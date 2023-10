¿Qué es el FOMO? El síndrome que afecta a muchos usuarios de redes sociales

El denominado "Fear of missing out" tiene causas y consecuencias. ¿Por qué cada vez afecta a más jóvenes y adolescentes?

En el actual mundo hiperconectado, es casi rutina vivir la vida frente o mediante una pantalla. La globalización y la instantaneidad de las redes sociales hacen que la gente se sienta siempre "en línea" y cuando no lo está sienta que se pierde algo. Especialmente en los jóvenes, este sentimiento puede resultar abrumador y repercutir negativamente en su salud mental.

¿Cuántas veces accediste a participar de un plan aunque no tengas ganas sólo para no “perdértelo”? ¿Cuántas veces te sentiste mal al abrir Instagram y darte cuenta que todos tus conocidos están haciendo planes y vos estás encerrado en tu casa un viernes por la noche?

Este sentimiento de ansiedad y malestar es conocido como “Fear of missing out”, FOMO por sus siglas en inglés. En español significa “miedo o temor a perderse algo”, y es lo que suelen experimentar muchos jóvenes y adolescentes cuando, por distintas razones, sienten que quedaron “afuera” de un plan o evento social.

FOMO: qué es y a quiénes afecta.

El FOMO ("Fear of missing out" o “miedo a perderse de algo” en español) es un tipo de ansiedad social que afecta mayormente a jóvenes adultos y adolescentes. No es casualidad que este grupo etario sea el que mayor tiempo pase inmersos en las redes sociales. En ese sentido, diversos especialistas afirman que cuanto mayor tiempo se pase en las redes sociales, más posibilidades hay para que este tipo de ansiedad se desarrolle.