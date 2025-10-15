Siguen los rastrillajes para encontrar el resto del cuerpo del remisero asesinado por Pablo Laurta

POLICIALES
Hallan cadáver en avanzado estado de descomposición cerca del canal Ibarlucea
La Ciudad
Día de la Madre en calle San Luis: los rosarinos buscan ofertas y promos
Ovacion
Argentina se mide con Colombia para tratar de sacar un pasaje a la final
La Ciudad
Creció la solicitud de asistencia social durante el invierno en Rosario
Policiales
Dos mujeres condenadas por robar un auto usado en dos asesinatos
La Ciudad
Mitad de semana con temperatura en ascenso y vientos en el horizonte
Policiales
Crimen de Ivana Garcilazo: todas las pruebas de un caso que va juicio con pedido de altas penas
Salud
De Ozempic a Wegovy: la nueva la inyección para bajar de peso ya se consigue en Argentina
Economía
Trump desinfló al mercado argentino: rebotó el riesgo país
Política
Donald Trump condicionó la ayuda a Milei al resultado electoral: "Si pierde, no seremos generosos"
Economía
Morgan Stanley trazó tres precios posibles para el dólar según el resultado electoral de Milei
Ovación
Así suena la canción que le compusieron a Russo, el DT que dejó una huella imborrable en Central
Ovación
El padre dejó el fútbol para trabajar y apoyó a su hijo en su idea de triunfar en Newell's
La Ciudad
Llamativa intervención artística en el playón del parque España
Política
Tras los dichos de Trump, en la Casa Rosada activaron un operativo de control de daños
Información General
Doble femicidio y asesinato: confirman que el cuerpo hallado es del remisero desaparecido
POLICIALES
Femicidio en Rosario: quedó en prisión preventiva imputado de haber asesinado a su pareja
Zoom
Feria del Libro en Rosario: quiénes son los escritores destacados que se presentan este año
Economía
Caen todos los bonos y las acciones argentinas hasta 11% tras la reunión de Milei con Trump
La Ciudad
Esa maldita pelusa: ¿por qué los plátanos empezaron a generar más quejas en Rosario?