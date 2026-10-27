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El truco para ocultar chats con códigos en WhatsApp

Esta función es una de las tantas que ofrece la app para preservar la privacidad de los chats. Cómo funciona y cómo activarla

27 de octubre 2026 · 13:55hs
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En Whatsapp se pueden esconder chats utilizando códigos

En Whatsapp se pueden esconder chats utilizando códigos

WhatsApp es una de las aplicaciones más utilizadas para comunicarse. A través de ella, se efectúan conversaciones de todo tipo, desde las más casuales y personales hasta las estrictamente profesionales. Por esto, muchos usuarios quieren mantener sus chats protegidos y hay una función que es ideal para lograrlo, porque hace que los los chats desaparezcan automáticamente y se mantengan ocultos.

Lo cierto es que WhatsApp ofrece distintas herramientas a los usuarios para proteger su información. Entre ellas, se destaca la posibilidad de restringir los chats. Esta función básicamente esconde los chats para que no se muestren en la pantalla principal ni en una carpeta.

Configurando la restricción de chats, los mensajes quedan encriptados y solo se puede acceder a ellos a través de códigos. De esta manera, los chats seleccionados quedarán escondidos y no se mostrarán en la pantalla de inicio. Solo es posible encontrarlos si se conoce el código para mostrarlos.

>>Leer más: Tres consejos para reforzar la seguridad de la cuenta de WhatsApp

Cómo restringir los chats de WhatsApp para mantenerlos ocultos

1- Mantener apretado el chat que se desea ocultar.

2- Con el chat seleccionado ir a los tres puntos de ajustes y allí clickear la opción “Restringir chat”

3- Escribir el pin o utilizar el reconocimiento biométrico que se pide para avanzar. Al hacerlo el chat quedará restringido y guardado en una carpeta en la parte superior de los chats.

4- De esta manera el chat ya no se mostrará a menos de que se abra la carpeta de restringidos. Pero si se quiere ocultarlo aún mejor, se puede seguir configurando la restricción.

5- Entrar a la carpeta de chats restringidos con la clave, huella o rostro. Allí dentro seleccionar los tres puntos de ajustes.

6- Elegir la opción “Ocultar chats restringidos”. Así, se abrirá la opción “Crear código secreto”.

7- Definir un código para identificar el chat y clickear “siguiente”.

8- Al regresar a la pantalla principal ya no se mostrará la carpeta de chats restringidos. Para encontrarlo es preciso escribir el código que se le asignó en el buscador y solo de esta manera aparecerá la carpeta de restringidos y se podrá acceder al chat.

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