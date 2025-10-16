La Capital | Información General | Maratea

Santi Maratea habló luego de ser buscado por la Justicia: "Mandame un mensaje amigo, estoy en mi casa"

El influencer se defendió en sus redes sociales luego de no asistir a la audiencia judicial por la denuncia del Colegio de Nutricionistas en su contra

16 de octubre 2025 · 12:16hs
Santi Maratea y un nuevo capítulo de su enfrentamiento con el Colegio de Nutricionistas

Santi Maratea y un nuevo capítulo de su enfrentamiento con el Colegio de Nutricionistas

Santi Maratea está en el ojo de la polémica luego de que se confirmó que la Justicia de La Plata activó un protocolo de búsqueda del joven, tras ausentarse a declarar por la denuncia en su contra iniciada por el Colegio de Nutricionistas.

El influencer está acusado de compartir consejos y productos alimenticios en sus redes sociales sin tener título habilitante para ello. Esta incriminación de ejercicio ilegal se dio luego de que el mediático aconsejó a seguidores consumir "No Carb", una especie de té que "ayuda a adelgazar". El alcance de sus publicaciones representa una amenaza a la salud pública según los nutricionistas, debido a que Maratea no tiene la formación profesional suficiente en el área para difundir dichas recomendaciones.

La audiencia en la Justicia

El famoso activista social estaba citado a la audiencia judicial el pasado 26 de septiembre. Tras no presentarse en el tribunal platense, las autoridades locales lo buscaron en su domicilio fiscal, aunque no fue encontrado. Luego, los funcionarios judiciales se percataron de que esta ubicación no coincidía con la que estaba plasmada en el Registro Nacional de las Personas (Renaper). Frente a estas irregularidades, el tribunal estableció nuevas medidas de localización para garantizar su comparecencia y contempla la imposición de sanciones más severas en caso de que continúe sin presentarse.

Este dictamen del ente judicial generó desacuerdo en el implicado, quien decidió salir a defenderse, con su estilo sarcástico y polémico, mediante una serie de historias temporales en su cuenta de Instagram.

Qué dijo Santi Maratea sobre la denuncia en su contra

El influencer inició su descargo sobre el caso con la siguiente frase: “A mí me supera el concepto ‘se activó un protocolo para dar con mi paradero’. Mándame un mensaje amigo, estoy en mi casa”. Para agregar, decidió ironizar dicha situación: “Tuve una idea. Durante todo el día les voy a decir dónde estoy. Cada lugar a donde voy les digo ‘estoy acá’, así me encuentran y no tienen que activar ningún protocolo”.

Por otro lado, argumentó que lo que hizo no está fuera del marco de la ley: “Las calumnias e injurias tienen que ser para una persona en particular diciendo que hizo algo ilegal. Yo hablé de un grupo de personas y tener un trauma no es ilegal".

Para finalizar, apeló a su estilo polémico característico y desafió a los nutricionistas que lo incriminan: "Esto viene de parte del Colegio de Nutricionistas de Buenos Aires. Ellas no sueltan, ellas dicen ‘no vamos a soltar esta pelea’, que no saben ni de qué es la pelea. Tardaron menos en soltar su vínculo traumático con la comida que en soltar el conflicto conmigo”, aseguró.

