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Pami: cómo acceder a la cobertura de suplementos nutricionales

La obra social de los afiliados cubre el 100% de suplementos nutricionales. Cómo realizar el trámite para solicitarlos

27 de julio 2026 · 11:23hs
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Pami cubre el 100% de los suplementos nutricionales para jubilados

Pami cubre el 100% de los suplementos nutricionales para jubilados

Entre los distintos subsidios ofrecidos por el Programa de Atención Médica Integral (Pami), se encuentra la cobertura total de suplementos nutricionales. A partir de un trámite simple, cualquier afiliado que cuente con la receta médica podrá solicitar este subsidio desde la comodidad de su hogar.

Esta posibilidad está pensada para aquellos jubilados que necesitan suplementos en sus dietas diarias. Para acceder a ellos, es necesario contar con la receta de un médico, nutricionista o diabetólogo que indique el tipo de suplemento requerido.

El trámite puede ser realizado tanto por la persona afiliada como por su apoderado o familiar.

>>Leer más: Pami: cómo es el trámite para que los nietos también tengan cobertura médica

Qué documentación se necesita para solicitar suplementos nutricionales

El afiliado que solicite estos suplementos debe contar con:

  • Documento Nacional de Identidad.
  • Receta de Pami del médico/a especialista (nutrición, diabetología).
  • Formulario Dietoterápicos suscripto por médica/o tratante.
  • Si el cuadro clínico de la persona lo amerita, el laboratorio con proteinograma debería ser adjuntado al Formulario.

>>Leer más: Pami ofrece talleres gratuitos para jubilados: cómo anotarse

Cómo realizar el trámite para recibir suplementos nutricionales

El trámite para solicitar la cobertura de suplementos nutricionales es digital y se realiza directamente desde la web de Pami. Se puede realizar desde cualquier celular, tablet o computadora con internet. Para realizar los trámites web sin complicaciones, Pami comparte una guía disponible en su página oficial.

Quienes lo prefieran, pueden atenderse en las agencias de Pami para llevar adelante esta gestión. En este caso, es importante recordar sacar turno con anticipación para una mejor atención.

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