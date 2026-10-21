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La fruta que ayuda a limpiar los riñones y mantenerse hidratado

Entre tantas frutas existe una que, por sus niveles de agua, permite limpiar el organismo y mejorar el sistema renal. Su composición y beneficios

21 de octubre 2026 · 16:00hs
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Las frutas son imprescindibles para una alimentación balanceada y un organismo saludable

Las frutas son imprescindibles para una alimentación balanceada y un organismo saludable

Las frutas son un alimento altamente nutritivo y saludable que las personas suelen incorporar en su día a día. Además de ser un excelente snack, estas ofrecen múltiples y diversos nutrientes que mejoran la calidad de la salud y aportan significativamente al bienestar. Pero mientras cada una brinda beneficios específicos, existe una que destaca por su alto contenido de agua y su capacidad de limpiar y optimizar el sistema renal.

La mayoría de las frutas están compuestas por agua, beneficio que se traduce en hidratación para quien la consuma. Sin embargo, existen algunas frutas que destacan específicamente por su alto contenido en agua y por ende se vuelven indispensables para un correcto funcionamiento del sistema urinario donde se puedan liberar toxinas constantemente.

La limpieza de los riñones se ve potenciada con la incorporación de alimentos como las frutas que agilizan el sistema urinario y renal, previniendo problemas a futuro como infecciones, insuficiencia renal, cálculos renales, entre otros.

Qué fruta ayuda a limpiar los riñones

Aunque el melón y la manzana suelen ser reconocidos por este tipo de beneficios, es la sandía la que se lleva la corona en términos hidratantes. La sandía se caracteriza por su gran tamaño y su pulpa jugosa y dulce, pero sobre todo por su contenido de 95% de agua.

La importancia de su contenido hidratante radica en que beber suficiente agua es crucial para la salud renal. El agua ayuda a los riñones a filtrar la sangre, eliminar toxinas y prevenir enfermedades, por lo que expertos recomiendan incorporar al menos 2 litros por día como base.

Además de una excelente fuente de hidratación, la sandía aporta vitaminas (A, C), minerales (potasio, magnesio) y antioxidantes (licopeno). Es una fruta de la familia de las cucurbitáceas, a la que también pertenecen el melón, el pepino y la calabaza, también caracterizadas por su contenido acuoso.

>>Leer más: La fruta que mejora la digestión y controla el colesterol

Cuáles son los beneficios de la sandía

Refrescante y jugosa, además de destacar por su elegido sabor, la sandía contiene múltiples beneficios que contribuyen al bienestar de quien la incorpore. No solamente será útil para quien desee mejorar su sistema renal, sino para cualquier persona que busque cuidar su salud.

Entre los beneficios de la sandía se distinguen:

-Refuerzo al sistema inmunológico: contiene vitamina C, que contribuye al desarrollo de glóbulos blancos, fundamentales para activar las defensas. También contiene vitamina A, importante para la piel y las mucosas que junto con la luteína (pigmento ocular) protegen la visión de los rayos solares.

Por su contenido de L-citrulina es buena para el corazón y los músculos, por lo que es una excelente fruta para incorporar antes y/o después de hacer ejercicio.

-Fuente de potasio: La sandía contiene potasio, un mineral esencial que apoya la función nerviosa y muscular y el equilibrio de líquidos en el cuerpo. Sin embargo, la cantidad de potasio es moderada por lo que no implica ningún riesgo para aquellas personas con insuficiencia renal.

Además, posee antioxidantes que combaten enfermedades, como el licopeno y la cucurbitacina E.

-Aporta a la salud ósea: esta fruta contiene licopeno, el antioxidante que le da su color rojo y que puede ayudar a proteger las células del daño. Este nutriente es fundamental para el beneficio de los huesos ya que su consumo reduce el estrés oxidativo.

-Ayuda a bajar de peso: por su bajo contenido de calorías y grasas, es un alimento ideal para incorporar cuando se busca reducir el peso.

Asimismo, por su alto contenido en agua, garantiza una sensación de saciedad aunque la mayor parte de lo incorporado sea simplemente líquido, que luego será eliminado fácilmente.

>>Leer más: Tres frutas que hay que comer en el desayuno para mejorar la digestión

Las frutas con mayor contenido en agua

Si bien las frutas normalmente llevan un importante porcentaje de agua, algunas se destacan por contenerla en niveles más altos. Según la Tabla de Composición de Alimentos Colombianos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), estas son las 10 frutas que lideran en contenido de agua por cada 100 gramos de pulpa sin semillas:

  1. Sandía: 95,7% de agua.
  2. Melón: 93,6%.
  3. Lima: 92,4%.
  4. Guanábana: 92,1%.
  5. Frutilla: 91,5%.
  6. Noni: 90,8%.
  7. Papaya: 90,7%.
  8. Uva blanca: 90,5%.
  9. Curuba: 90,1%.
  10. Limón: 89,7%.

Otras frutas como el higo, la manzana y los cítricos también son excelentes opciones para mantener el cuerpo hidratado. Su contenido de agua oscila entre el 85% y el 89% y promete refrescar y nutrir intensamente.

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