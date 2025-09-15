La Capital | La Ciudad | Quini 6

Quini 6: de dónde es el apostador que ganó más de $1.022 millones este domingo

Un afortunado jugador se llevó el pozo millonario en el más reciente sorteo. Este miércoles el juego repartirá más de $5.150 millones

15 de septiembre 2025 · 08:38hs
Un apostador ganó más de $1.022 millones en el Tradicional

Un apostador ganó más de $1.022 millones en el Tradicional

Un apostador de la ciudad de Paraná, Entre Ríos, cambió su suerte este domingo al acertar los seis números del Tradicional del Quini 6 y quedarse con un premio histórico de $1.022.188.236. La combinación ganadora fue: 19 - 04 - 07 - 42 - 09 - 15.

El próximo sorteo del Quini 6 se jugará el miércoles 17 de septiembre y pondrá en juego un acumulado de más de $5.150 millones. El dinero de premios está distribuido de la siguiente manera: Tradicional $1.022 millones (aproximadamente), La Segunda $3.165 millones, Revancha $500 millones, Siempre Sale monto a determinar, Extra con pozo adicional en premios.

Los jugadores tienen tiempo hasta el miércoles a las 19 para realizar sus apuestas en agencias oficiales o en plataformas digitales habilitadas.

Resultados del Quini 6: sorteo 3.304 del domingo 14 de septiembre

  • Tradicional: 19 - 04 - 07 - 42 - 09 - 15

Con seis aciertos: un apostador ganó $1.022.188.236.

Con cinco aciertos: 39 ganadores, que recibirán $913.818

Con cuatro aciertos: 3.167 ganadores, que recibirán $3.375

  • La Segunda: 09 - 04 - 13 - 30 - 00 - 22

Con seis aciertos: vacante, con un pozo de $3.165.911.132

Con cinco aciertos: 51 ganadores, que recibirán $698.802

Con cuatro aciertos: 2.388 ganadores, que recibirán $4.477

  • Revancha: 40 - 31 - 15 - 34 - 41 - 12

Sin ganadores; el pozo vacante alcanzó los $500 millones.

  • Siempre Sale: 06 - 11 - 44 - 31 - 01 - 42

Quince apostadores acertaron cinco números y recibirán más de $21 millones cada uno.

El nacimiento del Quini 6

Si bien el fanatismo es nacional, el Quini 6 es un juego creado en Santa Fe.

La lotería de Santa Fe fue creada en 1938 en el marco de un plan general de creación de hospitales y organización de la asistencia social. El primer sorteo se realizó el 7 de octubre de 1938 a través de un extracto de la lotería nacional. El 31 de julio de 1988 se lanzó un “nuevo juego" denominado Quini 6. En este juego se proponía algo inédito: los sorteos serían televisados en directo.

El primer sorteo del Quini 6 se hizo el 7 de agosto de ese año. Los primeros números del Quini 6 fueron el 03, 04, 05, 13, 23 y 26. Nadie los eligió.

Hubo que esperar cuatro sorteos para conseguir a un apostador que lograra seis aciertos. El primer ganador se registró el 28 de agosto de 1988. Los números afortunados fueron 01, 05, 08, 18, 22 y 30.

En principio, se podía elegir entre apenas 30 números. Muchos optaban por las fechas de nacimiento de familiares o aniversarios. A medida que pasaron los años, se fueron sumando números y se estiraron hasta los actuales 46.

¿Cómo se juega al Quini 6?

Jugar al Quini 6 es muy fácil. Cada apostador elige seis números sobre un total de 46 que van del 0 al 45 inclusive. Debe, además, elegir una modalidad (hay varias). El agenciero carga los datos al sistema y le entrega un ticket al apostador, que debe esperar al día del sorteo para saber cuántos números acertó.

El premio dependerá del número de aciertos, la modalidad que haya elegido y cuántas otras personas hayan acertado.

Hay varia modalidades del Quini 6. Además, más allá del sorteo Tradicional (hay que acertar los seis números) se fueron incorporando diferentes modalidades, como La Segunda del Quini (otra tanda de seis números). En tanto que el sorteo Revancha solo ganan las personas que logran seis aciertos y si nadie gana el pozo se acumula. En contraste, en la modalidad Siempre Sale, como su nombre lo indica, siempre hay un ganador. Si nadie obtiene seis aciertos, entonces se entrega a quien haya tenido cinco.

Unos años después se incorporó un premio estímulo para el agenciero que vendiera el boleto ganador.

Más allá de las variantes, el corazón del juego no cambia: quien apuesta quiere volverse millonario.

Quini 6: cuánto cuesta la apuesta

La modalidad Quini 6 Tradicional (Primer Sorteo y La Segunda del Quini) cuesta $ 1000, la modalidad Revancha es de $500 más, mientras que la modalidad Siempre Sale el valor de la apuesta queda en $500. Sumando un total de $2.000 por cada ticket.

Los sorteos se realizan dos veces por semana, los miércoles y los domingos.

¿Cuántas chances hay de ganar el Quini 6?

La pregunta del millón (o más, de pesos) es: ¿cuántas probabilidades hay de ganar el Quini 6?

El economista Federico Alonso intentó ofrecer una respuesta en la red social X, antes Twitter. Contó que, en respuesta a la consulta de un amigo, hizo un análisis matemático de cuántas chances hay de volverse millonario. Según el experto, la probabilidad de ganar el Quini 6 es de 1 en 9.366.819.

