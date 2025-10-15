La Capital | Información General | rastrillaje

Siguen los rastrillajes para encontrar el resto del cuerpo del remisero asesinado por Pablo Laurta

Efectivos de la policía de Entre Ríos buscan las partes faltantes de Martín Sebastián Palacios con caballos y drones en el monte

15 de octubre 2025 · 13:42hs
La zona donde se realizan rastrillajes para dar con las partes faltantes del cuerpo de Martín Palacios.

Luego de que se confirmara que el torso encontrado en cercanías a la localidad de Concordia era del remisero Martín Sebastián Palacios, quien fue el primero en tomar contacto con el doble femicida Pablo Laurta, efectivos de la policía de Entre Ríos continúan realizando rastrillajes en la zona para dar con el resto del cuerpo del hombre asesinado.

Los rastrillajes en Entre Ríos continúan este miércoles luego de que se encontrara el torso del cuerpo en la tarde del lunes. La búsqueda, en esta ocasión, se centra en la zona de Puerto Yeruá (ubicado a 35 kilómetros al sur de Concordia), donde fue encontrada la mitad del cadáver de Palacios, según indica Noticias Argentinas.

Estos operativos se realizan debido a que el cuerpo encontrado estaba desmembrado y descuartizado y sólo se encontró en el lugar el torso. Ahora, ante la falta de las otras partes, desde este martes se siguieron llevando a cabo rastrillajes, los últimos en la localidad de General Campos, unos 45 kilómetros al oeste de Puerto Yeruá.

Indagatoria a Pablo Laurta

Los operativos se efectúan mientras Laurta, el principal sindicado por perpetrar el aberrante doble femicidio de su expareja (y madre de su hijo) y de se exsuegra, además del crimen de Palacios, está siendo indagado por la fiscal Daniela Montangie.

image - 2025-10-15T132454.724
La Policía de Entre Ríos realiza rastrillajes en la zona donde encontraron parte del cuerpo del remisero asesinado.

Se espera que luego de su testimonial quede alojado en dicha fiscalía hasta que, en las próximas horas, sea trasladado a la provincia de Córdoba donde la fiscal a cargo de la causa por los dos femicidios le tome una nueva declaración indagatoria.

"Todo fue por justicia"

Este miércoles, el femicida fue trasladado desde la Comisaría Segunda de Gualeguaychú a Concordia, donde presta declaración indagatoria para ser imputado por el homicidio de Martín Palacios, el chofer que se presupone había contratado para viajar desde la ciudad entrerriana hacia Santa Fe.

Antes de subir a la camioneta que lo trasladaría, el uruguayo fue abordado por periodistas locales. “Todo fue por justicia”, declaró Laurta ante las cámaras de Canal 9 Litoral.

El uruguayo está acusado de haber asesinado a su expareja, Luna Giardina, y a la madre de ella, Mariel Zamudio, en Córdoba. Además, es el principal sospechoso por la muerte del remisero Martín Sebastián Palacios.

