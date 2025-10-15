La Capital | Información General | volcán

Otra vez el experimento escolar del "volcán" dejó heridos: esta vez fue en un colegio de Palermo

Luego del incidente en Pergamino que dejó a una nena internada, nuevamente el experimento del “volcán” se cobró heridos. Hay tres hospitalizados por quemaduras

15 de octubre 2025 · 14:24hs
Otra vez el experimento del volcán dejó heridos

Otra vez el experimento del volcán dejó heridos

Una vez más, un experimento escolar terminó de la peor manera. El sábado pasado, alumnos de una escuela de la localidad de Pergamino intentaron simular el funcionamiento de un volcán en una feria de ciencias, pero se registró una explosión, que dejó a varios heridos y una nena internada en grave estado. Ahora, el mismo tipo de incidente tomó lugar en un colegio del barrio porteño de Palermo.

Al igual que como sucedió en Pergamino, fue el experimento de química de recrear el funcionamiento de un volcán dejó heridos, tras una explosión por la mala instrumentación de los elementos. El accidente tuvo lugar este martes por la mañana en el colegio Guadalupe de Palermo y dejó a cinco personas heridas, de las cuales cuatro son menores de edad, según trascendió en medios nacionales.

De los cinco heridos, tres chicos de 16, 14 y 13 años requirieron ser trasladados a distintos hospitales, ya que presentaban quemaduras en la cara y en el pecho.

>> Leer más: Simularon un volcán para una feria de ciencias y explotó: una nena está internada

Nuevamente heridos por el experimento escolar del volcán

El incidente tuvo lugar en una feria de ciencias del colegio porteño. Al ser una exposición, había familias presentes. En este marco, al explotar el volcán, una madre también resultó herida, además de cuatro alumnos. Tres de los heridos tuvieron que ser trasladados a hospitales de la zona.

El que resultó más afectado fue un alumno de 16 años, que terminó con quemaduras del 30% de su cuerpo, sobre todo en las zonas del abdomen, tronco, cuello y rostro. Terminó internado en terapia intensiva.

Por otro lado, el chico de 13 años fue derivado al Hospital de Quemados a terapia intermedia, donde está en tratamiento por tener entre el 15% y el 20% del cuerpo afectado (tronco, rostro y espalda). Los otros dos alumnos, de 13 y 18 años, quedaron con quemaduras leves. La madre herida, de 38 años, tampoco tuvo que ser trasladada a un centro de salud.

Un experimento con alcohol

Tras la explosión del experimento por una mala instrumentación, el SAME, fuerzas policiales y medios de comunicación dieron el presente en el lugar. “Fue durante una Feria de Ciencias donde se hizo el experimento del volcán que terminó explotando”, explicó María Cornejo, mamá de una alumna, en diálogo con TN.

“Es la misma historia del volcán con mala instrumentación, habiendo pasado esto hace re poco (la explosión en una escuela de Pergamino). Nosotros no sabíamos de qué era el experimento sino hubiéramos sugerido que lo cancelaran”, agregó la madre.

“Estaban haciendo un experimento con alcohol, explotó y se le prendió fuego la remera al chico. Mi hijo me dijo: ‘hubo una explosión, fue terrible’“, detalló el padre de otro alumno. “Vieron a un par de nenes con la ropa incendiada, corriendo en el patio”, amplió otra mamá presente.

El antecedente en Pergamino

Días atrás, en una feria de ciencias escolar, un grupo de alumnos realizó un experimento que terminó de la peor manera. Los estudiantes intentaron simular el funcionamiento de un volcán para una feria de ciencias pero se registró una explosión, que dejó a varios heridos y una nena internada en grave estado.

El episodio ocurrió en la Escuela de Rancagua, ubicada en Pergamino, norte de la provincia de Buenos Aires, localidad ubicada a unos 100 kilómetros de Rosario. Si bien el hecho se registró el miércoles, recién trascendió en las últimas horas.

Tras el estallido del experimento, fragmentos de diferentes materiales utilizados en el "falso volcán" volaron por los aires y provocaron cortes, quemaduras y contusiones a al menos diez personas, precisó el diario La Opinión.

Entre los heridos, se encuentra una alumna del establecimiento que por la gravedad de su estado debió ser trasladada al Hospital Garrahan, en la ciudad de Buenos Aires. Trascendió que la nena se encontraba muy cerca del experimento y al estallar recibió una herida en su rostro, por lo que corre riesgo uno de sus ojos.

Noticias relacionadas
La zona donde se realizan rastrillajes para dar con las partes faltantes del cuerpo de Martín Palacios.

Siguen los rastrillajes para encontrar el resto del cuerpo del remisero asesinado por Pablo Laurta

Hells Angels. Su arribo estaría vinculado a un encuentro entre motociclistas de distintas sedes a lo largo del mundo

Quiénes son los Hells Angels, los temidos motoqueros que llegaron a la Argentina

Pablo Laurta, principal acusado del doble femicidio en Córdoba y de la sustracción de su hijo, fue detenido en Entre Ríos.

Habló Pablo Laurta, acusado por doble femicidio y homicidio: "Todo fue por justicia"

La Anmat prohibió una reconocida golosina tras considerase ilegal

Anmat prohibió la venta de una reconocida golosina y una serie de productos keto

Ver comentarios

Las más leídas

De Ozempic a Wegovy: la nueva la inyección para bajar de peso ya se consigue en Argentina

De Ozempic a Wegovy: la nueva la inyección para bajar de peso ya se consigue en Argentina

Central le saca una diferencia abismal a Newells en el ranking de los planteles más caros de Argentina

Central le saca una diferencia abismal a Newell's en el ranking de los planteles más caros de Argentina

Morgan Stanley trazó tres precios posibles para el dólar según el resultado electoral de Milei

Morgan Stanley trazó tres precios posibles para el dólar según el resultado electoral de Milei

EPE: polémica por la cantidad de inspectores para controlar medidores

EPE: polémica por la cantidad de inspectores para controlar medidores

Lo último

Mundial sub-20: con un jugador de Newells entre los titulares, Argentina tiene el once para buscar la final

Mundial sub-20: con un jugador de Newell's entre los titulares, Argentina tiene el once para buscar la final

Trump amenazó con cambiar las sedes del Mundial si no cesan las protestas contra su gobierno

Trump amenazó con "cambiar las sedes" del Mundial si no cesan las protestas contra su gobierno

Netflix: Reclutas, la serie furor basada en una historia real del ejército estadounidense

Netflix: "Reclutas", la serie furor basada en una historia real del ejército estadounidense

El Festival de Cosquín 2026 se presentó en Rosario con Soledad Pastorutti como invitada

La cantante participó en el anuncio oficial desde el Monumento a la Bandera y celebrará treinta años desde su debut en la plaza Próspero Molina

El Festival de Cosquín 2026 se presentó en Rosario con Soledad Pastorutti como invitada
EEUU anunció que el salvataje a Argentina podría alcanzar a u$s40.000 millones y volvió a comprar pesos
Política

EEUU anunció que el salvataje a Argentina podría alcanzar a u$s40.000 millones y volvió a comprar pesos

La Renga anunció un show en Rosario: cuándo salen a la venta las entradas
Zoom

La Renga anunció un show en Rosario: cuándo salen a la venta las entradas

Pullaro: Me preocupó que Trump condicionara la ayuda al resultado electoral
Política

Pullaro: "Me preocupó que Trump condicionara la ayuda al resultado electoral"

Un joven fue asesinado en San Lorenzo por el supuesto robo de un celular
Policiales

Un joven fue asesinado en San Lorenzo por el supuesto robo de un celular

Hoteles: los eventos deportivos y culturales impulsan el negocio 2025/26
Negocios

Hoteles: los eventos deportivos y culturales impulsan el negocio 2025/26

Dejanos tu comentario
Las más leídas
De Ozempic a Wegovy: la nueva la inyección para bajar de peso ya se consigue en Argentina

De Ozempic a Wegovy: la nueva la inyección para bajar de peso ya se consigue en Argentina

Central le saca una diferencia abismal a Newells en el ranking de los planteles más caros de Argentina

Central le saca una diferencia abismal a Newell's en el ranking de los planteles más caros de Argentina

Morgan Stanley trazó tres precios posibles para el dólar según el resultado electoral de Milei

Morgan Stanley trazó tres precios posibles para el dólar según el resultado electoral de Milei

EPE: polémica por la cantidad de inspectores para controlar medidores

EPE: polémica por la cantidad de inspectores para controlar medidores

Donald Trump condicionó la ayuda a Milei al resultado electoral: Si pierde, no seremos generosos

Donald Trump condicionó la ayuda a Milei al resultado electoral: "Si pierde, no seremos generosos"

Ovación
Trump amenazó con cambiar las sedes del Mundial si no cesan las protestas contra su gobierno
Ovación

Trump amenazó con "cambiar las sedes" del Mundial si no cesan las protestas contra su gobierno

Trump amenazó con cambiar las sedes del Mundial si no cesan las protestas contra su gobierno

Trump amenazó con "cambiar las sedes" del Mundial si no cesan las protestas contra su gobierno

Se acerca el Mundial 2026: quiénes clasificaron y qué cupos quedan disponibles

Se acerca el Mundial 2026: quiénes clasificaron y qué cupos quedan disponibles

Cómo le fue a Campaz con la selección de Colombia, cuándo llega y sus chances para el domingo

Cómo le fue a Campaz con la selección de Colombia, cuándo llega y sus chances para el domingo

Policiales
Un joven fue asesinado en San Lorenzo por el supuesto robo de un celular
Policiales

Un joven fue asesinado en San Lorenzo por el supuesto robo de un celular

Media sanción al proyecto para que en las escuelas se dicte educación financiera 

Media sanción al proyecto para que en las escuelas se dicte educación financiera 

Detuvieron a tres personas por el robo millonario a un anciano golpeado en Funes

Detuvieron a tres personas por el robo millonario a un anciano golpeado en Funes

Balacera en Tablada: un hombre fue internado con múltiples heridas

Balacera en Tablada: un hombre fue internado con múltiples heridas

La Ciudad
El Festival de Cosquín 2026 se presentó en Rosario con Soledad Pastorutti como invitada
La Ciudad

El Festival de Cosquín 2026 se presentó en Rosario con Soledad Pastorutti como invitada

Día de la Madre en calle San Luis: los rosarinos buscan ofertas y promos

Día de la Madre en calle San Luis: los rosarinos buscan ofertas y promos

EPE: polémica por la cantidad de inspectores para controlar medidores

EPE: polémica por la cantidad de inspectores para controlar medidores

Rosario tendrá 6 mil cámaras de seguridad inteligentes para febrero

Rosario tendrá 6 mil cámaras de seguridad inteligentes para febrero

Día de la Madre en calle San Luis: los rosarinos buscan ofertas y promos
La Ciudad

Día de la Madre en calle San Luis: los rosarinos buscan ofertas y promos

Argentina se mide con Colombia para tratar de sacar un pasaje a la final
Ovacion

Argentina se mide con Colombia para tratar de sacar un pasaje a la final

Creció la solicitud de asistencia social durante el invierno en Rosario
La Ciudad

Creció la solicitud de asistencia social durante el invierno en Rosario

Dos mujeres condenadas por robar un auto usado en dos asesinatos
Policiales

Dos mujeres condenadas por robar un auto usado en dos asesinatos

Mitad de semana con temperatura en ascenso y vientos en el horizonte
La Ciudad

Mitad de semana con temperatura en ascenso y vientos en el horizonte

Crimen de Ivana Garcilazo: todas las pruebas de un caso que va juicio con pedido de altas penas

Por María Laura Cicerchia

Policiales

Crimen de Ivana Garcilazo: todas las pruebas de un caso que va juicio con pedido de altas penas

De Ozempic a Wegovy: la nueva la inyección para bajar de peso ya se consigue en Argentina

Por Nachi Saieg

Salud

De Ozempic a Wegovy: la nueva la inyección para bajar de peso ya se consigue en Argentina

Trump desinfló al mercado argentino: rebotó el riesgo país
Economía

Trump desinfló al mercado argentino: rebotó el riesgo país

Donald Trump condicionó la ayuda a Milei al resultado electoral: Si pierde, no seremos generosos
Política

Donald Trump condicionó la ayuda a Milei al resultado electoral: "Si pierde, no seremos generosos"

Morgan Stanley trazó tres precios posibles para el dólar según el resultado electoral de Milei
Economía

Morgan Stanley trazó tres precios posibles para el dólar según el resultado electoral de Milei

Así suena la canción que le compusieron a Russo, el DT que dejó una huella imborrable en Central
Ovación

Así suena la canción que le compusieron a Russo, el DT que dejó una huella imborrable en Central

El padre dejó el fútbol para trabajar y apoyó a su hijo en su idea de triunfar en Newells

Por Luis Castro
Ovación

El padre dejó el fútbol para trabajar y apoyó a su hijo en su idea de triunfar en Newell's

Llamativa intervención artística en el playón del parque España
La Ciudad

Llamativa intervención artística en el playón del parque España

Tras los dichos de Trump, en la Casa Rosada activaron un operativo de control de daños
Política

Tras los dichos de Trump, en la Casa Rosada activaron un operativo de control de daños

Doble femicidio y asesinato: confirman que el cuerpo hallado es del remisero desaparecido
Información General

Doble femicidio y asesinato: confirman que el cuerpo hallado es del remisero desaparecido

Femicidio en Rosario: quedó en prisión preventiva imputado de haber asesinado a su pareja
POLICIALES

Femicidio en Rosario: quedó en prisión preventiva imputado de haber asesinado a su pareja

Feria del Libro en Rosario: quiénes son los escritores destacados que se presentan este año
Zoom

Feria del Libro en Rosario: quiénes son los escritores destacados que se presentan este año

Caen todos los bonos y las acciones argentinas hasta 11% tras la reunión de Milei con Trump
Economía

Caen todos los bonos y las acciones argentinas hasta 11% tras la reunión de Milei con Trump

Esa maldita pelusa: ¿por qué los plátanos empezaron a generar más quejas en Rosario?
La Ciudad

Esa maldita pelusa: ¿por qué los plátanos empezaron a generar más quejas en Rosario?

Crimen de Nora Dalmasso: absolvieron al único sospechoso del caso porque prescribió la causa
Información General

Crimen de Nora Dalmasso: absolvieron al único sospechoso del caso porque prescribió la causa