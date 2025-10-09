La Capital | Información General | Quini 6

Todo vacante en el Quini 6: de cuánto es el pozo acumulado tras el sorteo de este miércoles

Mientras que las principales modalidades quedaron vacantes, hubo 28 jugadores que ganaron más de 8 millones de pesos en el Siempre Sale

9 de octubre 2025 · 09:24hs
Los resultados del Quini 6 del miércoles 8 de octubre

Los resultados del Quini 6 del miércoles 8 de octubre

Este miércoles 8 de octubre se realizó el sorteo 3.311 del Quini 6, donde los pozos Tradicional, La Segunda y Revancha quedaron vacantes. Por otro lado, el Siempre Sale tuvo 28 ganadores con cinco aciertos que se llevarán más de 8 millones de pesos.

La próxima edición de la lotería se llevará a cabo el próximo domingo a las 21.15, en la que se pondrá en juego un pozo acumulado de $5.900.000.000.

Para participar del próximo sorteo, las apuestas deben ser realizadas en las agencias oficiales o en las plataformas digitales habilitadas.

Tradicional

Números sorteados: 34 - 12 - 13 - 14 - 40 - 23

El pozo quedó vacante con más de $ 1.412 millones.

La Segunda

Números sorteados: 15 - 37 - 21 - 42 - 27 - 45

El pozo quedó vacante con más de $ 691 millones.

Revancha

Números sorteados: 21 - 25 - 16 - 24 - 45 - 34

El pozo quedó vacante con más de $ 2.716 millones.

Siempre Sale

Números sorteados: 18 - 13 - 43 - 00 - 25 - 17

Hubo 28 ganadores, con 5 aciertos, que se llevarán más de $ 8 millones cada uno.

Pozo extra

Números sorteados: 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 21 - 23 - 24 - 25 - 27 - 34 - 37 - 40 - 42 - 45

244 ganadores obtuvieron $532.786 con 6 aciertos.

Cuánto le saca Arca al ganador del Quini 6

Para saber cuál es el monto que le quita el Arca en concepto de impuestos al ganador del Quini 6, hay que realizar un cálculo en dos pasos. Primero, hay que calcular cuál es el 90 % del total del premio, ya que la carga impositiva no se aplica sobre el 100 %, porque ese 10 % responde a costos operativos o márgenes internos que no se consideran parte de la ganancia efectiva.

Entonces, de ese 90 % de la totalidad del premio se calcula un 31 %. Esta será la carga impositiva que se aplica sobre los premios ganadores de juegos de azar como loterías, quinielas, rifas o sorteos.

>>Leer más: Guía para los ganadores del Quini 6: cómo se cobra el premio

El nacimiento del Quini 6

Si bien el fanatismo es nacional, el Quini 6 es un juego creado en Santa Fe.

La lotería de Santa Fe fue creada en 1938 en el marco de un plan general de creación de hospitales y organización de la asistencia social. El primer sorteo se realizó el 7 de octubre de 1938 a través de un extracto de la lotería nacional. El 31 de julio de 1988 se lanzó un “nuevo juego" denominado Quini 6. En este juego se proponía algo inédito: los sorteos serían televisados en directo.

>>Leer más: Quini 6: el ranking de las localidades más timberas de la provincia

El primer sorteo del Quini 6 se hizo el 7 de agosto de ese año. Los primeros números del Quini 6 fueron el 03, 04, 05, 13, 23 y 26. Nadie los eligió.

Hubo que esperar cuatro sorteos para conseguir a un apostador que lograra seis aciertos. El primer ganador se registró el 28 de agosto de 1988. Los números afortunados fueron 01, 05, 08, 18, 22 y 30.

En principio, se podía elegir entre apenas 30 números. Muchos optaban por las fechas de nacimiento de familiares o aniversarios. A medida que pasaron los años, se fueron sumando números y se estiraron hasta los actuales 46.

¿Cómo se juega al Quini 6?

Jugar al Quini 6 es muy fácil. Cada apostador elige seis números sobre un total de 46 que van del 0 al 45 inclusive. Debe, además, elegir una modalidad (hay varias). El agenciero carga los datos al sistema y le entrega un ticket al apostador, que debe esperar al día del sorteo para saber cuántos números acertó.

El premio dependerá del número de aciertos, la modalidad que haya elegido y cuántas otras personas hayan acertado.

Hay varias modalidades del Quini 6. Además, más allá del sorteo Tradicional (hay que acertar los seis números) se fueron incorporando diferentes modalidades, como La Segunda del Quini (otra tanda de seis números). En tanto que el sorteo Revancha solo ganan las personas que logran seis aciertos y si nadie gana el pozo se acumula. En contraste, en la modalidad Siempre Sale, como su nombre lo indica, siempre hay un ganador. Si nadie obtiene seis aciertos, entonces se entrega a quien haya tenido cinco.

Unos años después se incorporó un premio estímulo para el agenciero que vendiera el boleto ganador.

Más allá de las variantes, el corazón del juego no cambia: quien apuesta quiere volverse millonario.

Quini 6: cuánto cuesta la apuesta

La modalidad Quini 6 Tradicional (Primer Sorteo y La Segunda del Quini) cuesta $ 1000, la modalidad Revancha es de $500 más, mientras que la modalidad Siempre Sale el valor de la apuesta queda en $500. Sumando un total de $2.000 por cada ticket.

Los sorteos se realizan dos veces por semana, los miércoles y los domingos.

¿Cuántas chances hay de ganar el Quini 6?

La pregunta del millón (o más, de pesos) es: ¿cuántas probabilidades hay de ganar el Quini 6?

El economista Federico Alonso intentó ofrecer una respuesta en la red social X, antes Twitter. Contó que, en respuesta a la consulta de un amigo, hizo un análisis matemático de cuántas chances hay de volverse millonario. Según el experto, la probabilidad de ganar el Quini 6 es de 1 en 9.366.819.

Dolor en el mundo Central y de todo el fútbol: falleció Miguel Ángel Russo

Dolor en el mundo Central y de todo el fútbol: falleció Miguel Ángel Russo

Netflix: las tres series imperdibles para el fin de semana largo

Netflix: las tres series imperdibles para el fin de semana largo

Noche de los Museos: el Politécnico muestra por primera vez su colección de motores y vehículos

Noche de los Museos: el Politécnico muestra por primera vez su colección de motores y vehículos

El ex-Central que le dio la espalda a un club de San Nicolás y emigró a Europa

El ex-Central que le dio la espalda a un club de San Nicolás y emigró a Europa

Castellano recordó el apoyo de Russo durante su enfermedad y contó que lo visitó hace dos días

Castellano recordó el apoyo de Russo durante su enfermedad y contó que lo visitó hace dos días

Vecinos y socios de GER pusieron la lupa sobre las reformas en el parque Independencia

Vecinos y socios de GER pusieron la lupa sobre las reformas en el parque Independencia

La Voz Argentina 2025: quiénes son los finalistas y cuándo se definirá el ganador

"La Voz Argentina 2025": quiénes son los finalistas y cuándo se definirá el ganador

Santa Fe dará obra social a las fuerzas federales que se quedaron sin cobertura

Habrá un complemento para los efectivos en servicio del Plan Bandera que combaten la inseguridad y tienen problemas con Iosfa. Será a través de Iapos y el Tesoro

Santa Fe dará obra social a las fuerzas federales que se quedaron sin cobertura
Boca abre la Bombonera para despedir a Miguel Ángel Russo
Ovación

Boca abre la Bombonera para despedir a Miguel Ángel Russo

La historia detrás de la icónica frase de Russo: Todo se cura con amor
Ovación

La historia detrás de la icónica frase de Russo: "Todo se cura con amor"

Vecinos y socios de GER pusieron la lupa sobre las reformas en el parque Independencia
La Ciudad

Vecinos y socios de GER pusieron la lupa sobre las reformas en el parque Independencia

Balearon a un hombre en el lugar donde ocurrió el doble crimen de Virginia Ferreyra y su madre
Policiales

Balearon a un hombre en el lugar donde ocurrió el doble crimen de Virginia Ferreyra y su madre

Reabre la Isla de los Inventos, con entrada gratis hasta el domingo
La Ciudad

Reabre la Isla de los Inventos, con entrada gratis hasta el domingo

Dolor en el mundo Central y de todo el fútbol: falleció Miguel Ángel Russo

Dolor en el mundo Central y de todo el fútbol: falleció Miguel Ángel Russo

Netflix: las tres series imperdibles para el fin de semana largo

Netflix: las tres series imperdibles para el fin de semana largo

Noche de los Museos: el Politécnico muestra por primera vez su colección de motores y vehículos

Noche de los Museos: el Politécnico muestra por primera vez su colección de motores y vehículos

El ex-Central que le dio la espalda a un club de San Nicolás y emigró a Europa

El ex-Central que le dio la espalda a un club de San Nicolás y emigró a Europa

Ogro Fabbiani despidió a Miguel Ángel Russo: el conmovedor posteo del DT leproso

Ogro Fabbiani despidió a Miguel Ángel Russo: el conmovedor posteo del DT leproso

