Se agravó el estado del joven cordobés accidentado en la isla de Tenerife

En charla con el canal El Doce Tv desde Tenerife, Marcia contó que su hijo atraviesa “una situación muy crítica”; y que cuando ella arribó para verlo “se produjo un nuevo derrame que si llega a la médula ósea podría ser letal. Llegué este domingo y le costaba muchísimo poder respirar. Permanece en coma farmacológico y tiene varias fracturas en el cuerpo. Tiene sensaciones como que se retorciera de los dolores que sufre”, relató Marcia. Agregó: “Este lunes la respiración se normalizó un poco. Le pedí que me diera una señal de que siente que estoy ahí, y me apretó la mano como para que no me vaya de su lado. Pido por un milagro porque se lo ve en muy mal estado”, contó la mujer, en medio del dolor.