del producto y las condiciones de su registro sanitario . El artículo se comercializaba presentado como “Gel apto para ultrasonido”, pero estaba registrado como cosmético, por lo que su uso autorizado se limitaba únicamente a la humectación y lubricación de pieles sanas.

La investigación a la firma responsable

En medio de la investigación, la firma titular del registro, ALCOFRAC SA, manifestó que la empresa no realizaba controles microbiológicos de los lotes de manera sistemática. Al realizarse los análisis correspondientes, se confirmó que cinco lotes superaban los límites permitidos de contaminación microbiana, presentando bacterias del complejo Burkholderia cepacia

Además, al inspeccionar el establecimiento elaborador, el organismo de salud descubrió incumplimientos en las Buenas Prácticas de Fabricación y Control, que incluían la falta de registros, controles de calidad y un circuito de agua desmineralizada.

Por todas estas irregularidades, Anmat inhibió preventivamente todas las actividades correspondientes al proceso de producción en el establecimiento, desde la elaboración y envasado hasta el acondicionamiento de los productos cosméticos. Además, se instruyó un sumario sanitario a ALCOFRAC SA.

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Los detalles del producto prohibido

El producto implicado se identifica como:

GEL NEUTRO, marca SANICOL, en todas sus presentaciones, lotes, vencimientos y contenidos netos.

La firma encargada es ALCOFRAC SA.