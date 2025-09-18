La Capital | La Ciudad | Quini 6

Quini 6: el domingo habrá un pozo de casi 6.000 millones de pesos

El sorteo de este miércoles dejó vacantes las modalidades Tradicional, Revancha y La Segunda, pero el Siempre Sale entregó más de $3,6 millones a cada ganador

18 de septiembre 2025 · 10:00hs
La edición del miércoles del Quini 6 quedó vacante en sus principales modalidades

La edición del miércoles del Quini 6 quedó vacante en sus principales modalidades

El Quini 6 realizó este miércoles 17 de septiembre su sorteo número 3305 y quedaron pozos vacantes en las modalidades Tradicional, La Segunda y Revancha. Sin embargo, el Siempre Sale entregó premios millonarios a 66 jugadores con cinco aciertos, que se llevaron $3.656.106,82 cada uno.

La buena noticia para los apostadores es que este domingo 21 de septiembre, día de la primavera, a las 21.15 se realizará el próximo sortero del Quini 6 con un pozo acumulado de $5.900 millones.

Los jugadores tienen tiempo para participar hasta el domingo a las 19 para realizar sus apuestas en agencias oficiales o en plataformas digitales habilitadas.

Sorteo Tradicional

Los números ganadores fueron 04-12-19-39-40-44.

  • Con seis aciertos: quedó vacante (pozo de $650 millones).

  • Con cinco aciertos: 22 ganadores, $1.223.059,09 cada uno.

  • Con cuatro aciertos: 895 ganadores, $9.019,21 cada uno.

La Segunda del Quini 6

Los números sorteados fueron 04-15-16-20-29-35.

  • Con seis aciertos: quedó vacante (pozo de $3.329.314.987,95).

  • Con cinco aciertos: 21 ganadores que se llevarán $1.281.300 cada uno.

  • Con cuatro aciertos: 1.260 ganadores de $6.406,50 cada uno.

Quini 6

Revancha

Los números sorteados fueron 04-11-15-22-31-36.

Con seis aciertos: terminó vacante con un pozo de $706.725.189.

Siempre Sale

Los números ganadores fueron 03-09-17-19-21-41.

Con cinco aciertos: 66 ganadores, $3.656.106,82 cada uno.

Pozo Extra

Los números sorteados fueron 04-11-12-15-16-19-20-22-29-31-35-36-39-40-44.

El premio de $332.480,82 se distribuyó entre 391 ganadores.

Cuánto le saca Arca al ganador del Quini 6

Para saber cuál es el monto que le quita el Arca en concepto de impuestos al ganador del Quini 6, hay que realizar un cálculo en dos pasos. Primero, hay que calcular cuál es el 90% del total del premio, ya que la carga impositiva no se aplica sobre el 100 %, porque ese 10 % responde a costos operativos o márgenes internos que no se consideran parte de la ganancia efectiva.

Entonces, de ese 90 % de la totalidad del premio se calcula un 31%. Esta será la carga impositiva que se aplica sobre los premios ganadores de juegos de azar como loterías, quinielas, rifas o sorteos.

>>Leer más: Guía para los ganadores del Quini 6: cómo se cobra el premio

El nacimiento del Quini 6

Si bien el fanatismo es nacional, el Quini 6 es un juego creado en Santa Fe.

La lotería de Santa Fe fue creada en 1938 en el marco de un plan general de creación de hospitales y organización de la asistencia social. El primer sorteo se realizó el 7 de octubre de 1938 a través de un extracto de la lotería nacional. El 31 de julio de 1988 se lanzó un “nuevo juego" denominado Quini 6. En este juego se proponía algo inédito: los sorteos serían televisados en directo.

El primer sorteo del Quini 6 se hizo el 7 de agosto de ese año. Los primeros números del Quini 6 fueron el 03, 04, 05, 13, 23 y 26. Nadie los eligió.

Hubo que esperar cuatro sorteos para conseguir a un apostador que lograra seis aciertos. El primer ganador se registró el 28 de agosto de 1988. Los números afortunados fueron 01, 05, 08, 18, 22 y 30.

En principio, se podía elegir entre apenas 30 números. Muchos optaban por las fechas de nacimiento de familiares o aniversarios. A medida que pasaron los años, se fueron sumando números y se estiraron hasta los actuales 46.

¿Cómo se juega al Quini 6?

Jugar al Quini 6 es muy fácil. Cada apostador elige seis números sobre un total de 46 que van del 0 al 45 inclusive. Debe, además, elegir una modalidad (hay varias). El agenciero carga los datos al sistema y le entrega un ticket al apostador, que debe esperar al día del sorteo para saber cuántos números acertó.

El premio dependerá del número de aciertos, la modalidad que haya elegido y cuántas otras personas hayan acertado.

Hay varia modalidades del Quini 6. Además, más allá del sorteo Tradicional (hay que acertar los seis números) se fueron incorporando diferentes modalidades, como La Segunda del Quini (otra tanda de seis números). En tanto que el sorteo Revancha solo ganan las personas que logran seis aciertos y si nadie gana el pozo se acumula. En contraste, en la modalidad Siempre Sale, como su nombre lo indica, siempre hay un ganador. Si nadie obtiene seis aciertos, entonces se entrega a quien haya tenido cinco.

Unos años después se incorporó un premio estímulo para el agenciero que vendiera el boleto ganador.

Más allá de las variantes, el corazón del juego no cambia: quien apuesta quiere volverse millonario.

>>Leer más: Quini 6: el ranking de las localidades más timberas de la provincia

Quini 6: cuánto cuesta la apuesta

La modalidad Quini 6 Tradicional (Primer Sorteo y La Segunda del Quini) cuesta $ 1000, la modalidad Revancha es de $500 más, mientras que la modalidad Siempre Sale el valor de la apuesta queda en $500. Sumando un total de $2.000 por cada ticket.

Los sorteos se realizan dos veces por semana, los miércoles y los domingos.

¿Cuántas chances hay de ganar el Quini 6?

La pregunta del millón (o más, de pesos) es: ¿cuántas probabilidades hay de ganar el Quini 6?

El economista Federico Alonso intentó ofrecer una respuesta en la red social X, antes Twitter. Contó que, en respuesta a la consulta de un amigo, hizo un análisis matemático de cuántas chances hay de volverse millonario. Según el experto, la probabilidad de ganar el Quini 6 es de 1 en 9.366.819.

