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Taxistas y choferes de Uber se agarraron a trompadas en el Concejo de Mar del Plata

Concejales debatían reglas para apps de transporte en una sesión interrumpida por empujones y discusiones entre representantes de ambos sectores

8 de junio 2026 · 19:45hs
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Taxistas y choferes de Uber se agarraron a trompadas en el Concejo de Mar del Plata

Una sesión del Concejo Deliberante de Mar del Plata para debatir la regulación de aplicaciones de viajes terminó en un escándalo de violencia. Taxistas y conductores de Uber se trenzaron a golpes de puño en pleno recinto. Todo quedó registrado por las cámaras que transmitían en vivo por YouTube.

El incidente ocurrió este lunes en la Comisión de Movilidad Urbana del partido de General Pueyrredón. La violencia estalló apenas media hora después de iniciada la sesión, cuando un referente de los conductores de apps comenzó a exponer su proyecto regulatorio y mencionó fallos judiciales que avalan la legalidad de su actividad.

Ese comentario encendió la mecha. Los taxistas reaccionaron con silbidos y gritos. En cuestión de segundos, la discusión escaló a golpes de puño entre ambos sectores.

uber

El concejal Guido García, de la Coalición Cívica y presidente de la comisión, intentó frenar el caos. "Muchachos, por favor", se lo escucha implorar en el video mientras la pelea se descontrolaba a metros de su lugar.

Quién fue el protagonista de la agresión más grave

El principal responsable de la violencia fue Facundo Setzes, referente de los choferes de aplicaciones. Según relató García después del incidente, Setzes había comenzado a exponer cuando la situación se le fue de las manos.

Las imágenes muestran a Setzes golpeando a varios taxistas presentes en la sala. Pero la escena más grave quedó registrada con claridad: le propinó golpes de puño en el rostro a una mujer que participaba de la sesión.

La grabación de la transmisión en vivo no deja lugar a dudas sobre la violencia del episodio. Los golpes, los gritos y el caos reinaron durante varios minutos en un espacio que debía servir para el debate democrático.

Qué proyectos se estaban tratando cuando estalló todo

El temario de la sesión incluía tres propuestas distintas para abordar el conflicto entre taxis y aplicaciones. Según informaron medios locales, el primer punto era un proyecto de la Coalición Cívica para regular las apps en General Pueyrredón.

El segundo tema buscaba modificar la normativa vigente para taxistas. Era una propuesta de la Unión Cívica Radical que esperaba respuestas concretas del gobierno municipal.

La tensión estalló cuando llegó el turno del tercer punto: un proyecto presentado por la Asociación Civil Conductores Unidos, que nuclea a trabajadores de aplicaciones y propone su propia forma de regular la actividad. Ese fue el momento en que Setzes tomó la palabra y todo derivó en violencia.

El conflicto entre taxistas y conductores de apps no es nuevo en Mar del Plata. Ambos sectores vienen protagonizando enfrentamientos verbales desde hace años por la falta de una regulación clara que ordene el mercado.

Los taxistas reclaman que las aplicaciones operan sin pagar las mismas cargas impositivas ni cumplir con las exigencias que ellos deben afrontar. Los conductores de apps, por su parte, argumentan que ofrecen un servicio legal amparado por fallos judiciales y que el mercado debe abrirse a nuevas formas de movilidad.

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