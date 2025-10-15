Otra vez el experimento escolar del "volcán" dejó heridos: esta vez fue en un colegio de Palermo

Luego del incidente en Pergamino que dejó a una nena internada, nuevamente el experimento del “volcán” se cobró heridos. Hay tres hospitalizados por quemaduras

Una vez más, un experimento escolar terminó de la peor manera. El sábado pasado, alumnos de una escuela de la localidad de Pergamino intentaron simular el funcionamiento de un volcán en una feria de ciencias , pero se registró una explosión, que dejó a varios heridos y una nena internada en grave estado . Ahora, el mismo tipo de incidente tomó lugar en un colegio del barrio porteño de Palermo.

Al igual que como sucedió en Pergamino, fue el experimento de química de recrear el funcionamiento de un volcán dejó heridos, tras una explosión por la mala instrumentación de los elementos. El accidente tuvo lugar este martes por la mañana en el colegio Guadalupe de Palermo y dejó a cinco personas heridas , de las cuales cuatro son menores de edad, según trascendió en medios nacionales.

De los cinco heridos , tres chicos de 16, 14 y 13 años requirieron ser trasladados a distintos hospitales, ya que presentaban quemaduras en la cara y en el pecho.

Nuevamente heridos por el experimento escolar del volcán

El incidente tuvo lugar en una feria de ciencias del colegio porteño. Al ser una exposición, había familias presentes. En este marco, al explotar el volcán, una madre también resultó herida, además de cuatro alumnos. Tres de los heridos tuvieron que ser trasladados a hospitales de la zona.

El que resultó más afectado fue un alumno de 16 años, que terminó con quemaduras del 30% de su cuerpo, sobre todo en las zonas del abdomen, tronco, cuello y rostro. Terminó internado en terapia intensiva.

Por otro lado, el chico de 13 años fue derivado al Hospital de Quemados a terapia intermedia, donde está en tratamiento por tener entre el 15% y el 20% del cuerpo afectado (tronco, rostro y espalda). Los otros dos alumnos, de 13 y 18 años, quedaron con quemaduras leves. La madre herida, de 38 años, tampoco tuvo que ser trasladada a un centro de salud.

Un experimento con alcohol

Tras la explosión del experimento por una mala instrumentación, el SAME, fuerzas policiales y medios de comunicación dieron el presente en el lugar. “Fue durante una Feria de Ciencias donde se hizo el experimento del volcán que terminó explotando”, explicó María Cornejo, mamá de una alumna, en diálogo con TN.

“Es la misma historia del volcán con mala instrumentación, habiendo pasado esto hace re poco (la explosión en una escuela de Pergamino). Nosotros no sabíamos de qué era el experimento sino hubiéramos sugerido que lo cancelaran”, agregó la madre.

“Estaban haciendo un experimento con alcohol, explotó y se le prendió fuego la remera al chico. Mi hijo me dijo: ‘hubo una explosión, fue terrible’“, detalló el padre de otro alumno. “Vieron a un par de nenes con la ropa incendiada, corriendo en el patio”, amplió otra mamá presente.

El antecedente en Pergamino

Días atrás, en una feria de ciencias escolar, un grupo de alumnos realizó un experimento que terminó de la peor manera. Los estudiantes intentaron simular el funcionamiento de un volcán para una feria de ciencias pero se registró una explosión, que dejó a varios heridos y una nena internada en grave estado.

El episodio ocurrió en la Escuela de Rancagua, ubicada en Pergamino, norte de la provincia de Buenos Aires, localidad ubicada a unos 100 kilómetros de Rosario. Si bien el hecho se registró el miércoles, recién trascendió en las últimas horas.

Tras el estallido del experimento, fragmentos de diferentes materiales utilizados en el "falso volcán" volaron por los aires y provocaron cortes, quemaduras y contusiones a al menos diez personas, precisó el diario La Opinión.

Entre los heridos, se encuentra una alumna del establecimiento que por la gravedad de su estado debió ser trasladada al Hospital Garrahan, en la ciudad de Buenos Aires. Trascendió que la nena se encontraba muy cerca del experimento y al estallar recibió una herida en su rostro, por lo que corre riesgo uno de sus ojos.