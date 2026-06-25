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Qué se sabe sobre los terremotos en Venezuela, que registran 164 muertos y más de 900 heridos

Los sismos se sintieron en gran parte del país y llevaron al gobierno venezolano a declarar el estado de emergencia tras los severos daños humanos y materiales

25 de junio 2026 · 09:24hs
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Los rescatistas trabajando entre los escombros en búsqueda de los miles de desaparecidos

Los rescatistas trabajando entre los escombros en búsqueda de los miles de desaparecidos

Venezuela atraviesa una de las mayores tragedias naturales de su historia reciente después de que dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 sacudieran el país este miércoles. Los movimientos telúricos ocurrieron con apenas 39 segundos de diferencia y dejaron, hasta el momento, al menos 164 muertos y más de 900 heridos.

Según informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), ambos sismos tuvieron su epicentro en el estado de Yaracuy, a unos 280 kilómetros al oeste de Caracas. El primero se registró a una profundidad de 13 kilómetros y el segundo a 10 kilómetros.

Los temblores se sintieron en gran parte del territorio venezolano y también en Colombia, Curazao, Aruba y otras zonas del Caribe neerlandés.

La capital venezolana sufrió algunos de los daños más severos. Se difundieron videos en redes sociales donde mostraron edificios colapsados, viviendas destruidas y personas heridas en distintas zonas de Caracas y La Guaira.

También se observaron en las áreas afectadas a rescatistas trabajando entre los escombros para evacuar sobrevivientes, mientras familiares buscaban noticias de sus seres queridos.

Además de los derrumbes, medios locales reportaron interrupciones en los servicios de electricidad, agua y gas en varios sectores de Caracas y del estado de La Guaira.

Durante la noche, las tareas de búsqueda y rescate enfrentaron dificultades por la falta de luz y por lluvias intermitentes que complicaron el acceso a las zonas más afectadas.

El comunicado del gobierno de Venezuela

Tras los terremotos, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, declaró el estado de emergencia nacional para coordinar la asistencia a las víctimas.

En un mensaje difundido pasada la medianoche, calificó la situación como "una verdadera tragedia" y expresó sus condolencias a las familias afectadas.

Rodríguez también confirmó que los movimientos sísmicos impactaron prácticamente a todo el país y anunció la creación de un fondo inicial de 200 millones de dólares destinado a la reconstrucción de hospitales, viviendas e infraestructura dañada.

>> Leer más: Un doble terremoto de magnitud 7,5 provocó graves daños en Venezuela

Luego de los sismos, el Sistema de Alerta de Tsunamis de Estados Unidos emitió una advertencia preventiva para Puerto Rico y las Islas Vírgenes. Sin embargo, el organismo canceló la alerta poco después al descartar riesgos significativos.

Mientras tanto, las autoridades venezolanas mantuvieron la vigilancia ante posibles réplicas, situación que llevó a miles de personas a permanecer en calles y espacios abiertos durante varias horas.

Periodistas de la agencia AFP constataron escenas de pánico en Caracas, donde numerosos habitantes evacuaron edificios residenciales y oficinas por temor a nuevos movimientos sísmicos.

Líderes internacionales se solidarizaron con Venezuela

Las muestras de solidaridad internacional comenzaron a llegar pocas horas después de la tragedia.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, anunció el envío inmediato de equipos de búsqueda y rescate, recursos médicos y asistencia humanitaria: "Estados Unidos está del lado del pueblo venezolano en estos momentos difíciles", escribió Rubio en la red social X.

Por su parte, el presidente Javier Milei expresó su apoyo al pueblo venezolano a través de un comunicado oficial difundido por la Oficina del Presidente.

El mandamás argentino manifestó sus condolencias a las familias afectadas y aseguró que seguirá de cerca la evolución de la emergencia para evaluar posibles acciones de asistencia humanitaria en coordinación con organismos internacionales.

Ante las dificultades en las comunicaciones, el gobierno venezolano habilitó una plataforma digital para reportar personas desaparecidas y facilitar el contacto entre familiares.

El sitio permite registrar datos de personas incomunicadas y actualizar información sobre quienes ya fueron localizados. Hasta el momento, se denunciaron más de 4.400 casos de personas sin contacto con sus allegados.

La iniciativa busca acelerar la reunificación de familias afectadas por los terremotos, que provocaron daños en Caracas, La Guaira, Aragua, Falcón y otras regiones del país.

Un país con alto riesgo sísmico

Venezuela registra actividad sísmica frecuente debido a su ubicación entre las placas tectónicas del Caribe y Sudamérica. Cerca del 80% de la población vive en zonas consideradas de alta amenaza sísmica.

Entre los terremotos más devastadores de las últimas décadas figuran el de Cariaco, ocurrido en 1997, que dejó 73 muertos, y el de Caracas de 1967, que causó 236 fallecidos.

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